Amazon presenta un dron para el hogar que vuela buscando intrusos

El Ring Always Home Cam, el dron que vigila el hogar Ring Omicrono

Los drones ya se usan a diario para tareas de seguridad y vigilancia, pero debido a su tamaño y a las limitaciones que hay para volarlos, normalmente sólo son usados por empresas de seguridad y las autoridades. Además, la propia Amazon ha experimentado con usar drones para repartir paquetes.

Pero, ¿y si pudiésemos usar algo parecido para vigilar nuestra casa? Esa es la idea que ha presentado hoy Amazon, junto con los nuevos Amazon Echo, usando su marca de seguridad, Ring.

Ring es más famosa por sus timbres inteligentes, pero también se ha extendido a cámaras de seguridad y otros dispositivos. Pero el Ring Always Home Cam no se parece a ninguno de estos productos.

El dron para el hogar de Ring

Como su nombre indica, la idea del Ring Always Home Cam es la de una cámara que nos permita saber siempre lo que está pasando en nuestra casa, incluso si no estamos de manera presencial. Una cámara de seguridad tradicional sólo tiene un ángulo, así que no es lo mismo que estar allí.

La solución, según Amazon, es ponerle unas hélices a la cámara y hacer que vuele. En efecto, se trata de un pequeño dron con una cámara, capaz de volar por nuestra casa buscando posibles intrusos o problemas, a la que podemos conectar en cualquier momento usando la app en nuestro móvil.

Dron cámara de Ring Ring Omicrono

Normalmente el dron está en su base, y se comporta como una cámara de Ring como cualquier otra. La diferencia es que podemos programar rutas por nuestra casa, y el dron automáticamente despegará y las realizará de manera periódica.

Durante estas rutas, el dispositivo buscará sonidos extraños, grabando su viaje. El dron es completamente autónomo, por lo que no tenemos que controlarlo; simplemente hará su trayecto y cuando termine volverá a la base por si solo para recargar su batería. Además, el dron también puede ser activado manualmente, o si otra alarma de Ring es activada.

La primera vez que lo usemos, se centrará en crear un mapa de nuestra casa, y podremos indicar los puntos de interés que realmente queremos mantener vigilados. A partir de ahí, el sistema puede calcular la ruta.

Sobre el peligro que puede suponer para la privacida tener una cámara voladora, Ring afirma que la protección para la privacidad es que el dron es muy ruidoso. Aparentemente hace tanto ruido que es imposible no saber que hay algo volando grabándonos; es extraño escuchar a una compañía presumir de que su producto es ruidoso.

La Ring Always Home Cam tiene un precio de 249,99 dólares, aún no confirmado en España.

Alarma para el coche de Ring

El otro producto de Ring anunciado hoy es algo más normal. Se trata de Ring Car Connect, una nueva plataforma para fabricantes de coche que puede integrarse en sus propios sistemas. Tesla es la primera compañía confirmada que usará este sistema para la seguridad, que funciona con las cámaras que el coche ya tiene.

Alarma para el coche de Ring Ring Omicrono

Los primeros dispositivos de esta plataforma se conectan directamente a nuestro coche. Para empezar está la Ring Car Alarm, una alarma que se conecta a nuestro móvil indicando datos importantes como la localización; costará 59,99 dólares.

Además, también se ha anunciado la Ring Car Cam, una cámara para el interior del coche que graba a posibles ladrones; puede ser importante en la era del coche compartido. Costará 199,99 dólares.