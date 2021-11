El truco de WhatsApp para enviar una ubicación falsa a un contacto

WhatsApp, la aplicación de mensajería más popular en España, sigue trabajando en la llegada de nuevas funciones, como la posibilidad de ocultar la última conexión sólo a determinados contactos. A pesar de sus constantes esfuerzos por tener un producto más redondo, lo cierto es que son los trucos los que permiten exprimir al máximo la app. Si recientemente dimos a conocer uno para bloquear a alguien sin que se dé cuenta, ahora traemos otro con el que enviar una ubicación falsa estática o en tiempo real.

La aplicación de WhatsApp permite enviar la ubicación a otro contacto para que sepa dónde estás, incluso en tiempo real y en un chat individual o grupal. Sin embargo, hay ocasiones en las que uno no quiere decir dónde se encuentra exactamente, por ejemplo, si se llega tarde a una comida y tus amigos te preguntan por dónde andas; aunque hay un truco para saber dónde está un contacto sin pedir su ubicación.

Para cubrirte las espaldas existe otro truco poco conocido que deja enviar una ubicación falsa en WhatsApp. Para realizar este atajo se utiliza únicamente la aplicación de mensajería de Meta, anteriormente conocida como Facebook; mientras que si se quiere enviar en tiempo real sí es necesario descargarse una aplicación de terceros, y es importante señalar que sólo funciona en móviles Android.

Ubicación falsa

WhatsApp no tiene una función nativa que permita compartir una ubicación falsa estática. Sin embargo, sí que es posible modificarla de forma segura. Este truco resulta bastante sencillo de ejecutar, pero no es realmente nuevo y muchos usuarios de la aplicación no lo conocen.

Enviando una ubicación estática falsa en WhatsApp. Nacho Castañón Omicrono

Lo primero que hay que hacer es abrir WhatsApp en el teléfono e ingresar en la conversación en la que se quiera enviar la ubicación falsa. Después hay que presionar el icono del clip en Android o el botón '+' en iPhone para que se abra un menú con diferentes opciones. Entre ellas se encuentra 'Ubicación', en la que hay que pulsar.

Una vez hecho se abrirá el mapa y tan sólo quedará situar el marcador en otro lugar que no sea el punto en el que te encuentras. Para ello, basta con pulsar en el icono de la lupa para buscar otro sitio con una dirección diferente a la tuya y enviarla en el chat de WhatsApp.

En tiempo real

Para enviar la ubicación en tiempo real en WhatsApp hay que tocar en el botón del símbolo de un clip en Android y en '+' en iPhone, y luego en 'Ubicación' y en 'Ubicación en tiempo real'. En ese momento se puede escoger si hacerlo durante 15 minutos, 1 u 8 horas.

Solamente de esa forma es posible ver el lugar exacto en el que se encuentra caminando una persona, quien puede detener esta función con tan sólo cerrar la ventana que se está utilizando o pulsar en el botón 'Dejar de compartir'. Sin embargo, gracias a una app de terceros que está disponible en Android también se puede falsear dicha información.

La aplicación Fake GPS en un móvil Android. Nacho Castañón Omicrono

En esta ocasión hay que acudir a Google Play Store y descargar 'Fake GPS' en el teléfono móvil. Una vez instalado, hay que abrir la aplicación y concederle los permisos correspondientes para después salir de la app e ingresar en las opciones de desarrollador del móvil Android en los 'Ajustes' y buscar 'Elegir aplicación para simular ubicación'.

Tras ello, basta con seleccionar 'Fake GPS' para simular una ubicación falsa en tiempo real, abrir de nuevo la aplicación, escoger un punto en el mapa y tocar en 'Play' para que el GPS del smartphone te sitúe en ese lugar escogido. Al abrir WhatsApp, ingresar en un chat y darle a compartir ubicación en vivo, la aplicación de mensajería envía automáticamente la ubicación falsa fijada en 'Fake GPS'.

