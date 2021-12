5 motivos para comprar una tablet y 3 para no hacerlo

La Navidad es la época de los regalos por excelencia. Y los regalos tecnológicos se han vuelto unos de los más deseados. Por eso os hemos contado cuales son las tablets buenas, bonitas y baratas que puedes regalar esta Navidad, , y también las mejores, sin importar el precio. Eso sí, queda por saber si sería un buen regalo o no, tanto para regalarlas como a la hora de comprarlas.

Nosotros hemos probado varias, en diferentes situaciones, y os damos motivos parar comprarlas, pero también alguno para que os planteéis si será un dispositivo que acabará en un cajón.

Dispositivo de lectura

Xiaomi Pad 5 I.G.

Muchos de los motivos para comprar una tablet es el tamaño de su pantalla. Es mucho más cómodo usarla a la hora de leer, sobre todo si somos de los que estamos suscritos a newsletters, leemos artículos largos e incluso no tenemos un aparato exclusivo para ello, como podría ser un Kindle.

Segunda pantalla para contenido multimedia

realme Pad Álvarez del Vayo El Androide Libre

En una casa puede haber más de un televisor, pero raro es que haya tantos televisores como personas. Por eso suele pasar que a veces no tenemos posibilidad de ver una serie o película en la pantalla grande.

Si eso es algo normal, sobre todo entre los adolescentes, una tablet es un gran regalo dado que tiene una pantalla mucho mayor que la de un móvil.

Estudiando en una tablet

Samsung Galaxy Tab S7

Otro uso que podemos darle a la tablet es el de acompañarnos a la universidad o el instituto, sea para tomar apuntes en su pantalla o como elemento de consulta, evitando tener que cargar con multitud de libros.

Sí, un Kindle podría valer, siempre que no tengamos que consultar imágenes, PDF y demás, algo muy común.

Entretener a los más pequeños

Otro motivo para comprar una tablet es poder entretener a los pequeños a la hora de comer o de arreglarlos en vez de ponerles el móvil delante, que siempre es más fácil que se rompa, y suele ser más caro de sustituir.

Dejar distracciones de lado

realme Pad Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una tablet no es un Kindle, podemos distraernos si instalamos apps como Instagram o Twitter, pero también podemos enfocar el uso de la misma como un dispositivo único, en el que ver series o películas, leer e incluso jugar, sin tener las notificaciones llamando nuestra atención cada poco tiempo.

La idea es poder dejar el móvil para ese uso social y usar la tablet como algo más privado.

Con todo, no es adecuado regalarle una tablet a una persona que no vaya a usarla. No es algo que podamos saber a priori, pero sí que podemos intentar pensar si encaja en uno de estos tipos:

No usa mucho el móvil

Una persona que usa el móvil lo justo rara vez le dará uso a una tablet, que requiere de una situación más concreta para ser usada.

Dispone de tablet y televisor propio

Raro es que con televisor para uso casi exclusivo y un smartphone de gran pantalla sea necesario regalar una tablet.

Está mucho tiempo fuera

Pese a que las tablets se pueden usar en exteriores lo normal es usar el smartphone en esas situaciones, como viajes en transporte publico, andando por la calle, esperando una cola...

