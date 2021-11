WhatsApp devolverá dinero de las compras hechas desde la app: así funcionará su cashback

Hace unas cuantas semanas, WhatsApp ideó un sistema en su aplicación para incentivar las compras desde la plataforma. Un sistema de cashback, mediante el cual nos devolverían una pequeña parte del dinero que gastásemos dentro de la app. Un sistema que podría llegar a España en un futuro, ya que ya se está implementando en otros países.

Tal y como desvela WABetaInfo, WhatsApp ya está desplegando en la India el sistema de cashback de la aplicación. Recordemos que este sistema se basa en la plataforma UPI Payments del país. Por ahora, parece que está realizando este procedimiento en forma de pruebas, por lo que aún quedan varias incógnitas a resolver, como por ejemplo qué proceso usa WhatsApp para incluir a los usuarios en su campaña de cashback.

No obstante, el hecho de que ya esté llegando a los usuarios nos permite ver cómo sería esta función en el caso de que llegue a España y al resto del territorio europeo. Y todo apunta a que WhatsApp tendrá en cuenta el número de contactos a los que hemos enviado pagos.

Pagos en cashback

Este sistema de cashback es similar al que ya hemos visto en otras plataformas. Realizando un número mínimo de compras, la plataforma nos devuelve un poco del importe que hemos gastado. En este caso, según las capturas que proporciona WABetaInfo, se obtiene cashback si mandamos pagos a una serie específica de contactos.

Cashback en WhatsApp WABetaInfo Omicrono

En el caso del usuario indio que ha proporcionado la captura de pantalla, vemos que se ha realizado un pago de cashback después de que este haya enviado pagos a 5 contactos. Concretamente, ha recibido 255 rupias, que se traducen en casi 3 euros. Además, podemos ver el historial de pagos que ha realizado WhatsApp a nuestra cuenta de forma directa. En la captura se ven 51 rupias de pago (0,59 euros).

No se sabe si esta es una característica temporal basada en una promoción, y sobre todo no se sabe de qué forma elige WhatsApp a los usuarios para el sistema de cashback. Porque aquí está uno de los grandes 'peros' de la función; no podremos acceder a este sistema si WhatsApp no incluye nuestra cuenta en su campaña, aunque esto puede solucionarse descargando las versiones beta de la aplicación.

¿Podría darse en España?

El hecho de que WhatsApp esté desarrollando estas novedades deja la puerta abierta a que Meta (anteriormente, Facebook) quiera llevar este sistema a otros países. En tal caso, deberán realizar acuerdos con ciertas plataformas de pago online, como es el caso de la India y el sistema UPI Payments.

Desgraciadamente, no se sabe si al final esto se hará o si por el contrario cuánto tardará en implementarse fuera de las fronteras indias. Sea como fuere, en España ya hay disponibles servicios de cashback ya establecidos, por lo que Facebook podría adentrarse en este mercado sin problema.

