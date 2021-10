Equipa tu pyme con la última tecnología y las soluciones para empresas de HP

Darle forma a una idea, iniciar un nuevo proyecto y montar una empresa siempre es algo apasionante, y hoy en día la tecnología es una parte clave en cualquier pyme. Eso significa que hay que invertir en equipos para conseguir una mayor productividad y eficiencia.

Esa inversión en IT dependerá de cada proyecto, y para facilitar la puesta a punto de cualquier pequeña y mediana empresa, HP dispone de sus Soluciones de Pago, que simplifica el proceso proporcionando la última tecnología a las pymes a través de pagos mensuales bajos.

Así son las Soluciones de Pago HP

La idea es sencilla: en lugar de hacer una gran compra de equipos y accesorios para la empresa, que obliga a realizar una gran inversión de golpe, las Soluciones de Pago HP permiten tener una previsión de costes y tener todo ese equipamiento tecnológico desde el día 1, pero pagándolo mes a mes con cuotas más reducidas.

Para este servicio de HP, la compañía trabaja con un socio financiero (BNP Paribas) y no solo ofrece la ventaja de los pagos, sino que también simplifica el IT de las empresas, que pueden centrarse en las actividades que realmente añaden valor, y no dedicar tiempo a mantener y soportar los dispositivos y ordenadores más antiguos de la empresa, ya que una tras finalizar el contrato, se puede renovar con HP y actualizar el préstamo con tecnología y hardware más moderno.

¿Cómo funciona?

En primer lugar, hay que seleccionar los equipos que necesitemos entre el catálogo de ordenadores profesionales y portátiles de HP. Eso sí, nuestra "cesta" debe tener un mínimo de 1000€.

Cuando tenemos claro el equipamiento que necesitamos, hay que contactar con el servicio de HP, ya sea por email (eshpstoreleasing@hp.com) o llamar directamente al 91 215 80 92. Durante el proceso, la pyme tendrá que pasar una verificación de crédito por parte de BNP Paribas, en esta comprobación tendrán en cuenta factores como el historial crediticio de la empresa y el monto total de la financiación.

Una vez pasado ese proceso, en 72 horas llegarán los equipos y dispositivos seleccionados a la empresa. Nada más, a partir de ese momento toda la tecnología está a dispositivos de las pymes para sacar adelante sus proyectos, pagando de forma mensual una cuantía inferior y así aprovechar el capital para invertirlo en otros asuntos.

Cuando llega el momento de finalizar el contrato, se da libertad para actualizarlo y renovarlo con nuevos equipos, de esta forma la empresa no se tiene que preocupar de mantener actualizados los ordenadores, sino que siempre estarán al día con las últimas novedades de hardware del mercado.

Puedes encontrar todos los detalles sobre las Opciones de Pago HP para pequeñas y medianas empresas en su web oficial.

