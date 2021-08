WhatsApp y sus nuevas condiciones de privacidad: limitarán el acceso a cuentas de negocios

A punto de entrar en el mes de septiembre, WhatsApp sigue dando vueltas sobre sus nuevas políticas de privacidad. Anunciadas en enero, los cambios en las condiciones de uso, que no afectan a España o La Unión Europea, han supuesto una crisis importante para la aplicación de mensajería.

Tras meses de confusión, bulos y cambios constantes, WhatsApp parece retomar el tema para conseguir que sus usuarios se decidan a aceptar o no estas nuevas políticas de privacidad, para poder compartir datos de los usuarios con Facebook (la empresa matriz). Serán opcionales, pero implicarán ciertas restricciones para comunicarse con cuentas de negocios.

Primero se dijo que si no se aceptaban estas condiciones los usuarios perderían, de forma paulatina, funciones importantes para usar la aplicación. Después WhatsApp corrigió su postura y aclaró que no habría ninguna consecuencia, los usuarios eran libres de elegir. Ahora una información de WaBetaInfo indica que serán los chats con negocios y cuentas Business las que se ven limitadas.

Nuevas limitaciones

Aunque no se acepten las condiciones y no se dé permiso a Facebook para analizar el uso que se hace de estás nuevas funciones, se podrá seguir chateando con amigos y familiares como hasta ahora. En este sentido, no habrá ninguna limitación como ya prometieron hace meses.

WhatsApp Business WaBetaInfo Omicrono

Solo si se quiere hablar con una empresa a través de esta aplicación, aunque sea la floristería del barrio, WhatsApp volverá a recordar al usuario que necesita el permiso expreso de esta persona para que Facebook gestione el chat y recopile los datos de uso.

Según WaBetaInfo, Facebook anunciará en breve esta nueva decisión y lanzará la función con una actualización a las versiones de WhatsApp para Android y iOS, de momento no hay indicación por parte de la compañía en sus blogs oficiales. Un nuevo capítulo en esta historia interminable que anuncia el cambio a un WhatsApp más comercial.

WhatsApp Business

Los cambios en la política de privacidad que WhatsApp anunció en enero implican compartir datos con Facebook. La red social compró WhatsApp hace años y ahora quiere transformarla para que las personas realicen transacciones monetarias, compren productos y encarguen comida a través de ella.

Infografía de los datos que se comparten con Facebook. WhatsApp Omicrono

Por ello quieren intercambiar ciertos datos sobre el uso que hacen los clientes de estas nuevas funciones como la dirección IP o datos relacionados con la cuenta: el nombre, número de teléfono o el dispositivo en el que se utiliza la aplicación. Los mensajes y otros datos más sensibles seguirán estando protegidos, tal y como explicó en su momento la empresa.

Relacionadas con estas operaciones comerciales están las cuentas Business. WaBetaInfo muestra un mensaje que aparece al tratar de conversar con una de estas cuenta de una empresa si todavía no se ha aceptado las condiciones de uso. Facebook quiere que se acepten las nuevas condiciones para gestionar los chats y recoger esos datos.

