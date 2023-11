Windows pierde este programa clásico: Microsoft elimina una app muy útil para algunos usuarios

Microsoft ha metido a Windows 11 en una ‘dieta’ para adelgazar y eliminar componentes innecesarios, aunque eso suponga perder funciones que llevan muchos años disponibles para los usuarios. Recientemente, nos despedimos de dos programas clásicos de Windows, y ahora le toca el turno a otro más; aunque siendo sinceros, es poco probable que mucha gente se vaya a dar cuenta.

En esta ocasión, el programa que ha sido eliminado de la instalación de Windows 11 es “Grabación de acciones de usuario”, una aplicación que fue implementada por primera vez en Windows 7 y que hasta ahora, formaba parte de la instalación por defecto del sistema.

Windows incluye muchos programas preinstalados por defecto, que cumplen las funciones básicas que el usuario medio necesita; por ejemplo, un reproductor multimedia o un editor de texto. Aunque Microsoft se ha metido en problemas en el pasado por meter demasiados programas y de evitar que el usuario instale los de la competencia (como el famoso caso de Internet Explorer), la mayoría de los programas son muy básicos y realizan sólo una función.

Adiós a este programa de Windows

Ese es el caso de “Grabación de acciones de usuario”, también conocido por su nombre en inglés, “Steps Recorder”; el nombre puede parecer algo extraño, pero en realidad indica exactamente lo que hace, nada más y nada menos. Y es que este programa, una vez activado, registra los pasos que realizamos en nuestro ordenador, uno tras otro, para que puedan ser repetidos a continuación.

A simple vista, esta app parece que sólo graba la pantalla, pero en realidad, también registra los clicks que hacemos y las acciones que realizamos en el escritorio de Windows. Funciona de manera sencilla: cuando la abrimos, sólo tenemos que pulsar en iniciar la grabación, y automáticamente el programa funcionará en segundo plano grabando todo lo que hacemos en el escritorio, ya sea abrir un archivo o ejecutar un programa. Lo interesante llega cuando terminamos la grabación; entonces, el programa mostrará las acciones que ha registrado, y podremos crear un informe de los pasos que hemos dado.

La app "Grabación de acciones de usuario" que será eliminada de Windows El Androide Libre

Este programa nació inicialmente como una herramienta de ayuda para solucionar problemas con el ordenador; la idea es que, si tenemos un problema con Windows o con un programa, podamos grabar los pasos y compartirlos con el servicio técnico o con un usuario experto que nos pueda ayudar.

Lamentablemente, aunque esta puede ser una herramienta muy útil, es evidente que la mayoría de los usuarios de Windows no la conocen ni la usan. Por eso, Microsoft ha anunciado que ya no va a recibir actualizaciones y que será eliminada de futuras versiones de Windows. Para sustituirla, Microsoft recomienda usar la Herramienta Recortes, la Game Bar de Xbox, o Microsoft ClipChamp; pero esas son apps que graban vídeo, así que no son exactamente iguales a Steps Recorder.

