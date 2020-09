Marie Mulot: "En Amazon intentamos que uses Alexa sin tener que preguntar cómo funciona"

Amazon ha presentado esta semana una batería de novedades. A España llegarán sus nuevos altavoces Echo y Echo Show así como la renovación de sus Fire TV, sin embargo también ha lanzado un servicio de videojuegos en la nube y hasta un dron que recorre nuestra casa para vigilar que todo está en orden y que no se ha colado ningún intruso.

Además, también ha mejorado Alexa. Aunque de momento sólo está disponible en inglés, la nueva versión del asistente inteligente es más natural. Podrá seguir una conversación sin necesidad de decir el comando "Alexa" o podremos interrumpirle y saber cómo reaccionar. A partir de ahora razona y memoriza cuáles son los comandos que suele pedir el usuario para hacer que el lenguaje sea más humano y no haya que decir exactamente siempre la misma frase.

Amazon se ha convertido en el centro del hogar de muchos españoles y sus novedades afectan directamente a cómo se relacionan con sus dispositivos domésticos. En OMICRONO hemos hablado con Marie Mulot, country manager de Alexa en España, para conocer más a fondo sobre lo presentado este jueves.

Tenemos un Alexa más inteligente que nunca, ¿hasta qué grado llega su profundidad?

Nosotros lo que intentamos es que, aunque seas un recién llegado, no te tengas que preguntar cómo funciona. Queremos que la tecnología se funda en tu hogar. Un gran ejemplo de esto es el nuevo Echo Show 10 que tiene movimiento inteligente y se adapta a nuestra forma de comunicar. Si piensas en las videollamadas que venimos usando mucho: te tienes que sentar, estar delante del dispositivo... ahora el dispositivo es el que sea adapta a ti. Si tu te mueves, él también. Es realmente tecnología más natural, que se adapta a ti.

Otro punto interesante es que en los nuevos Echo tienes el smart home hub integrado, con lo que el día que quieras usar dispositivos de domótica lo tienes todo preparado para hacerlo sin tener que plantear comprar entonces el zigbee.

La voz es lo más natural, lo más fácil. Una vez que estás acostumbrado le quieres pedir todo a Alexa.

Alexa se ha convertido en el centro del hogar. Se ha tejido un ecosistema en el que responde a las diferentes necesidades en casa. ¿Es esa una puerta para que los desarrolladores piensen primero en vosotros?

Nos hemos dado cuenta de que queremos que nuestro hogar sea más cómodo y que la tecnología nos ayude a mejorarlo. Trabajamos en la dirección en la que la tecnología mejore nuestro día a día y nos permita conectarnos con nuestros seres queridos.

Si miras por ejemplo el nuevo Fire TV Cube, es el primer dispositivo de largo alcance, que le puedes hablar directamente a Alexa y te entiende: imagínate cómo cambia el entretenimiento en casa. Estás en tu sofá puedes pedirle cualquier cosa a la tele, desde encenderla y poner Prime Video, Netflix o Movistar, cambiar el canal HDMI, pausar la serie... todo lo haces por voz y súper cómodo. Está transformando esa manera de entretenerte.

Por supuesto los desarrolladores, gracias a las skills, quieren siguiendo aportar y mejorar este sistema y nosotros lo que queremos es proponer más oferta a los consumidores.

Se ha anunciado esta semana que Alexa va a ser más conversacional. Más inteligente. ¿Esta mejora también llegará a otros dispositivos que no sean de Amazon?

Funcionalidades como el movimiento inteligente, quedan exclusivamente pensadas para nuestros dispositivos como el show. Sin embargo, que Alexa sea más conversacional y pueda aprender del usuario no tiene fecha aún para España, pero cuando se desarrolle será la misma en todos los dispositivos, no hay diferencia si es un Echo o un Sonos.

Nuevo Echo Amazon Omicrono

Los nuevos Echo tienen un diseño rompedor. Veníamos de unas líneas reconocibles, ¿por qué se ha optado por la nueva forma esférica?

Es bastante distinto sí. Queda fenomenal en casa, la verdad. La forma esférica nos permite es dar mejor sonido. Hemos mejorado mucho el sonido. Tiene woofer, dos tweeters y un sonido estéreo cuando sólo tienes un altavoz. Además adapta el sonido a cada habitación igual que lo hacía el Echo Studio y es impresionante. Lo pones tanto en una habitación pequeña como grande y el sonido se adapta de forma espectacular.

También se han anunciado dos nuevos servicios que permiten que permiten, entre otras cosas, hacer un seguimiento a un familiar mayor en casa. ¿Cómo se puede ofrecer algo que vaya tan al detalle de seguimiento del usuario sin que el usuario se preocupe la privacidad?

Todo lo que construimos lo hacemos siempre teniendo la privacidad en mente en primer lugar. Es extremadamente importante para los consumidores. Lo que queremos es ser transparentes con ellos y que tengan control. Que no tengas que elegir entre tecnología y privacidad. Es fundamental.

Los nuevos servicios no se lanzan de momento en España. Pero en ambos tienes toda la información en tu espacio de privacidad para decidir qué haces con los datos.

En el caso del reconocimiento de alarmas, por ejemplo, reconoce patrones de sonido en realidad, con lo que no llega a escuchar qué sucede realmente.