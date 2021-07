Probamos el Echo Show 8 de Amazon: su altavoz más versátil ahora también vigila tu casa

Si hay un referente en el mercado de altavoces inteligentes en España ese es Amazon. Alexa se ha convertido casi en un sinónimo de este tipo de dispositivos, tanto es así que en el vocabulario popular es el nombre femenino de su asistente el que llega a sustituir al nombre real del producto, los Amazon Echo.

La nueva incorporación al catálogo de altavoces de la compañía con sede en Seattle es el Echo Show 8, la renovación del dispositivo que llegó a España en febrero 2020 y que viene con una mejora principal con respecto a la generación anterior: una mucho mejor cámara.

El planteamiento del producto no cambia en exceso. Tenemos un altavoz con pantalla de buenas dimensiones pensado para consumir contenido audiovisual de forma puntual, para que sirva de apoyo a la información que ofrece Alexa, así como poder realizar mejor videollamadas. Sin embargo, al haber mejorado la cámara, Amazon incluye la posibilidad de usar el Echo Show 8 como dispositivo de vigilancia, un punto a tener en cuenta a la hora de saber qué pasa en casa aunque no estemos en ella.

El Echo Show 8 casi mantiene el precio de la generación anterior (129,99 euros, 99 céntimos más), en OMICRONO lo hemos estado probando durante el último mes para saber si realmente merece la pena y cuáles son las fortalezas y debilidades del último altavoz de la compañía.

Diseño: esto me suena

La renovación estética del Echo Show 8 con respecto a la generación anterior es inapreciable. A diferencia de lo que sucede con los altavoces Echo y Echo Dot el único cambio de diseño que apreciaremos a plena vista del nuevo altavoz con pantalla de Amazon es un mayor hueco para la cámara en la parte frontal. Una 'mordida' en el marco con la que se deja espacio al mayor sensor que encontramos ahora. Por lo demás, todo igual.

En la parte delantera tenemos la misma pantalla de 8 pulgadas con resolución de 1.280x800 píxeles y una cámara situada en la esquina superior derecha. La pantalla se encuentra encastrada en una estructura general con forma trapezoidal en la que encontramos el sistema de altavoces. Aquí tenemos las mismas dimensiones (200 mm de ancho, 135 mm de alto y 99 mm de profundidad) y a simple vista seremos incapaces de diferenciar una generación de otra.

El Echo Show 8 de Amazon Chema Flores Omicrono

Por lo demás, encontramos los cuatro micrófonos que ya teníamos y la botonera habitual. Tres botones para controlar el volumen y activar o desactivar micrófonos y cámara, así como una cubierta física por si queremos tapar la cámara para mejorar la sensación de privacidad.

Sí que tenemos que tener en cuenta un detalle con respecto al altavoz lanzado el año pasado con respecto a este. La nueva generación ha perdido la salida de audio de 3,5 mm en la parte trasera, con lo que si se desea conectar a otro equipo de sonido habrá que ir a por el modelo antiguo.

Cámara: videollamadas y vigilancia

El verdadero salto y elemento realmente diferencial del nuevo Echo Show 8 está en la cámara. Es el motivo de compra para renovar una generación por otra. Amazon ha decidido echar el resto y venir a competir con este dispositivo con tablets, portátiles o móviles a la hora de realizar videollamadas en casa.

La pandemia del coronavirus ha democratizado las videollamadas. Personas que no usaban este tipo de comunicación han dado el salto a ellas para estar en contacto con sus seres queridos, una rutina a la que Amazon quiere sumarse aportando facilidad de uso.

El Echo Show 8 de Amazon Chema Flores Omicrono

La cámara pasa de 1 megapíxel que tenía el Show 8 del año pasado a una lente de 13 megapíxeles. El aumento de calidad es más que evidente. Sin embargo, la verdadera magia para las videollamadas es que, al igual que hace el nuevo iPad Pro o los dispositivos Portal de Facebook, la cámara tiene la capacidad de reencuadrar al sujeto con lo que aunque nos movamos por la habitación seguiremos en plano.

Desaparece así la necesidad de ajustar manualmente la cámara para estar centrado en el vídeo. Basta con iniciar la videollamada para que el nuevo sistema de cámara se ocupe del resto: se desplaza, hace zoom y ajusta el encuadre de manera automática, seamos una o varias personas.

Pero esta nueva cámara también guarda otra sorpresa, especialmente interesante para época vacacional en la que vamos a estar menos tiempo en casa: un sistema de vigilancia. Al igual que sucede con el renovado Echo Show 10 podremos conectarnos de forma remota a la cámara de nuestro Show 8 desde la aplicación Alexa del móvil.

El Echo Show 8 de Amazon Chema Flores Omicrono

Cuando nos conectemos de forma remota no sólo podremos ver y escuchar lo que pasa en casa, sino que también podremos tener comunicación bidireccional y hablar a través del altavoz. Ideal por ejemplo para ver si el perro se ha subido al sofá y llamarle la atención o incluso para sustituir al uso de una llamada rápida con algún miembro de la casa.

Eso sí hay aspectos a tener en cuenta de la cámara como dispositivo de vigilancia. Por un lado, cuando conectamos con ella aparecerá un aviso en la pantalla del Show en color verde advirtiendo de que algún miembro de la familia se encuentra observando qué pasa en la habitación en ese momento. Asimismo, no podremos poner un modo 'guardián' que nos avise si detecta movimiento, si queremos si hay algo raro en casa tendremos que entrar en la app y comprobar que todo está bien. Por último, el vídeo no se guarda, de este modo sólo podremos ver lo que sucede en directo y no tendremos la capacidad de almacenar lo que la cámara recoja.

¿Y qué tal suena?

No hay que olvidar que el Show 8, pese al resto de funcionalidades añadidas, es un altavoz. Mantiene la combinación de dos altavoces interiores de neodimio de 2 pulgadas para devolver música en sonido estéreo. Tiene una buena fidelidad de sonido, una buena respuesta en graves, medios y agudos. Suena muy bien.

Por ponerlo en contexto, la calidad de sonido que devuelve recuerda a la del Echo Plus y no hay apenas diferencia con la generación anterior del Echo Show 8. A nivel sonoro se encuentra ligeramente por detrás del Echo de cuarta generación y, por supuesto del Echo Studio. Aún así la calidad de sonido no decepciona y podemos llenar una habitación con la música del servicio en streaming que más nos guste, ya sea Amazon Music, Spotify, Apple Music o Tidal.

El Echo Show 8 de Amazon Chema Flores Omicrono

Más allá de la música, la pantalla aporta al Show 8 una nueva forma de relacionarse con Alexa. Y además lo hace con mayor fluidez y rapidez gracias a su nuevo procesador Mediatek MT 8183. Tenemos más información de un vistazo, mejor control de los dispositivos que tengamos conectados en casa o la posibilidad de seguir recetas o ver capítulos de nuestra serie favorita.

Desde la pantalla podemos ver el resto de cámaras que tengamos en casa (o el timbre inteligente), gestionar luces o enchufes, así como consultar la agenda, el tráfico o simplemente usarlo como marco de fotos cuando no tenemos una relación activa con él. El brillo de la pantalla se adapta al del entorno haciendo su uso más cómodo.

¿Me lo compro?

El Echo Show 8 sigue siendo el altavoz con pantalla más versátil de Amazon y el que está orientando para el gran público. El Echo Show 5 es más pequeño y está orientado para mesitas de noche o habitaciones pequeñas, mientras que el Show 10 tiene unas grandes dimensiones y no está hecho para todos los hogares. El Show 8 sin embargo es la medida justa para adaptarse a la mayoría de salones o cocinas.

El Echo Show 8 (129,99 euros) es un gran altavoz que aspira a todo y cuyo desempeño es muy bueno. Es la mejor opción de la compañía para quien quiera incorporar un altavoz con pantalla a su casa. Aún así, es complicada justificar su compra si disponemos de la generación anterior, pues en la práctica sólo se ganará una cámara mejor, o si la cámara nos da un poco igual. En este último caso será preferible ir al modelo anterior que sigue a la venta por 20 euros menos (aunque ahora está rebajado a 90 euros)

El Echo Show 8 de Amazon Chema Flores Omicrono

La incorporación de una cámara de gran calidad para videollamadas es un gran salto en la ambición de Amazon porque este tipo de comunicación se implante en casa a través de sus altavoces inteligentes. Se acabó estar pendiente de móviles o tablets, la idea es poder reunir a todos los miembros de la familia en torno a un dispositivo y el Show 8 está preparado para hacerlo.

El principal problema de Amazon para conseguirlo es la compatibilidad con las amplia variedad de aplicaciones de videollamada. De momento falta versatilidad en cuanto a opciones donde elegir para realizar las videollamadas, y aún falta recorrido para que las videollamadas por Echo cojan tracción, al menos en España.

También le puede interesar...

Sigue los temas que te interesan