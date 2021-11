Este iPhone 13 Pro de lujo está hecho a partir de fundir Tesla Model 3

El lujo también tiene cabida en la tecnología. No son pocas las firmas que usan un dispositivo electrónico común y crean ediciones especiales imposibles de adquirir por cualquier ciudadano normal de España. No obstante, eso no impide que sean espectaculares, y la última edición de la firma Caviar basada en un iPhone 13 Pro lo demuestra.

La compañía de productos de lujo ha anunciado un nuevo añadido a su colección Visionaries, pensada para creadores, intelectuales e inventores de todo el mundo: un iPhone 13 Pro confeccionado a partir de un Tesla Model 3. Más concretamente, hecho con la carrocería fundida de este coche de Tesla.

Pero no es a Tesla a quién están homenajeando desde Caviar, sino a su cabeza pensante: Elon Musk. Para ello, junto a este iPhone 13 Pro han confeccionado un curioso busto del magnate, también fabricado gracias a uno de sus coches eléctricos.

Un iPhone 13 Pro hecho de Tesla

Esta colección incluye las 2 piezas: el iPhone 13 Pro y el busto de Elon Musk. El teléfono de Apple modificado no es más que un iPhone 13 Pro, con las mismas prestaciones que un teléfono normal. El cambio está en el exterior, en el propio chasis del dispositivo.

iPhone 13 Pro 'Electro' Caviar Omicrono

El iPhone deja de tener módulo de cámara para tener un diseño en 3 tonos: negro rugoso, blanco y gris con un grabado que muestra no solo a Elon Musk, sino al Tesla Model 3. Además, en el puerto de carga hay una pequeña marca que hace clara referencia a la tecnología de carga de los coches eléctricos.

Según Caviar, la pieza central del chasis del iPhone tiene un inserto que está hecho enteramente a partir de la carrocería de un Tesla Model 3. El chasis también incluye una aleación de cobre, componente que se encuentra normalmente en las baterías de los coches de Tesla.

Busto de Elon Musk Caviar Omicrono

Respecto al busto, este está hecho con piezas fundidas de un Tesla Model 3. Aunque no necesariamente de la carrocería, sino de piezas como el capó o las puertas. Y ambas piezas pertenecen a la edición 'Electro' de este iPhone 13 Pro, que pasa a formar parte de la colección Visionaries.

Precio y disponibilidad

Obviamente este es un artículo de lujo, por lo que su precio así como su disponibilidad no son en absoluto normales. El iPhone 13 Pro tiene un precio base de 6.760 dólares, y solo se harán 99 copias en todo el mundo. El busto de Elon Musk, por su parte, se hará en una sola tirada de 27 figuras, y cada una de ellas costará 3.220 dólares En total, 9.980 dólares por el pack completo.

