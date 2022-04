Elon Musk afirma que ya tiene asegurados 46.500 millones de dólares para financiar la compra de Twitter

Elon Musk ha afirmado este jueves que ya tiene garantizados 46.500 millones de dólares (unos 42.890 millones de euros al tipo de cambio actual) para poder financiar la oferta de compra que presentó la semana pasada por la red social Twitter a un precio de 54,2 euros por acción.

Así lo ha comunicado el multimillonario inversor a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su siglas en inglés). En el documento remitido al regulador estadounidense, Musk detalla los compromisos que ya ha adquirido con varias entidades financieras por si decide lanzar la OPA.

En concreto, Musk indica que ya tiene comprometidos 25.500 millones de dólares (23.529 millones de euros) con siete entidades financieras, lideradas por Morgan Stanley. El resto de bancos implicados en este proceso son Bank of America, Barclays, MUFG, Societe Generale, Mizuho Bank y BNP Paribas.

Los otros 21.000 millones de dólares (19.377 millones de euros) de esta financiación serían aportados personalmente por el propio el consejero delegado de Tesla mediante la modalidad de financiamiento de capital.

En su comunicado a la SEC, Musk detalla que el consejo de Twitter no ha respondido a la oferta de compra que presentó el pasado 14 de abril, por lo que está analizando la posibilidad de lanzar una OPA para adquirir todas las acciones ordinarias en circulación de Twitter a un precio de 54,20 dólares por título en efectivo.

No obstante, el considerado como el hombre más rico del mundo por la revista 'Forbes' incide en que en estos momentos todavía no ha decidido si finalmente lanzará o no su OPA por la red social.

Musk comunicó el pasado 14 de abril su intención de lanzar una OPA por todo el capital de Twitter, sólo unos días después de comprar de un 9,2% de sus acciones. El consejero delegado de Tesla quiere convertir la red social en una empresa privada bajo su control para poder llevar a cabo la transformación que, en su opinión, necesita la compañía.

La oferta, que valora Twitter en 43.000 millones de dólares (39.673 millones de euros), no ha sido de entrada muy bien recibida por la empresa. El 15 de abril, su consejo de administración adoptó lo que en el argot empresarial se conoce como la "píldora de veneno", que tiene como objetivo complicar cualquier compra que supere el 15% del capital y así evitar o retrasar la adquisición de la compañía por Musk.

