Facebook Portal, análisis: por qué querrías poner una cámara de Facebook en tu salón

No ha sido un año fácil para Facebook. Los escándalos referentes a la privacidad de esta red se han ido sucediendo con el tiempo y la imagen de la marca ha provocado incluso que tenga que rehacer su branding. Hemos de ser sinceros y partir una lanza a favor de su valentía; incluso con esas, han buscado nuevas formas de producto y una de ellas ha sido Facebook Portal. Una familia de dispositivos para hacer videollamadas.

Sí, videollamadas, con micrófono y cámara. A muchos les puede extrañar que después de todo lo que ha llovido Facebook quiera que metamos un aparato así en nuestra casa. Pero lejos de conspiraciones varias, Facebook Portal ya está entre nosotros. Un dispositivo especial para necesidades especiales.

Para nosotros en Omicrono lo fácil sería echar balones fuera y decir que ni de lejos compraríamos un aparato así, máxime sabiendo los problemas de privacidad que ha sufrido Facebook. Pero Portal es una propuesta interesante para muchos casos y, además, tiene detalles que tranquilizarán a los más proclives a llevar un gorro de papel de aluminio en la cabeza.

Sobrio y simple: un diseño que se camufla en tu hogar

Manuel Jesús

Esto es simple. ¿Has visto alguna vez estos marcos electrónicos en los cuáles puedes poner fotografías que vayan apareciendo como si fuera una presentación? El diseño de Facebook Portal es exactamente así. Es un marco electrónico al uso con una pantalla generosa de 13 pulgadas coronando la parte frontal. Sus marcos no son increíbles pero están bien llevados a cabo. En la parte superior tenemos una cámara, un micrófono y un LED.

Manuel Jesús

En la parte trasera podemos presenciar un aspecto todavía más minimalista pero que encierra varias ideas ingeniosas a nivel de diseño. Un altavoz central es el protagonista junto a un puerto USB-C escondido debajo de una pestaña justo al lado. También tenemos una peana que a su vez será la encargada de dar energía al Portal. Conectamos la peana a través de un puerto propietario a la pared. A un lado tenemos los botones de volumen.

Portal 9 Manuel Jesús

En la parte superior está a disposición del usuario una pestaña con 3 posiciones. Si ponemos la pestaña en la posición media, taparemos la cámara con una tapita. Esto impide que la cámara pueda ver nada, por lo que aunque esté conectada no verá nada. Si ponemos la pestañita a la izquierda del todo, se desactivará el micrófono.

A este último punto le dedicaremos una pequeña reflexión. Lo cierto es que esta es una gran decisión por parte de Facebook; es cierto que el micrófono podría seguir activo, pero no a todos nos gusta la idea de tener una cámara apuntándonos permanentemente solo para videollamadas. El que Facebook haya pensado en esto y permita taparla es un plus. De todas formas y viendo lo que ha ocurrido con asistentes inteligentes como Siri o Google Assistant, es tuya la decisión final de si fiarte o no.

Las videollamadas, la joya de la corona

Manuel Jesús

Los altavoces inteligentes con pantalla no son nada nuevo, pero, la verdadera joya de Facebook Portal se encuentra en sus videollamadas, aspecto en el que creemos que barre a la competencia.

Hay que tener en cuenta que desde Portal podremos hacer videollamadas con otros dispositivos Portal o con smartphones o tabletas que sean compatibles con WhatsApp o Facebook Messenger. He ahí uno de sus secretos, la integración con dichas aplicaciones.

En lo que a hardware se refiere, Facebook Portal integra una cámara de 13 megapíxeles con un ángulo de visión de 114 grados. En nuestras pruebas nos ha parecido una cámara con excelente calidad, siendo superior a la de otros dispositivos de la competencia.

Manuel Jesús

Pese a ello, lo que nos ha enamorado de esta cámara no está en la calidad de sus imágenes, sino en su Inteligencia Artificial. Ésta es capaz de enfocar a las personas que se encuentran frente a la cámara, desplazándose lateralmente y ampliando la imagen automáticamente cuando así lo crea necesario.

En otras palabras, si te mueves mientras estás haciendo una videollamada, ¡la cámara te seguirá! Nos parece una función increíble que convierte las videollamadas en algo mucho más natural. No necesitaremos estar postrados ante el dispositivo, sino que podremos realizar nuestros quehaceres al mismo tiempo.

Como es lógico, esta función solo está disponible en los dispositivos Portal, por lo que si hablamos con otra persona que está con un teléfono o una tablet, solo ellos podrán ver cómo nos sigue la cámara y no al contrario.

Manuel Jesús

Como usuarios, si estamos realizando una videollamada en la que hay más de una persona frente a la cámara, si así lo deseamos también podremos elegir enfocar solo a una de ellas o a todas al mismo tiempo y la cámara lo hará de manera automática.

Como curiosidad y aunque no sea algo que vayamos a utilizar a diario, podremos utilizar filtros y efectos de realidad aumentada. Tendremos desde los típicos para hacer el tonto un rato hasta cuentos en realidad aumentada ideales si tenemos niños o familiares pequeños.

Respecto al sonido, el Facebook Portal también cumple con buena nota. Éste integra un sistema de sonido inteligente que mejora la voz del que habla y reduce el ruido de fondo, características que se agradecen.

Esto no es Android, pero no le hace falta

Manuel Jesús

El ecosistema de aplicaciones de Facebook Portal es rico y variado. Hemos de dejar claro que no tenemos un sistema Android como tal, sino un software más o menos cerrado. Es cierto que podemos descargar aplicaciones, pero estamos limitados a lo que Facebook ofrezca en su plataforma Portal, lo cuál no es poco. Tenemos acceso a montones de aplicaciones, como Instagram, Spotify o Amazon Prime Video.

El software de Facebook Portal nos ha parecido, en esencia, correcto para todos los públicos. Obviamente carecemos de opciones de personalización mucho más avanzadas como sí tenemos en Android pero tenemos las aplicaciones necesarias a nuestra disposición, tanto para los que quieren darle un uso más casual como para los que no tienen mucha idea de tecnología.

Manuel Jesús

A esto ayuda una interfaz tremendamente sencilla e intuitiva. Los iconos son muy grandes para que no los perdamos de vista, el texto también es grande y moverse por ella es tan sencillo como pulsar un par de botones. Los usuarios más geeks podrán controlar su Portal desde Amazon Alexa, por lo que con un par de comandos de voz lo tendréis todo solucionado. La usabilidad de este Facebook Portal es accesible para todos.

Facebook ha tenido a bien el no olvidarse de los más pequeños; tenemos apps y juegos especialmente pensados para los niños, y debido a que su uso es extremadamente sencillo no encontrarán ningún problema en usar el Portal.

Otros añadidos nos permiten aprovechar el formato de marco electrónico. Por ejemplo, podremos añadir álbumes de fotos de nuestra cuenta de Facebook para que se vayan reproduciendo en el dispositivo cuando no lo estemos usando.

¿Para quién es recomendable?

Manuel Jesús

El Facebook Portal es un dispositivo de indiscutible calidad, no obstante, no está enfocado a cualquier tipo de usuario. No hemos de olvidar que éste cuesta 199 €, una cantidad que no compensa gastarse si no se aprovechan sus funciones.

Para nosotros la clave está en las videollamadas. Si no vas a hacer videollamadas no creemos que el Facebook Portal sea el dispositivo que buscas, pues hay altavoces inteligentes de la competencia a precios más bajos.

No obstante, en caso de ser alguien que hace videollamadas a menudo, es posible que no encuentres un dispositivo mejor que Portal. La posibilidad de llamar mediante Facebook Messenger o WhatsApp es bastante jugosa y te permitirá hacerlo con cualquiera, aunque éstos no tengan Portal. Como ocurre con todo, cada usuario deberá valorar si le va a dar la caña suficiente o no.

De hecho, existe un sector al que la misma Facebook ha querido llamar la atención: la familia. Este dispositivo es ideal para los que tengan una familia con miembros fuera o que estén lejos; los usuarios extremadamente básicos como los abuelos o los padres pueden usarlo sin problemas y debido a que tiene un elemento decorativo no destaca demasiado del resto del hogar.

Portal quizás suscite los miedos de algunos. Quizás seas uno de esos usuarios que en ningún caso quiere meter un aparato tan... "intrusivo" venido de la mano de Facebook. Pero lo cierto es que si tienes una familia que tenga un hijo, un hermano, un primo (o lo que sea) lejos de tu hogar, Portal es una excelentísima solución para que, en un par de toques, la comunicación no sea un problema. Al final eso es lo que importa, y de nuevo, queda en tu mano la decisión. ¿Usas mucho las videollamadas? ¿Tienes una familia que necesita comunciarse a distancia? Portal es tu amigo.

