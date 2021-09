Huawei MatePad 11: una tablet de primera categoría con un inconveniente

Huawei ha sido una empresa muy importante en España. Llegó casi como un fabricante para operadoras y se fue convirtiendo con los años en todo un referente que le hizo sombra a la mismísima Samsung. Hasta que llegó el veto.

Desde que Estados Unidos prohibió la colaboración de esta marca con las firmas de ese país Huawei ha vivido tiempos difíciles.

El mayor inconveniente de este veto es el que se ve en esta tablet, unas Huawei MatePad 11 y 11 Pro que se presentaron en junio de este año, y que poco después llegaron a España.

Huawei MatePad 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Características Huawei MatePad 11

Procesador y memoria

Procesador: Snapdragon 865.

Memoria RAM: 6 GB.

Almacenamiento interno: 64 / 128 GB.

Pantalla Tamaño: 10,95 pulgadas.

Resolución: 2560 x 1600 píxeles.

Tecnología: IPS 540 nits.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 13 Mpx.

Camara delantera Resolución: 8 Mpx.

Conectividad Bluetooth 5.2.

WiFi 6.

Radio FM.

GPS.

Autonomía Batería: 7.250 mAh.

Otros Puerto USB-C.

Soporte a stylus M-Pencil.

Dimensiones y peso Dimensiones: 253,8 x 165,3 x 7,25 mm

Peso: 485 g.

Sistema operativo SO: Harmony OS.

Un funcionamiento genial

Dibujando en la Huawei MatePad 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

No cabe duda de que Huawei sabe construir hardware. Lo hemos visto con los relojes, lo hemos visto con los móviles y con los ordenadores. Y con las tablets.

La MatePad 11 es una tablet de gama alta, que no ultra alta, y eso se nota en la construcción y en los materiales. Tiene detalles que hacen que sobresalga con respecto a la competencia, como veremos en el siguiente apartado, pero en general podemos decir que no es una tablet barata, aunque tampoco lo parece.

El diseño no es nada arriesgado y da toda la importancia a la pantalla, como tiene que ser.

Es cierto que al ser un dispositivo de gama alta se echan en falta detalles como el jack de auriculares. Eso sí, al menos tenemos expansión de memoria, que en el modelo de 64 GB podría ser importante si es que la usamos mucho para trabajar con archivos pesados o para usar juegos muy grandes.

Huawei MatePad 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

De las cámaras no diremos mucho porque están ahí casi de forma testimonial, para poder usar aplicaciones de videollamada o hacer alguna foto ocasional, pero ni en broma para usarlas como usamos las de nuestros móviles.

Pensada para lo multimedia

La Huawei MatePad 11 tiene cuatro altavoces Álvarez del Vayo El Androide Libre

Decíamos que este modelo destacaba por encima de la competencia en algunos aspectos. Uno de ellos es el sonido y es que el poner cuatro altavoces hace que sea una delicia no solo ver vídeos en ella, que también, sino incluso escuchar música.

En alguna ocasión la he usado por encima del sistema de altavoces que tenía en la habitación.

Otro elemento en el que se centran nuestros sentidos es en la pantalla. Hablamos de un panel IPS de 10.95 pulgadas con resolución 2560 x 1600 píxeles. Es cierto que no es una pantalla OLED, pero muchas de las tabletas de más alto nivel usan este tipo de paneles.

Huawei MatePad 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La densidad de puntos por pulgada es lo suficientemente alta como para darnos una nitidez sobresaliente.

Además, estamos ante una pantalla con una tasa de refresco de 120 Hz, lo que no se suele ver en este rango de precios.

Los colores están bien calibrados, aunque no sean tan intensos como en los modelos con paneles orgánicos. El brillo no es un problema porque este tipo de dispositivos está pensado para ser usado en interiores y, en el caso de que los usemos fuera, normalmente será en la sombra.

La respuesta de la pantalla también es muy correcta, y el software ayuda a exprimir el tamaño.

Olvidaos de nada que tenga que ver con Google

Huawei MatePad 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Huawei está luchando por crear un ecosistema muy fuerte alrededor de Harmony OS, uno que pudimos probar y que nos gustó, pero que está muy lejos de consolidarse a corto o medio plazo.

Decimos esto porque el mayor inconveniente de la tablet, al que hacemos mención en el título, es la ausencia de servicios y aplicaciones de Google.

Yo he intentado usar la tablet como uso mi móvil, para las mismas cosas y alguna más, pero me he topado con el muro de Google. El no poder instalar de manera sencilla servicios como Gmail o Google Drive hacen que tenga que readaptar mi flujo de trabajo.

Huawei MatePad 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Incluso el cliente de Twitter que uso, Flamingo, no se puede instalar, por lo que debo optar por el nativo de Twitter, que tiene una interfaz que no se adapta a tablets y que, además, incluye más publicidad de la que me gustaría.

Es una pena porque Harmony se ha convertido en un sistema que es muy fluido, que explota el uso de la tablet en conjunción con otros dispositivos como móviles u ordenadores y que, junto con el teclado y el lápiz, obtiene la versatilidad suficiente como para ser una alternativa a Android si no fuera por el problema con las aplicaciones.

Huawei MatePad 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

He instalado la tienda de Amazon, la AppStore, para usar juegos como HearthStone, pero otros como Honkai Impact Third no estaban, y aunque hubiera podido instalarlos no hubiera podido iniciar sesión ya que uso Google Play Juegos para ello.

Además, hay aplicaciones como Netflix que han de ser instaladas desde otras fuentes, y aunque el sistema nos da opciones para ello, no tenemos la certeza de la seguridad que suele dar la Play Store.

La autonomía no es un problema

La batería de la Huawei MatePad 11 cumple Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto a la batería, tenemos una pila de 7250 mAh con una carga rápida de 22.5 W. La tablet nos deja estar sin cargarla entre dos y tres días, según el uso que hagamos de la misma.

Unos accesorios importantes

Huawei MatePad 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

He podido analizar esta tablet junto con dos accesorios que le dan mucha versatilidad.

Por un lado está el lápiz óptico, que se carga de forma inalámbrica poniéndolo en el lateral de la tablet. Este lápiz habilita funciones de dibujo y también de reconocimiento de escritura.

Escribiendo con la Huawei MatePad 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El problema es que hemos visto que no siempre reconoce el texto todo lo bien que nos gustaría y hay una función algo frustrante. Se trata de la opción de usar el lápiz para rellenar campos de texto en una interfaz normal. Debería ayudar, pero en demasiadas ocasiones acaba molestando.

Huawei MatePad 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Por otro lado, tenemos el teclado, que se conecta magnéticamente y, al igual que el lápiz, usa el bluetooth para vincularse con el aparato. Al contrario que el primero, el funcionamiento es muy bueno, la velocidad de escritura muy lograda y la calidad de las teclas y su recorrido muy decente para un teclado de tamaño muy contenido.

Eso sí, no tenemos ñ o una zona para el trackpad, algo que nos habría gustado pero entendemos que no haya.

Huawei aspira a un mercado que no sabemos si existe

Huawei MatePad 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El precio de esta tablet está entre los 399 euros del modelo de 64 GB de memoria y los 499 del de 128 GB. No son precios muy elevados si los comparamos con los iPad, por ejemplo, pero son cifras mucho mayores que la de otras tablets, como las Fire de Amazon.

Y diréis, con razón, que esta tablet de Huawei es mucho mejor. Y es cierto. El problema es que actualmente no hay un mercado importante para tablets con Android.

Incluso el movimiento de Xiaomi de traer un modelo a España ha llamado la atención.

Si miramos el hardware, el precio que pide Huawei es más que razonable, e incluye compatibilidad con un teclado decente y con un lápiz ó ptico, aunque haya que comprarlos aparte.

Huawei MatePad 11 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero quien necesita ese tipo de productividad mira ciertos modelos muy concretos. Huawei se ha especializado en los últimos años en un mercado generalista, el que usa la tablet para ver videos, hacer videollamadas, etc. Mi padre tiene una tablet de Huawei y esta encantado. Pero cuesta la mitad que esta y sí tiene los servicios de Google

Si una tablet normal ya lo tiene difícil para competir con el iPad, las carencias de software de este modelo hace que sea incluso una tarea más compleja.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan