La casa prefabricada del futuro es real: pedido online, amueblada y con 50 años de garantía

Nestron Cube Two X Nestron

Los nuevos conceptos de vivienda pueden convertirse en una alternativa en países como España donde acceder a un techo es realmente complicado teniendo en cuenta los precios. Con los costes de construcción disparados, formatos que escapan del tradicional ladrillo emergen con propuestas de casas modulares prefabricadas.

Si bien eso de las casas modulares no es algo realmente nuevo, con auténticas mansiones fabricadas a partir de contenedores, sí lo es el concepto del Nestron Cube Two X. Nestron, una compañía con sede en Singapur, consigue integrar todo lo necesario en un prisma llevando el minimalismo a su máxima expresión.

Tras lanzar al mercado las Cube One y Cube Two, la versión X es una evolución a partir de esta última plataforma con un espacio mejorado arañando centímetros cuadrados a una casa prefabricada a la que no le falta de nada.

Casas cubo

El diseño futurista del interior y del exterior del Cube Two X recuerda más al de una cápsula espacial de cualquier película de ciencia ficción que a una vivienda tradicional. Como era de esperar, la casa prefabricada cuenta con una elevada carga de domótica y de dispositivos de hogar inteligente que potencian todavía más la experiencia.

Nestron Cube Two X Nestron

Esta última edición de la saga Cube viene con un 30% más de espacio respecto al Cube Two -sin apellido- alcanzando una superficie de 35 metros cuadrados en la única planta que posee en una distribución de 10 x 3,5 metros. En los que se logran diferenciar un total de 3 espacios: cocina con comedor, el cuarto de baño y una habitación que se complementa con una zona de escritorio.

Las ventanas son también un elemento esencial del cubículo con una gran cristalera en el dormitorio y ventanas horizontales en la zona de la cocina. "La instalación de ventanas aporta mayor encanto a todo el espacio, inundándolo de luz natural y brindándote una vista más abierta", recalcan desde la compañía.

Interior Nestron Cube Two X Nestron

Seguramente una de las preocupaciones de un potencial comprador de este tipo de casas es cómo de resistentes son a la hora de enfrentarse a las inclemencias meteorológicas y desastres naturales. Según Nestron, sus diseñadores han pensado en eso y la estructura de la casa está fabricada a base de acero galvanizado -acero con cinc- resistente a terremotos, huracanes y tifones.

También anuncian que el 90% de los materiales usados para construir sus casas -entre las que se incluye la Cubre Two X- son reciclables al terminar la vida útil de la casa. La compañía asegura que sus construcciones tienen una garantía estructural de 50 años.

Nestron Cube Two X

Las opciones disponibles -todavía sobre plano- constan de esquemas de una o de dos habitaciones a elegir por el comprador. También como opciones disponibles está el suelo radiante, placa de inducción, proyectores y lavadora.

Plagada de tecnología

El desarrollo sostenible, además de la utilización de materiales reciclables, pasa por la instalación de un sistema de placas solares que alimentan a baterías y a retretes de compostaje. Aunque no quita que los módulos Cube también se pueden conectar a la red de suministros convencionales de agua, alcantarillado, gas y electricidad.

Nestron Cube Two X Nestron

En cuanto a los dispositivos tecnológicos integrados dentro de la vivienda, Nestronn ha incluido cerraduras electrónicas, persianas eléctricas, luces con detección de movimiento e hilo musical como equipamiento base. En los extras, la compañía ofrece espejos inteligentes, tablets en la pared para el control de la domótica, electrodomésticos inteligentes e incluso inodoros inteligentes.

La casa, además, se puede integrar totalmente con los asistentes virtuales más famosos como Google Assistant o Amazon Alexa. Pero Nestron ya se encuentra trabajando en su propio asistente que denomina Canny. La Nestron Cube Two X está disponible a partir de 98.000 dólares (85.000 euros al cambio) con el equipamiento más básico y se encuentra en periodo de reserva. Según la compañía, las casas se envían totalmente montadas (con muebles incluidos) y las envían a cualquier parte del planeta.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan