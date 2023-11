Probamos el Fire TV Stick 4K Max de Amazon: una potencia brutal y WiFi 6E para ver series sin parar

En 2013, el lanzamiento del primer Chromecast de Google supuso toda una revolución. Los televisores con Smart TV eran pocos y caros, y se necesitaba una solución sencilla y barata para poder utilizar las apps de streaming y tener conexión a Internet en las teles 'antiguas'. Han pasado sólo diez años desde entonces y ahora lo raro es ver en las tiendas y casas de España algún modelo de televisor que no tenga Smart TV integrado.

Sin embargo, los servicios de streaming ofrecen cada vez más calidad de imagen y funciones como el sonido Dolby Atmos, algo que implica usar un mayor ancho de banda. Además, algunos sistemas operativos dejan mucho que desear, y una mala conexión wifi puede dar lugar a experiencias tan frustrantes como ver tu película o serie favorita con interrupciones o pasar un tiempo desesperante navegando por menús poco intuitivos y que van a tirones. Para solventarlo, Amazon lleva un tiempo apostando por dispositivos como el nuevo Fire TV Stick 4K Max de segunda generación, que ya está disponible a través de su tienda online por 79,99 euros.

Lanzado junto a su 'hermano pequeño', el Fire TV Stick 4K, el 'chromecast' más potente de Amazon esconde una potencia nunca vista en un dispositivo de estas características, con un procesador de 2,0 GHz, 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, además de conexión WiFi 6E y compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos. ¿Será eso suficiente como para ofrecer una mejora significativa frente al WebOs de una LG de 2022 (no digamos ya el de una de 2015 que tengo en el dormitorio)?

Mismo diseño, más calidad

Antes de conectarlo, el Fire TV Stick 4K Max es casi indistinguible de su anterior iteración, del 4K a secas o incluso de la versión más básica. Por fuera, es un rectángulo de plástico negro de 10 x 3 x 1,50 cm, tiene esquinas redondeadas y un conector HDMI en uno de los extremos para conectarlo directamente al puerto de la TV. También dispone de un extensor de cable incluido en la caja, para facilitar la tarea si tienes el televisor colgado de la pared, como es mi caso.

En uno de los lados dispone de un puerto micro USB, donde insertar el cable que va al adaptador de red, ambos incluidos para que el dispositivo funcione correctamente. Es todo plug and play, así que basta con conectarlo y buscar la entrada correspondiente en el televisor para empezar a configurarlo.

El mando y el dongle de Fire TV Stick 4K Max I.M. Omicrono

El mando a distancia sí tiene alguna diferencia con las otras versiones del Fire Stick. Es algo más largo y añade un botón para controlar los canales, ya que se puede utilizar también como mando principal del televisor, algo muy útil para no tener la mesa llena de este tipo de cacharros. La navegación se realiza a través de un panel circular cercano a la parte superior, justo debajo del botón azul para 'hablar' con Alexa y el de encendido y apagado. Otros botones, situados en la parte inferior, son los que llevan directamente a un servicio, en este caso dedicados a Amazon Prime Video, Netflix y Amazon Music, además de uno para abrir la tienda de apps.

Por dentro, el Fire TV Stick 4K Max sí que incorpora jugosas novedades, principalmente el procesador de cuatro núcleos, 2,0 GHz de velocidad y 2 GB de RAM. Los 16 GB de almacenamiento pueden parecer excesivos, pero nunca está de más contar con almacenamiento de sobra, teniendo en cuenta la proliferación de nuevas apps, la posibilidad de descargarse juegos como el Asphalt 8 y teniendo en cuenta futuras actualizaciones de software.

El menú principal de Fire TV I.M. Omicrono

Pero el principal motivo para hacerse con este dispositivo no es otro que su conexión inalámbrica WiFi 6E, el estándar más avanzado actualmente (con permiso del wifi 7, que nadie tiene en España), que permite evitar la saturación de las redes y ofrecer una reproducción estable y sin sobresaltos con la máxima calidad de imagen. En mi caso no dispongo de un router con wifi 6E, así que no he podido comprobar esa velocidad, pero no he tenido el más mínimo problema en ese sentido.

Fire TV

Como es lógico, el Fire TV Stick 4K Max utiliza el sistema operativo de Amazon Fire TV, cada vez más presente por defecto en distintas marcas de televisores. Es una plataforma que cubre los principales servicios de streaming (salvo la incomprensible y molesta ausencia de HBO Max), que integra contenido sugerido de varios servicios en la propia interfaz principal, con Prime Video como fuente principal.



Es sencillo navegar con agilidad por los menús, aunque el apartado de configuración ya ha cambiado varias veces en los últimos tiempos y no parece del todo optimizado. Lo que se nota, y mucho, es la potencia del chip del dispositivo, que permite entrar y salir de distintos servicios de streaming, reproducir contenidos y navegar en general con una fluidez poco habitual en las Smart TVs, incluso en las de última generación. De momento no me planteo utilizarlo como fuente principal de mi LG de 2022, que todavía se mantiene ágil, pero en la de 2015 supone un cambio

La otra gran novedad de estos nuevos Fire TV Stick de Amazon es el modo ambiental, que aspira a convertir el televisor tanto en un elemento decorativo cuando no se está viendo como en el centro del hogar conectado a través de Alexa. Lo más sencillo es activarlo por voz y configurarlo para que muestre obras de arte de los estilos que más nos gusten, fondos de pantalla previamente descargados o fotografías propias, que van rotando como si fuera un salvapantallas.

El modo ambiental del Fire TV Stick 4K Max I.M. Omicrono

Además, Fire TV ha añadido unos widgets para dejar en esa pantalla notas para que las vea toda la familia, mostrar el tiempo, la música que suena en Spotify o propuestas de contenidos para ver más tarde. Parece una buena idea pero está por pulir y, sobre todo, implica un cambio cultural importante, ya que normalmente cuando uno no está viendo la televisión la apaga para que no consuma energía.

¿Me lo compro?

El dispositivo multimedia Fire TV Stick 4K Max de segunda generación es el 'chromecast' más potente que he podido probar y lo tiene todo para convertirse en un superventas. Quienes mejor partido pueden sacarle son los que tengan un router con WiFi 6E y los usuarios con un televisor sin Smart TV o con un sistema operativo lento o engorroso, como es el caso de mi LG de 2015.

Su precio de 79,99 euros en Amazon es bastante superior al de otros Fire TV Stick y a alternativas como las de Xiaomi, pero es toda una delicia navegar por sus menús sin parones ni interferencias de ningún tipo. La novedad del modo ambiental es curiosa, pero de momento no parece lo suficientemente interesante como para no conformarse con una alternativa algo más barata. Y se sigue echando de menos HBO Max, servicio presente en la mayoría de Smart TVs actuales.

Aún así, si lo que buscas es una gran calidad de vídeo, la máxima fluidez a la hora de trastear por las diferentes apps y servicios de streaming, además de almacenamiento suficiente como para olvidarse de tener que comprar otro en los próximos años, el Fire TV Stick 4K Max es una gran opción.

