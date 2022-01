Dino T-Rex RTX, el mítico juego de Chrome reinventado con gráficos más realistas

Seguro que conoces Dino Runner, el mítico juego de Google Chrome con el que que aparece si intentas navegar por Internet pero no hay conexión disponible. Se trata de un juego muy reconocido y con algunas imitaciones, y Dino T-Rex RTX es una suerte de versión de este juego, pero con un apartado gráfico mejorado y que da otra sensación. De hecho, el desarrollador se ha permitido incluir "RTX" en el título, haciendo alusión a la tecnología Ray Tracing que muchos juegos para ordenador integran, a modo de chascarrillo.

Salta y vuelve al suelo rápidamente

Si ya has jugado en alguna ocasión a este mítico juego cuando te has quedado sin internet en Google Chrome, sabrás que las reglas son muy básicas: hay que esquivar los obstáculos. No mucho más.

Al comenzar la partida tu dinosaurio empezará a correr sin detenerse, y verás que van apareciendo obstáculos en el camino que deberás saltar, siendo tu velocidad mayor cuanto más avances. Estos obstáculos son, en su mayoría, cactus.

En este juego, la diferencia y particularidad respecto al juego original es que si pulsas la pantalla mientras estás en el aire caerás al suelo más rápido, y no podrás agacharte para esquivar obstáculos, por lo que solo tendrás que preocuparte de aquellos que saltas. Teniendo en cuenta los controles táctiles, es más cómodo así.

Es un juego con un apartado estético más cuidado que el del juego de Google, y es algo que se puede percibir tanto en el propio dinosaurio como en el fondo montañoso. De hecho, el sol se va moviendo a medida que avanzas. Si eres aficionado a este popular juego, deberías darle una oportunidad.

Cómo descargar en Google Play

Puedes descargar el Dino T-Rex RTX en Google Play de manera totalmente gratuita. No cuenta con compras integradas en la aplicación, pero permite que veas un anuncio si quieres revivir.

