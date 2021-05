No, WhatsApp no ha cambiado la configuración de la privacidad de los grupos

Solemos dar muchas cosas por sentado y llevando tantos años WhatsApp instalada en nuestros teléfonos, es inevitable que obviemos cosas de la misma. En España, está circulando un nuevo bulo sobre la app que intenta aprovecharse de esto, asegurando que los de Facebook han cambiado la configuración de nuestra privacidad sin permiso.

Este bulo asegura que WhatsApp ha cambiado los ajustes de privacidad para que cualquiera nos pueda añadir a un grupo sin que esa persona esté en nuestros contactos. Emplaza a los usuarios para que cambien este ajuste y así se eviten problemas.

Lo cierto es que no sólo esto es falso, sino que esta es una opción que lleva estando activada por defecto en WhatsApp prácticamente desde su concepción. Y no, el ajuste para evitar que nos metan en grupos de WhatsApp tampoco es nuevo; se empezó a introducir en el año 2018.

Nadie ha cambiado tus ajustes

WhatsApp en un Samsung Galaxy

El mensaje, que ha estado recorriendo varios grupos en las últimas horas es el siguiente:

"Hola esto es importante: Anoche WhatsApp cambió la configuración de privacidad sin previo aviso. Esto significa que este grupo y todos los demás grupos en los que estás, están ahora abiertos a todo el mundo por defecto, por lo que personas que no conoces pueden añadirte a un grupo sin que lo sepas. Esto puede incluir estafadores, prestamistas, etc. Para evitar eso, hay que modificar la configuración de esta forma:

Ve a WhatsApp: Entra en Ajustes Ir a Cuenta Ir a Privacidad Ir a Grupos Cambiar de (Todos) a (Mis Contactos)

"He comprobado los míos y todos habían cambiado a estar abiertos a todo el mundo. Por favor, comparte con tus otros grupos".

Para empezar, la premisa de que WhatsApp cambió la configuración "sin previo aviso" es mentira; cuando instalamos WhatsApp en nuestro teléfono, la opción en los ajustes está activa desde el primer momento. Por defecto, si alguien tiene nuestro número y quiere meternos a un grupo, lo hará, ya que en nuestros ajustes tendremos configurado que cualquier persona pueda hacer esto.

Además, no fue hasta 2018 que WhatsApp no introdujo modificaciones para evitar que esto pasara. La opción que menciona el bulo se introdujo en 2018, además de una modificación que establecía que si abandonábamos muchas veces un grupo, el administrador del mismo no podría volver a incluirnos.

La única parte verdadera del bulo es la que nos pide configurar dicho ajuste; si seguimos los pasos, evitaremos que las personas que no estén en nuestros contactos nos incluyan en grupos sin nuestro consentimiento. Pero como decimos, este es un cambio que el usuario debe realizar por sí mismo. En este sentido, WhatsApp no ha tenido nada que ver.

Si ves este bulo, te recomendamos que lo comuniques. Es cierto que este bulo no es dañino y, de hecho, es incluso beneficioso en el sentido de que hará que muchas personas descubran una opción hasta ahora oculta para ellos. No obstante, es imperativo el combatir esta clase de desinformaciones para evitar su propagación.

