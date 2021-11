WhatsApp dejará ocultar tu última conexión a los contactos que tú elijas

Desde hace años, WhatsApp ha estado añadiendo nuevas opciones de privacidad en su aplicación. En España ya hemos visto unas cuantas, además de la llegada del soporte multidispositivo a WhatsApp para ordenadores. La última beta de la aplicación permitirá a los usuarios ocultar su información básica a contactos específicos.

Según informa WABetaInfo, WhatsApp añadirá una opción para ocultar nuestra información de perfil a contactos específicos. Concretamente, permitirá ocultar la última vez del usuario, su información básica de perfil y su foto de perfil. Hasta ahora, no estaban accesibles en las betas, pero desde hoy sí que lo están.

Hasta ahora, los usuarios podían ocultar esta información o bien a todo el mundo o a todos los que no estuvieran en la libreta de contactos de nuestro smartphone. Ahora, con esto se podrán seleccionar contactos en específico para que no puedan ver todos estos datos.

Oculta tu última conexión

El funcionamiento de esta novedad es exactamente el mismo que el de las otras opciones de privacidad que WhatsApp lleva teniendo años. En el panel de ajustes de la aplicación, en el apartado de privacidad, ahora aparecerá una cuarta opción: "Mis contactos, excepto...".

Nueva opción de WhatsApp WABetaInfo Omicrono

Si se selecciona esa opción, WhatsApp pedirá al usuario que seleccione una serie de contactos específicos. Una vez seleccionados, estos dejarán de poder ver la información de perfil de la cuenta de WhatsApp asociada a dicho teléfono, incluyendo la foto de perfil. Se podrán elegir cuantos contactos se quiera.

Así, se evita una incómoda situación ya habitual en WhatsApp: la de borrar contactos. Los usuarios que tenían activada la opción de "Solo mis contactos", provocaban que los contactos que borraban de su agenda perdieran acceso a la información de estos usuarios. De esta forma, los contactos borrados sabían que sus interlocutores o bien habían cambiado los ajustes de privacidad o peor aún, les habían borrado de la agenda.

Ajustes de privacidad en WhatsApp. Manuel Fernández Omicrono

Eso sí, si seleccionas la opción de 'Mis contactos excepto...' para tu última conexión no podrás ver la última conexión de estos usuarios. Esta limitación no se aplica ni a la información de tu perfil de WhatsApp ni a tu foto de perfil. Por ahora se está expandiendo a lo largo de la beta de Android, pero no debería tardar en llegar a las versiones estables de WhatsApp, también para iOS.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan