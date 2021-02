La PlayStation 5 más cara del mundo está cubierta de oro y tiene mandos con piel de cocodrilo

Si buscas una PlayStation 5 en España, lamentablemente es muy difícil que la vayas a encontrar a su P.V.P. recomendado de 499,99 euros. La falta de stock ha fomentado la especulación, y en páginas como eBay se piden 600 euros como mínimo.

Pero por mucho que los especuladores suban los precios de la nueva consola de Sony, ninguno podrá llegar al nivel de Caviar, una empresa de diseño especializada en modificaciones lujosas de dispositivos como el iPhone más caro.

Hoy la compañía ha anunciado tres versiones de la Playstation 5, modificadas con materiales de lujo para conseguir un aspecto único; pero sin duda alguna, la que más destaca es la PlayStation 5 cubierta de oro.

PlayStation 5 de oro

En efecto, estamos ante la consola más cara de la historia, con un precio de 499.000 dólares; no, no nos hemos equivocado con la cantidad de ceros. La diferencia de precio responde únicamente a los materiales usados para recubrir la superficie de la consola y los mandos.

Una PlayStation 5 cubierta de oro Caviar Omicrono

Para empezar, la consonla en sí está cubierta de 4,5 kilogramos de oro de 18 quilates, lo que la hace también la consola de Sony más pesada hasta ahora. Ponerla en posición vertical, como aparece en las imágenes promocionales, puede ser algo arriesgado.

La consola viene acompañada de mandos cubiertos de piel de cocodrilo Caviar Omicrono

Claro, que esta consola no está hecha para jugar; algo nos dice que la excelente refrigeración de la PlayStation 5 no fue diseñada para tener una enorme placa de metal en el exterior. Una consola semejante no puede ir acompañada de un mando de plástico; esta unidad viene acompañada de dos unidades del DualSense cubiertas de piel de cocodrilo.

No es lo más caro posible

Este es un mero objeto decorativo, o al menos nos gustaría pensar que las 1.342 personas que ya lo han pedido lo saben; según Caviar, en la lista de espera se encuentra la estrella de la NBA, Lebron James. Sin embargo, sólo nueve serán los agraciados ya que esa es la cantidad de unidades que se fabricarán.

Cuando la reciban, tal vez se sientan algo decepcionados al descubrir que no han pagado por lo mejor; porque, irónicamente, Caviar no ha escogido el modelo más caro de PlayStation 5 disponible, ya que ha usado la versión digital como base, que no tiene lector de discos y sólo puede ejecutar juegos descargados de la tienda; el motivo es un misterio, aunque puede que sea porque la versión digital es algo más pequeña.

También existe una PlayStation cubierta de fibra de carbono Caviar Omicrono

Si 500.000 dólares se escapa de tu presupuesto, Caviar ha presentado otras dos versiones. La primera está cubierta de piel de cocodrilo genuina en color negro, aunque también tiene pequeños detalles en oro de 24 quilates; cuesta 8.140 dólares. Por último, la versión más 'barata' es la que está recubierta de fibra de carbono, y cuesta 5.830 dólares.

También te puede interesar...