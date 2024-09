Las redes sociales se crearon para originar una conversación en torno a temas familiares y de amistad, como Facebook, o a temas más políticos y sociales, como Twitter. En las últimas dos décadas eso ha ido cambiando y, actualmente, el ambiente que hay en la mayoría de ellas es tóxico, cuando menos.

Esto se ve especialmente en X, la antigua Twitter, desde que fue comprada por Elon Musk. No son pocos los usuarios que han dejado la plataforma, cansados del nivel de violencia verbal, ataques personales y radicalización de la plataforma. También se han ido la mayoría de los inversores, lo que podría dar con el cierre de la misma en pocos años.

Pero eso no quiere decir que no haya espacio para nuevas propuestas, ahora que hay tecnologías que no había hace unos años, como la inteligencia artificial generativa. Es lo que propone el desarrollador Michael Sayman, que ha creado una aplicación llamada SocialAI que tiene una característica realmente interesante: serás el único usuario de la misma.

Interfaz de la aplicación SocialAI El Androide Libre

Esta red social privada se ha diseñado como un espacio seguro en el que poder escribir pensamientos y reflexiones y en el que recibir feedback, pero no de personas. El resto de usuarios de la plataforma serán perfiles creados por inteligencia artificial, cada uno con una personalidad, que responderán sin dudar a nuestras publicaciones. La selección de los tipos de perfiles de seguidores que queremos se puede hacer al crear una cuenta, pudiendo optar por tener algunos críticos, aduladores, optimistas, escépticos, bromistas, catastrofistas...

La parte diferencial es que, al no ser humanos, no se corre el riesgo de leer comentarios hirientes, o directamente amenazas, algo que es muy común actualmente en otras redes como Facebook o X. Será posible recibir respuestas infinitas de millones de seguidores creados con IA, que se adaptan a tu estado de ánimo y a la forma de escribir tus reflexiones. Se trata de una propuesta que recuerda más a un diario en el que se hacen anotaciones mediante inteligencia artificial que a una red social al uso.

La interfaz se parece mucho a la de X, con opciones para responder, republicar un mensaje, marcar como favorito o compartirlo. Está disponible en la AppStore de Apple porque por el momento sólo se puede usar en iPhone. Suponemos que si tiene un éxito moderado llegará una versión para móviles Android. Por el momento no tiene ningún coste, pero si el uso se masifica es de esperar que hay algún tipo de pago para soportar toda la creación de mensajes que se generen.