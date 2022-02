Lo que esconde la casa más cara de EEUU: 300 millones de dólares y un increíble secreto tecnológico

The One, mansión en Beverly Hils Enes Yilmazer Omicrono

"Cuanto más, mejor" este parece ser el lema de quién ha diseñado The One, la vivienda más cara de los Estados Unidos. Una mansión repleta de piscinas, 49 baños y un cerebro tecnológico que controla toda la vivienda. Esta megamansión se vende por 295 millones de dólares, precio que hace sombra a las casas más exclusivas de España.

Para qué necesita alguien tanto espacio y, sobre todo, tantos baños es algo que la mayoría de mortales no aciertan a comprender, por mucho que se sueñe con tener una casa mayor. Pero ahí esta The One, en Beverly Hills con 9.750 metros cuadrados construidos en los que se acumulan hasta 21 habitaciones y una bolera.

Está mega mansión ha salido a subasta este mes de febrero y, aparte de obras de arte y espacios infinitos, no hay mejor forma de demostrar su lujo actualmente que llenando la casa con la última tecnología, para algo su creador Nile Niami, exproductor de cine, la define como la casa más cara y la más moderna del país.

Una habitación de servidores

El youtuber Enes Yilmazer muestra en uno de sus vídeos sobre casas de lujo el interior de The One y tras un eterno paseo por cada estancia de la casa, llega a una sala acristalada donde se puede ver un centro de datos. "Este es el cerebro de la casa. Se han gastado tanto dinero y es tan grande que lo han convertido en una especie de sala de exposición, con una pared de cristal transparente, para poder verlo todo en acción", aunque parezca mentira no es un chiste.

The One, mansión de Beverly Hills Enes Yilmazer

Esta sala llena de servidores sirve para controlar cada dispositivo tecnológico de la vivienda, como el ordenador de Odisea 2001. Luces, sistemas de calefacción, pantallas de cine, máquinas de gimnasio y un sin fin de detalles digitales se controlan desde esa sala que se encuentra en la zona del garaje y a la que se accede a través de un pasillo lleno de baños.

Quienes consigan aguantar los 40 minutos de video es posible que detecten que en cada sala que Yilmazer muestra hay pantallas en las puertas y paredes, pequeños controles que sirven de accesos a ese gran cerebro central que lo controla todo. No obstante, este centro de computación no lo puede hacer todo, por ahora, se necesita un ejército de empleados para mantener activa y limpia esta mansión con sala de cine, spa, gimnasio, habitación de M&Ms, salón de belleza y simulador de golf entre otras cosas.

Una venta complicada

No es oro todo lo que reluce en The One, CNBC explica que Nile Niami, productor de Hollywood levantó esta casa con un precio final de venta de 500 millones de dólares, pero antes de terminarla se declaró en suspensión de pagos y se decidió sacarla a subasta en febrero de 2022 para poder salir de la quiebra.

Su precio de 295 millones es casi el límite que se necesita para cubrir la deuda de los constructores. De momento, no se conoce quién será el próximo dueño de esta inmensa vivienda, pero seguro que más de una vez se confunde de baño.

