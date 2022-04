Elon Musk compra Twitter por 44.000 millones tras llegar a un acuerdo con la compañía

Elon Musk es el nuevo dueño de Twitter. El consejo de administración de la compañía ha alcanzado este lunes un acuerdo con el multimillonario empresario y acepta finalmente la oferta de compra de 44.000 millones de dólares (unos 41.000 millones de euros) que presentó hace dos semanas.

Pese a que inicialmente el máximo órgano director de la empresa no se mostró partidario de vender la red social a Musk, e incluso intentó complicar su desarrollo, este fin de semana se ha producido un acercamiento entre ambas partes que ha terminado finalmente en acuerdo.

Twitter ha aceptado la oferta presentada por Elon Musk tal cual se produjo, a un precio de 54,2 dólares por acción. El multimillonario ya aseguró en el momento en el que presentó su OPA que esta era "la mejor y la única" oferta que haría y que, si no se aceptaba, reconsideraría su posición como accionista, en la que tiene un 9,2%.

Según han publicado este lunes varios medios estadounidenses, el cambio de postura del consejo de Twitter se ha producido después de que Musk se reuniera en privado el pasado viernes con varios accionistas de la empresa para exponer las ventajas de su propuesta.

Una reunión a la que llegó con los deberes hechos, ya que tan sólo unos días antes comunicó a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su siglas en inglés) que contaba con la financiación necesaria para saca adelante la operación.

Tras estos acontecimientos, los once miembros del consejo de Twitter se volvieron a reunir este domingo. Según indicaron fuentes conocedoras a The New York Times, en dicho encuentro se abordaron los detalles de la transacción, incluido un calendario y las condiciones en caso de que haya acuerdo, pero luego no se complete la operación.

Musk comunicó el pasado 14 de abril su intención de lanzar una OPA por todo el capital de Twitter, sólo unos días después de comprar un 9,2% de sus acciones. El consejero delegado de Tesla quiere convertir la red social en una empresa privada bajo su control para poder llevar a cabo la transformación que, en su opinión, necesita la compañía.

La oferta no fue de entrada muy bien recibida por la empresa. El 15 de abril, su consejo de administración adoptó lo que en el argot empresarial se conoce como la "píldora de veneno", que tiene como objetivo complicar cualquier compra que supere el 15% del capital y así evitar o retrasar la adquisición de la compañía por Musk.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.

Sigue los temas que te interesan