El truco de WhatsApp para chatear sin internet en el móvil

Uno de los mayores inconvenientes que ha tenido WhatsApp en España desde hace años es que, para poder usar WhatsApp Web o WhatsApp Desktop (las versiones de ordenador de WhatsApp), necesitábamos sí o sí que nuestro teléfono estuviera conectado a Internet. Esto acaba de cambiar con las últimas actualizaciones del servicio.

WhatsApp ha lanzado tres actualizaciones de forma simultánea: WhatsApp Web (2.2142.12), WhatsApp Desktop (2.2140.12) y en nuestro caso la aplicación de WhatsApp para iOS (2.21.211.2). Estas permiten que cuando usemos WhatsApp para ordenador, no tengamos que tener nuestro móvil conectado.

Mientras que para el usuario no cambiará nada a nivel de usabilidad, los usuarios que usen todo el rato WhatsApp en el ordenador y no quieran tener que estar atados a la conexión a Internet de WhatsApp en su smartphone podrán usarlo de forma totalmente independiente.

Usar WhatsApp en el PC

WhatsApp Desktop Manuel Fernández Omicrono

Nada más actualizar WhatsApp Desktop, aparecerán varios mensajes que nos asegurarán que con esta nueva actualización podremos usar WhatsApp Web y la aplicación de escritorio sin necesitar que nuestro smartphone esté conectado. Además, por fin podremos usar WhatsApp en hasta 4 dispositivos vinculados junto a un teléfono a la vez, por lo que el soporte multidispositivo ya está llegando a las versiones estables de la aplicación.

No obstante, el despliegue parece estar siendo gradual, por lo que quizás no todos los usuarios podrán hacer uso de esta función desde hoy. Los que sí tengan acceso a él, podrán usar WhatsApp en hasta 4 dispositivos vinculados, pero no en dos teléfonos de forma simultánea. Así, WhatsApp se acerca al soporte multidispositivo que Telegram lleva aprovechando años.

Versión de WhatsApp Manuel Fernández Omicrono

En nuestras pruebas hemos podido usar WhatsApp sin necesidad de nuestro smartphone, y usar todas las partes de la aplicación. De hecho, hemos probado incluso a realizar llamadas desde el ordenador y hemos podido hacerlo sin problema. Por ende, es una gran opción para los que aprovechan mucho más las bondades de WhatsApp en el ordenador.

Por ahora la actualización de WhatsApp ha llegado a la versión de WhatsApp para iOS, pero es de esperar que en los próximos meses o semanas el soporte multidispositivo se vaya extendiendo en el resto de dispositivos compatibles con el servicio.

Así puedes descargar la actualización de WhatsApp Desktop. Manuel Fernández Omicrono

Para actualizar WhatsApp para iOS, tendrás que ir a la App Store, ir a tu perfil, deslizar hacia abajo y descargar la actualización. Para descargar la actualización de WhatsApp Desktop, simplemente tendrás que seguir los pasos que la propia app te muestra.

