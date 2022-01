Las 6 mejores aplicaciones para estudiar usando tu móvil Android

Hay una serie de aplicaciones para estudiar que pueden ayudarte a concentrarte más, o al menos a emplear mejores técnicas de estudio. El smartphone es una herramienta capaz de ayudarte en muchos ámbitos, y el académico es uno de ellos.

Hemos probado algunas aplicaciones enfocadas a mejorar el estudio de los usuarios, y lo cierto es que en Google Play hay una oferta de apps muy interesantes en este ámbito.

1. Forest: Mantente concentrado

Forest El Androide Libre

Forest es una aplicación que busca que te concentres dejando a un lado tu móvil. En la aplicación encontrarás un árbol que irá creciendo a medida que utilices la aplicación, de manera que el hecho de centrarte en estudiar o en trabajar hace que puedas ver cómo este progresa, ya que incluso puede convertirse en un bosque entero.

Si abandonas la aplicación este bosque morirá, y puedes seleccionar el tiempo durante el que quieres estar concentrado moviendo la barra que hay alrededor del árbol. La aplicación cuenta con una versión pro que permite modificar el modo de concentración extremo, así como interactuar con amigos.

Descarga Forest en Google Play.

2. Focus To-Do: Técnica Pomodoro + Gestión de tareas

Focus To-Do El Androide Libre

Esta app que te permitirá establecer diferentes temporizadores de estudio durante el tiempo que elijas. La idea es que durante este tiempo estés concentrado al máximo en la tarea que tienes por delante durante un tiempo, para luego realizar cortos periodos de descanso.

En Focus To-Do, podrás utilizar un modo de concentración extrema en el que la aplicación tratará de que no abras ninguna otra aplicación, e incluso poner el temporizador a pantalla completa para dejar el móvil en un sitio a la vista y poder consultar con una mirada cuánto tiempo de estudio te queda, entre otras funciones de lo más interesantes

Descarga Focus To-Do en Google Play.

3. Easy Study - Guía estudiante

Easy Study El Androide Libre

Easy Study es una aplicación con la que podrás planificar tus sesiones de estudio para hacerlas más útiles, y su sistema de automatización hará que puedas olvidarte detener que pensar en cómo te organizas. En primer lugar, debes establecer las diferentes asignaturas que quieres estudiar con esta aplicación, a las cuales puedes conferir diferentes colores.

Por otra parte, deberás decidir el orden y la frecuencia semanal con la que quieres estudiar cada asignatura para poder crear tu plan de estudios personalizado, que te permitirá ser más ordenado y aprovechar mejor el tiempo que estudias

Descarga Easy Study en Google Play.

4. FLIP - Cronómetro de Estudio

FLIP El Androide Libre

FLIP también te permitirá crear un plan de estudio personalizado, así como a tus estadísticas de estudio, en las que podrás ver las horas que has pasado estudiando y el progreso que has hecho durante estas. Puedes fijar un objetivo diario que dure un tiempo personalizado y que te recuerde una tarea que tengas que hacer todos los días.

Además de esto, cuenta con un cronómetro que me dirá el tiempo que has estado estudiando, así como los descansos que has tomado. Incluso cuenta con un modo automático que permite al cronómetro iniciarse si le das la vuelta al móvil. Cuenta con una versión de pago que permite desbloquear diversas funciones,

Descarga FLIP en Google Play.

5. Flipd - Desconectate

Flipd El Androide Libre

Flipd es una aplicación para estudiar que también cuenta con una parte motivacional y social, ya que permite que registres el tiempo que has estado dedicando al estudio o a otras funciones y que lo hagas público con diferentes hashtags. De esta manera tus amigos y tú podréis competir Iber las estadísticas de la otra persona.

Por otra parte, puedes establecer descansos y ajustar su duración y su momento de inicio. Existen diferentes apartados en la aplicación, como uno en el que aparecerán diferentes retos que podrás aceptar, así como otro en el que se mostrara un calendario para que veas el progreso que has llevado a cabo recientemente.

Descarga Flipd en Google Play.

6. Study Bunny: Focus Timer

Study Bunny El Androide Libre

Study Buny, por su parte, cuenta en su pantalla principal con un divertido conejo que estudiará a la vez que tú durante el tiempo que programes. Durante este tiempo podrás ver cómo pasan las páginas y otras animaciones, por lo que incluso puedes dejar la pantalla encendida para verlo.

A modo de incentivo, puedes comprar diferentes trajes y complementos al conejo para personalizarlo, algo que podrás llevar a cabo mediante las monedas que irás recibiendo cuando completes los tiempos de estudio. También incluye un interesante sistema de tarjetas para formular preguntas junto con sus respuestas y hacerte un examen a ti mismo, así como con una lista de tareas integrada.

Descarga Study Bunny en Google Play.

Estas aplicaciones no solo te ayudarán a concentrarte más y a estudiar mejor, sino que también permiten que planifiques tus sesiones para eliminar otra preocupación. Independientemente de lo que estudies, puede ser una buena idea darles una oportunidad.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan