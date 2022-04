Elon Musk lanza una opa para hacerse con todo el capital de Twitter por más de 43.000 millones de dólares

Elon Musk, empresario y fundador de Tesla que ascendió el pasado año al trono del hombre más rico del mundo, ha decidido lanzar una opa sobre todo el capital de Twitter a un precio de 54,2 dólares por acción (algo menos de 50 euros al cambio actual), según ha comunicado en un hecho relevante remitido a la SEC (la CNMV estadounidense).

Esta operación implicaría un desembolso de unos 43.000 millones de dólares (37.600 millones de euros) por parte de Musk, que se convirtió en accionista mayoritario de Twitter hace unos días al hacerse con el 9,2% de la red social, según informa Bloomberg.

El precio ofertado implica una prima de más del 18% en relación con su precio de cierre del miércoles (45,85 euros por título) y del 54% en comparación con el que tenía el día anterior a la primera inversión de Musk en Twitter (un 38% sobre el día que se anunció la inversión).

"Única oferta"

"Esta oferta es la mejor y la única oferta que haré y, si no se acepta, tendré que reconsiderar mi posición como accionista", ha amenazado Musk en una carta enviada al consejo de administración de Twitter.

El fundador de Tesla ha añadido que invirtió en Twitter porque creía "en su potencial de convertirse en una plataforma de libertad de expresión en el mundo". "Creo que la libertad de expresión es un imperativo de la sociedad para que funcione la democracia", ha indicado Musk.

"Sin embargo", añade, "desde que hice mi inversión me he dado cuenta de que la compañía no prosperará ni servirá a su propósito en su forma actual. Twitter necesita transformarse en una compañía no cotizada".

La relación de Musk con Twitter ha vivido muchos vaivenes en la última semana. El polémico empresario se hizo con una participación del 9,2% hace unos días, tras lo cual amagó con incorporarse a su consejo de administración. Finalmente ambas partes acordaron que se mantuviera al margen y este jueves ha sorprendido a los mercados con una opa sobre el capital total de la compañía.

Sigue los temas que te interesan