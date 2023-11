Probamos el Echo Show 8 de Amazon: el altavoz Alexa con pantalla y audio espacial que querrás en Black Friday

Amazon se renueva de cara al Black Friday que empieza hoy en la plataforma. La compañía estadounidense ha traído a España varios dispositivos de los presentados el pasado mes de septiembre en su evento anual en torno a los dispositivos Alexa, entre ellos destaca el Echo Show 8, uno de los altavoces inteligentes con pantalla más populares del mercado.

El Echo Show 8 de tercera generación mantiene la esencia de los modelos anteriores, con un diseño continuista que ofrece una pantalla de tamaño considerable en la parte frontal, con una webcam con la que poder realizar videollamadas, así como un altavoz en la parte trasera para poder reproducir música en la habitación. Sin embargo, todo se ha mejorado en este modelo.

En concreto, Amazon ha puesto énfasis en remozar el modelo de 2021 con un rediseño exterior e interior que presenta un nuevo diseño más elegante y actual, un procesador mejorado, una mejor experiencia de audio y comunicaciones. Todo con la ambición de que este altavoz se convierta en el centro del hogar, por lo que integra el controlador digital compatible con Matter, Zigbee o Threat, con el que gestionar fácilmente luces, cámaras, sensores, timbres o cerraduras.

Amazon Echo Show 8 Chema Flores El Androide Libre

La renovación también hace que su precio sea ambicioso, 40 euros más que el precio de salida de la versión anterior. El nuevo modelo llega al mercado por 169,99 euros, aunque durante el Black Friday se puede encontrar por 139,99 euros. En EL ESPAÑOL - El Androide Libre lo hemos probado durante la última semana para comprobar de primera mano si merece la pena aprovechar la rebaja.

El centro del hogar

La ambición de Amazon con los dispositivos Alexa es simple: que la tecnología se adapte a las personas. Es aquí donde entra en juego el hogar conectado, una serie de automatizaciones que la compañía prueba al máximo y con un detalle de extrema precisión en sus laboratorios para que esa posible fricción entre tecnología y experiencia de uso no exista. Con el Echo Show 8 el usuario podrá ambicionar a tener un hogar digital simplificado, fácil de gestionar, sin la necesidad de tener un gran conocimiento sobre cómo tener luces o enchufes conectados. Todo dispuesto en dos toques de pantalla.

Amazon Echo Show 8 Chema Flores El Androide Libre

De forma sencilla e intuitiva se pueden vincular y controlar más dispositivos compatibles sin necesidad de puentes de terceros. La compatibilidad con Zigbee, Matter y Thread hace que el rango de productos de otras marcas compatibles se amplíe exponencialmente, teniendo un control total de éstos y centralizados en un único lugar. Se pueden marcar así rutinas, controles de voz, automatizaciones o gestión visual de una forma cómoda y fácil. Aunque los comandos de voz serán la forma principal de relacionarnos con el altavoz, la pantalla es especialmente útil para ver de un vistazo la respuesta a preguntas, el calendario, nuestra ruta al trabajo o seguir las instrucciones de una receta de cocina.

Pensando en ajustarse a las necesidades de cada miembro de la familia, incorpora el sistema de ID visual, que permite que Alexa te reconozca y muestre contenido personalizado. Así, cuando el sistema te reconozca verás calendarios, recordatorios o notas personales que no podrán ver otros miembros de la casa y tampoco aparecerán por defecto. Cabe tener en cuenta que esta opción no está activada de forma predeterminada, sino que es el usuario quien, proactivamente, tiene que establecerlo para poder aprovecharse de esta funcionalidad. Si no, se podrán compartir los widgets con todos los usuarios del hogar.

Configuración del ID Visual Chema Flores El Androide Libre

Aunque desde la pantalla podemos controlar todo, el verdadero referente de uso de este altavoz —como sucede con todos los altavoces Echo— es Alexa. El asistente inteligente de Amazon sigue yendo por delante de los rivales del mercado para seguir siendo útil en las respuestas y en los comandos, así como para hacer fluir la conversación con la idea de ajustarse a nuestras peticiones.

Sonido a lo grande

Uno de los grandes avances del rediseño del nuevo modelo es el lavado de cara tanto exterior como interior. Por dentro cuenta con nuevo procesador mejorado que hace que todo vaya mucho más fluido y que el rendimiento de la pantalla se haya mejorado enormemente. Por fuera, ha crecido su ambición acústica y ahora tenemos un altavoz que suena realmente bien y que es compatible con audio espacial. Otra liga de sonido.

El nuevo altavoz trasero del Echo Show 8 Chema Flores El Androide Libre

La mejora en el sonido es un cambio radical con respecto al modelo anterior. Es aquí donde se entiende la subida de precio con respecto al modelo anterior pues la apuesta por el sonido espacial envolvente ofrece una experiencia de escucha de música que trasciende el tamaño del dispositivo. No estamos acostumbrados a que un Echo de estas dimensiones rinda tanto a nivel de audio.

La capacidad de sonido permite abarcar toda la estancia, ya que es capaz de adaptarse al espacio analizando la acústica que le rodea. Esta tecnología hace que la música —especialmente en Amazon Music y Apple Music— se escuchen de una forma impecable, pero se agradece especialmente en series y películas que también se pueden disfrutar desde el altavoz.

Amazon Echo Show 8 Chema Flores El Androide Libre

Y es que la mejora de la pantalla junto con el nuevo sistema de sonico convierte al Echo Show 8 en un segundo televisor perfecto para estancias donde no queremos —o no podemos— colocar una tele. Así por ejemplo es ideal para un dormitorio o la cocina. En mi caso, lo he colocado en la encimera y es perfecto para tenerlo reproduciendo series como La que se avecina, The Office o vídeos de YouTube (aplicación no incluida) mientras estamos cocinando.

En este sentido, también es interesante la cámara que sirve para hacer videollamadas, que puede ser cómodo para mantener conversaciones con familiares y amigos que tengan la app Alexa o un dispositivo Echo con pantalla. Lo bueno de la cámara, además de su nueva ubicación, es que dispone de 13 megapíxeles encuadre automático y tecnología de reducción de ruido, con lo que podremos estar en la conversación mientras estamos haciendo otra cosa. ¿Lo malo? que se echa de menos una mayor apertura de Amazon a más aplicaciones de terceros para sacar verdadero rendimiento a una función muy útil.

Amazon Echo Show 8 Chema Flores El Androide Libre

Precisamente, en esa conexión con los más queridos, el nuevo Echo Show 8 sigue integrándose muy bien en el hogar gracias a poder usarlo como marco de fotos digital a través de los álbumes de Amazon. Podremos tener así las fotos de nuestros seres queridos cuando no lo estemos usando, con el añadido de que ajusta el brillo y el color según la luz ambiental.

¿Me lo compro?

El nuevo Echo Show 8 es una renovación por todo lo alto. A primera vista parece continuista, pero en el momento que empiezas a probarlo te das cuenta de que el avance en la experiencia de usuario es mucho mayor. El uso de la pantalla mejora considerablemente, pero el de la calidad de sonido marca un antes y un después en los altavoces de este tamaño de la compañía. La apuesta por el audio espacial es un acierto para quien busque un altavoz de reducidas dimensiones capaz de llenar una estancia.

Amazon Echo Show 8 Chema Flores El Androide Libre

Más allá de la experiencia a la hora de consumir contenido, el otro punto fuerte de este altavoz es su capacidad para convertirse en el centro del hogar digital. Sus nuevas compatibilidades le hacen el núcleo perfecto para que sea el lugar donde converjan todos los dispositivos del hogar.

El gran problema de este equipo es su precio. Los 169,99 euros, 139,99 euros en Black Friday, puede suponer una gran inversión para alguien que aspira a tener un coqueto altavoz con pantalla en casa que le sirva de despertador o para gestionar algunos comandos más básicos de Alexa. El nuevo Echo Show 8 es ambicioso, aspira a lo máximo y su precio es acorde. Quien no necesite algo tan avanzado, dentro del ecosistema de Amazon, está a tiempo de ir al Show 5, o incluso aprovechar las ofertas de estos días para hacerse con algunos de los Show 8 de la generación pasada. En ambos casos perderá calidad de pantalla, sonido y menor control del hogar, pero puede cubrir sus necesidades más básicas de ordenar comandos a Alexa y poner música en estancias más pequeñas y sin tanto detalle.

En suma, el Echo Show 8 es un altavoz sobresaliente y con el que Amazon da un golpe sobre la mesa sobre lo que un altavoz con pantalla debe ser. Aún así, no es perfecto. Se echan de menos algunas aplicaciones de terceros —especialmente en vídeo y llamadas— para poder sacar verdadero jugo a un dispositivo de altas prestaciones.

