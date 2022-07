Nuevo Nothing phone (1): no son las características las que lo hacen diferente

Así es el esperado Nothing Phone (1) El Androide Libre

Nothing lleva meses generando expectación con el lanzamiento de su primer móvil, el Nothing phone (1), y este móvil acaba de ser presentado oficialmente. Se trata del segundo producto de la marca, tras los Nothing ear (1), y comparte con estos auriculares su carcasa transparente.

Y es que la compañía ha querido ofrecer una experiencia totalmente diferente a la que se obtiene con otros smartphones, y para ello ha introducido un complejo sistema de iluminación en su parte trasera que puede ser de mucha utilidad.

El esperado Nothing phone (1) ya es oficial, y ahora habrá que ver si el dispositivo de la compañía es capaz de cumplir con todas las expectativas que ha generado.

Características Nothing phone (1)

Nothing Phone (1) cámaras El Androide Libre

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 778G+

Memoria RAM: 8 / 12 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,55 pulgadas.

Resolución: Full HD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: OLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.88.

Gran Angular: 50 Mpx f/2.2.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 f/2.45 Mpx.

Conectividad 5G.

4G.

Bluetooth 5.2.

Wifi 6.

Autonomía Batería: 4.500 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Carga inalámbrica Qi: 15 W.

Carga inversa de 5 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Resistencia al agua IP 53.

Dimensiones y peso Dimensiones: 159,2 x 75,8 x 8,3 mm.

Peso: 193,5 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: Nothing OS.

Software limpio y un sistema de luces increíble

Nothing Phone (1) El Androide Libre

Sin duda, una de las cosas que más destacan de este móvil es su sistema trasero de luces, que es su apartado más distintivo. Ha llamado a esta interfaz Glyph, y con ella la compañía promete una nueva manera de comunicarse con el teléfono.

Estas luces se emitirán desde diferentes lugares de su parte trasera, y en función de estos podrás saber el nivel de batería que tiene el teléfono o incluso quién es el remitente de una llamada entrante, ya que podrás asignar patrones de vibración e iluminación personalizados a tus contactos.

Nothing Phone (1) boca abajo El Androide Libre

La compañía, que también le da bastante importancia al software, dará 3 años de actualizaciones de Android y 4 años de parches de seguridad que llegarán al móvil cada dos meses. Nothing OS promete una experiencia muy limpia y muchas posibilidades de personalización.

El Nothing phone (1) cuenta con un doble sensor, el principal con una resolución de 50 megapíxeles y el gran angular con otros 50 megapíxeles. Según Nothing, tiene con iluminación de estudio incorporada por software y modo nocturno para mejorar considerablemente las imágenes que tomes por la noche. Las luces traseras contribuyen a ello, de hecho.

Nothing Phone (1) en detalle El Androide Libre

Su pantalla tiene una diagonal de 6,55 pulgadas, es de tecnología OLED y cuenta con resolución Full HD+ y con una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz con la que podrás jugar de forma más fluida. El panel es compatible con HDR10+, por lo que también es una buena opción para ver contenido multimedia.

El Nothing phone (1) cuenta con un Qualcomm Snapdragon 778G+, y junto con sus 8 o 12 GB de memoria RAM y sus 128 o 256 GB de almacenamiento promete ofrecer un gran rendimiento, ayudado también por la ligereza de la que presume en el apartado del software.

En el apartado de la batería destaca la compatibilidad con carga inalámbrica, una de las cosas más identitarias de este teléfono, al ser el único gama media en implementarla.

Precio y disponibilidad

Nothing Phone 1 sistema Glyph El Androide Libre

El Nothing phone (1) saldrá a la venta el 21 de julio a las 8 de la mañana en España y más de 40 países en colores blanco y negro. El modelo de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento solo estará disponible en color negro, y tendrá un precio de 469 euros.

Con la misma RAM y 256 GB de memoria interna, el precio sube hasta los 499 euros. Por último, la versión de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento costará 549 euros.

