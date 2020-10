Samsung Galaxy Note 20, análisis: ¿merece la pena este rival del iPhone con lápiz?

El lanzamiento del Samsung Galaxy Note 20 ha pasado sin pena ni gloria por España; el modelo más deseado es su 'hermano mayor', el Galaxy Note 20 Ultra, toda una referencia en el mercado de smartphones con Android.

En todos los años que llevo escribiendo de tecnología, pocas veces me he encontrado con un caso como el del Galaxy Note 20 'normal'. Desde el primer minuto después de su anuncio oficial, el consenso general entre la prensa y los entusiastas fue de rechazo. La propia Samsung parecía 'avergonzada' de este móvil, ya que ni siquiera apareció en algunas imágenes promocionales.

Esas cosas me extrañan, porque el nivel del sector tecnológico hoy en día es muy alto. Incluso los peores smartphones tienen ciertas cualidades que esperamos en cualquier modelo. ¿Realmente es tan malo el Note 20, o estamos ante un móvil que te puede sorprender si confías en él? Gracias a la propia Samsung, he podido probarlo durante unas semanas y comprobarlo por mí mismo, junto con el Samsung Galaxy Watch 3 del ya hablamos en su día.

Así es el Galaxy Note 20 5G

Pantalla Tamaño - 6,7 pulgadas Tecnología - Super AMOLED Plus Resolución - 1080 x 2400 píxeles, proporción 20:9

Colores - 16 millones Frecuencia de refresco - 60 Hz HDR - Sí, HDR10+ Protección - Corning Gorilla Glass 5 Hardware Tipo - Exynos 990 Núcleos - ocho Frecuencias - 2x 2,73 GHz Mongoose M5, 2x 2,50 GHz Cortex-A76, 4x2,0 GHz Cortex-A55 Gráfica - Mali-G77 MP11 Memoria RAM - 8 GB Almacenamiento - 256 GB Cámaras principales Panorámica de 12 Mpx, apertura f/1.8, tamaño de sensor 0,8 µm, estabilizador óptico OIS. Ultra panorámica de 12 Mpx, apertura f/2.2, tamaño de sensor 1,4 µm Telescópica de 64 Mpx, apertura f/2.0, tamaño de sensor 0,8 µm, estabilizador óptico OIS, zoom híbrido de 3x. Auto-HDR Flash LED Grabación de vídeo a 8K y 24 fps, 4K hasta 60 fps fps, 1080p hasta 240 fps. Cámara selfie 10 Mpx, apertura f/2.2, tamaño de sensor 1,22 µm. Auto-HDR Grabación de vídeo a 4K hasta 60 fps, 1080p hasta 30 fps Conectividad 5G WiFi 6 Bluetooth 5.0 NFC GPS USB-C 3.2 Seguridad Lector de huellas ultrasónico en pantalla Sonido Altavoces estéreo, afinados por AKG. Batería Capacidad - 4.300 mAh Carga rápida - Sí, de 25 W Carga inalámbrica - Sí, compatible con Qi/PMA de 15 W. Carga inalámbrica inversa - Sí, de hasta 4,5 W. Sistema operativo Android 10 Capa de personalización - One UI 2.5 Características físicas Dimensiones - 161,6 x 75,2 x 8,3 mm Peso - 192 gramos Colores - Mystic Bronze, Mystic Green, Mystic Grey PVP 1.059 euros.

Calidad empañada

Abro la caja del Note 20 5G, esperándome lo peor, arrancando el plástico con desesperación. Y lo que me encuentro es... un Note. Por si acaso pensabas que este móvil no era digno de llevar ese nombre, puedes quedarte tranquilo. Este es un Note de Samsung, tanto en calidad de materiales y construcción como en funcionalidades. Tal vez no el mejor Note, pero un Note al fin y al cabo.

Samsung Galaxy Note 20 Adrián Raya Omicrono

Coger el Note 20 es una experiencia agradable, en cada una de las ocasiones. No es sólo que las cifras de peso y grosor sean más que correctas, es que es un móvil bien diseñado, con un reparto de pesos muy equilibrado y una sensación en la mano a la altura de los mejores.

El diseño es una mezcla de varios aspectos que han vuelto a tener importancia en los últimos años, como la pantalla plana después de la moda de las curvas, unos bordes redondeados pero que no dificultan coger el móvil, y unos extremos completamente lisos para conseguir un acabado muy elegante. Los bordes metálicos son especialmente llamativos.

Pero ahora toca hablar de la parte que más críticas se ha llevado, la trasera. En efecto, la trasera es de plástico, algo realmente chocante en un móvil de más de 1.000 euros. Y sí, es tan mala como crees.

Trasera del Samsung Galaxy Note 20 5G Adrián Raya Omicrono

Samsung ha intentado amortiguar el golpe, con un acabado muy agradable al tacto y que consigue un efecto que hemos visto en pocos móviles de plástico. Pero ni siquiera eso es capaz de ocultar el material del que está hecho.

Es especialmente malo en la parte en la que el borde metálico y la carcasa de plástico se unen; es como un recordatorio constante de que Samsung ha recortado gastos con este móvil. Sin embargo, es probable que se note más en el color cobre que he podido probar, y que en los modelos en verde y negro no sea tan llamativo.

Ahora bien, siendo sinceros, la mayoría de la gente no va a ver esa carcasa de plástico durante mucho tiempo. Si te compras un Note 20, probablemente usarás una funda como las que Samsung ofrece en su página web, y no verás nunca la trasera de plástico. Tiene sentido que sea una parte en la que recortar gastos, aunque eso sólo ayude un poco a aceptarlo.

Buena pantalla, pero...

Samsung es una marca que destaca en muchas cosas, pero las pantallas son sin duda alguna su punto fuerte. La del Note 20 no defrauda en ese sentido, con un tratamiento de los colores espectacular y un tamaño generoso (aunque no tanto con las modas actuales).

Usar esta pantalla es una delicia, gracias principalmente a los colores; los rojos sobresalen especialmente, pero donde realmente destaca es en los negros, al ser una AMOLED. Ya sea jugando a Xbox gracias a Xbox Game Pass para Android, o viendo una película en Netflix, la experiencia es sobresaliente.

La pantalla del Samsung Galaxy Note 20 tiene unos colores espectaculares Adrián Raya Omicrono

El brillo también es notable, aunque no es sobresaliente; eso lo reservamos para los ángulos de visión, que nos permiten ver la pantalla desde cualquier punto sin problemas. Y gracias al Always Display, es capaz de mostrar información en la pantalla sin apenas gastar batería, ideal para ver la hora o la previsión meteorológica con un toque.

Hay un "pero", claro, algo que probablemente ya sepas: esta pantalla tiene una frecuencia de refresco de sólo 60 Hz. Y si no sabes porqué eso es un problema, es mejor que no lo sepas y disfrutes del Note 20, porque se puede disfrutar perfectamente.

Pero, si ya has usado un móvil con una pantalla más rápida, como las de 90 Hz, 120 Hz o 144 Hz, lo echarás en falta, especialmente en un móvil en este intervalo de precios. No lo voy a edulcorar: que Samsung no haya metido una pantalla de al menos 90 Hz en este móvil es un punto negativo muy fuerte. Hace poco OnePlus ha presentado el OnePlus 8T, con pantalla de 120 Hz, por sólo 599 €; las pantallas rápidas están aquí, e ignorarlas es inaceptable a estas alturas.

Samsung Galaxy Note 20 Adrián Raya Omicrono

Al menos, que sea una pantalla de 60 Hz no significa que la experiencia sea frustrante. Y es que Samsung ha conseguido un gran rendimiento con el Note 20, tanto en aplicaciones como en el propio sistema.

One UI, la interfaz de Samsung, ha mejorado mucho y ahora se nota muy rápida; el mero hecho de abrir el menú de aplicaciones es muy satisfactorio. El menú lateral para el lápiz táctil es más rápido que nunca, y en un instante podemos tomar capturas o notas. Las aplicaciones probadas funcionan todas perfectamente, y también puede ser una buena alternativa para videojuegos.

Sigue siendo un Note

Pero si vas a comprar este dispositivo, lo más probable es que sea por el nombre "Note". Y eso significa que este móvil no solo trae un lápiz táctil, sino que probablemente es uno de los mejores del sector.

El lápiz táctil del Samsung Galaxy Note 20 cambia de sitio Adrián Raya Omicrono

Un detalle que ha cambiado respecto a los modelos anteriores es que ahora el lápiz se almacena en la parte izquierda; un cambio que tal vez se ha criticado demasiado para lo que es. Hay quienes creen que esto afecta a los diestros, pero yo lo soy y puedo sacar el lápiz con la mano derecha sosteniendo el móvil con la izquierda perfectamente. De esta manera, puedo tomar notas rápidas con la pantalla apagada, volver a meter el lápiz y leer esa nota luego.

Samsung Galaxy Note 20 Adrián Raya Omicrono

Es un flujo de trabajo que resultará familiar para los propietarios de un Note, y puedo decir que eso no cambia con el Note 20; todas las herramientas de dibujo, captura, toma de notas y más, están aquí. Incluso hay algunas curiosas, como la posibilidad de dibujar en tres dimensiones gracias a la realidad aumentada.

Este también es un buen móvil para tomar fotos, aunque no el mejor. Las tres lentes principales cumplen bien su función, con colores realistas y nada sobrecargados; lo que fotografías es lo que ves, algo que es poco espectacular, pero se agradece.

El precio, clave

Con todo esto, podemos llegar a la conclusión de que el Galaxy Note 20 es un buen móvil. No el mejor, pero tampoco es tan malo como podríamos haber pensado. Pero entonces, ¿por qué el odio?

Pues por una sencilla razón, el precio. Por 1.059 euros, el Note 20 compite directamente con alternativas muy potentes del sector, y muchas ofrecen características técnicas muy superiores.

Todos los detalles malos (por llamarlos de alguna manera) que hemos descubierto, lo son por el precio; en un móvil con un P.V.P. más bajo, no serían un problema ni mucho menos. Pero cuando superas la barrera psicológica de los 1.000 euros, esperas otra cosa.

Samsung Galaxy Note 20 Adrián Raya Omicrono

Puede que tengamos que mover la barrera. O puede simplemente que Samsung no haya calculado bien el riesgo. Sea como sea, el Note 20 no es un buen móvil al precio recomendado.

Pero esa es la cosa, ¿verdad? Que no vas a pagar el precio recomendado del Note 20. Samsung es famosa por establecer precios que parecen altos inicialmente, sólo para ofrecer rebajas a las pocas semanas del lanzamiento.

El Samsung Galaxy Note 20 5G ya se puede conseguir muy rebajado respecto a su precio original. En Amazon, podemos conseguir el Galaxy Note 20 5G por 899 euros, en el momento de escribir estas palabras, una rebaja de 150 euros respecto al P.V.P. Y conforme lleguen más periodos de oferta, esperamos ver rebajas cada vez mayores.

Así que es algo injusto comparar al Note 20 5G con modelos de 1.000 euros o más, ya que ese no es el precio que pagará la mayoría de usuarios. Es discutible si esta es la mejor estrategia para Samsung, pero parece que no le va mal.

Fiel a su misión

Originalmente, los Note eran smartphones como los de la gama S, pero con un lápiz táctil; pero con el tiempo, su misión ha ido cambiando, y ahora son la máxima referencia de la compañía, los modelos más potentes y avanzados que ofrece cada año.

Samsung Galaxy Note 20 Adrián Raya Omicrono

El Note 20 puede que no cumpla con la imagen actual que tenemos de los Note, pero es más fiel a la idea original; es un móvil más normal de lo que podríamos esperar, pero con la ventaja de un excepcional lápiz táctil. Puede que en su rango de precios haya muchas alternativas con mejores características; pero ninguna tiene ese lápiz.

En ese sentido, no puedo decir que el Samsung Galaxy Note 20 sea un mal móvil, sólo necesita a alguien que le quiera y pueda aprovechar sus posibilidades. De hecho, si lo conseguimos a un buen precio, puede ser la mejor alternativa que tenemos, especialmente si el lápiz táctil es una prioridad.