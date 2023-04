Probamos el 'Chromecast' de Orange con barra de sonido de B&O: máxima calidad de audio y vídeo

Pasan los años y cada vez acumulamos más cacharros bajo el televisor. El lugar que ocupaban los antiguos reproductores de cintas de vídeo y el descodificador de servicios como Canal+, le sustituyeron primero los y luego los Blu-rays y las videoconsolas. En los últimos tiempos, el dispositivo que se ha hecho un hueco en muchos hogares de España es la barra de sonido, que suele ofrecer mejores prestaciones que los altavoces incorporados a la televisión.

Aunque sus diseños son cada vez más estilizados y consiguen ofrecer una calidad de sonido sorprendente en tamaños muy reducidos, siguen siendo aparatos bastante voluminosos, que no siempre se ajustan a las dimensiones del televisor o del mueble situado debajo. A eso hay que sumar el lío de los cables, ya que los descodificadores de las operadoras de telefonía necesitan conexión por cable a Internet.

Para solventar este problema y ofrecer un todo en uno de calidad premium a sus clientes, Orange ha lanzado recientemente el servicio Infinity HomeBox, que hemos podido probar en EL ESPAÑOL-Omicrono. Por 5 euros más al mes (siempre que tengas contratada una tarifa que incluya el fútbol), la compañía te envía a casa un descodificador con altavoz de Bang & Olufsen integrado y conexión dual, tanto por cable como por WiFi 6. Un dispositivo que se ha convertido en el discreto protagonista de mi salón durante las últimas semanas.

Cómodo y sencillo

Olvídate de complejos procesos de instalación, de errores de conexión y quebraderos de cabeza con el servicio técnico. El Infinity HomeBox está pensado para que su instalación sea rápida y fácil: sólo tienes que enchufarlo a la corriente, conectar el cable HDMI al televisor y el cable de red a Internet (ambos incluidos en la caja) o, en su defecto, configurar la WiFi. Al principio el dispositivo no reconocía mi red, pero fue cuestión de paciencia y de volver a intentarlo una segunda vez.

El propio descodificador, que estéticamente es bastante elegante, se encarga casi por completo del resto, salvo unos sencillos pasos de instalación después de escribir con el mando a distancia el nombre de usuario y las claves de tu servicio Orange. En menos de 10 minutos deberías estar disfrutando de la oferta televisiva que tengas contratada sin mayores problemas.

El decodificador de Orange Infinity HomeBox y su mando a distancia I.M. Omicrono

Una vez que el dispositivo se ha actualizado con la última versión de firmware, se reinicia automáticamente y aparece el menú exclusivo de Infinity HomeBox. Desde ahí se puede acceder a la configuración y a todos los contenidos de tu tarifa, como Canales, Deportes, Cine, Series, Ocio... La interfaz se basa en Android TV y la navegación es muy fluida, sin esperas ni interrupciones, a pesar de que en mi caso la conecté por WiFi.

La gran ventaja que ofrece este dispositivo está en sus capacidades técnicas. Y es que permite disfrutar de contenidos en resolución 4K, es compatible con HDR10 y 10+ y Dolby Vision pero, sobre todo, ofrece sonido envolvente Dolby Atmos. Y es sorprendente cómo un aparato tan pequeño, con un tamaño de 16,5 x 16,5 cm y apenas 7 cm de alto, puede llenar todo el salón con un despliegue de potencia y matices apabullante.

El decodificador Infinity HomeBox conectado a un televisor I.M. Omicrono

Aún así, es muy importante su colocación alineada con el centro del televisor, para que el efecto envolvente sea óptimo. La lástima es que de momento no todos los contenidos de plataformas de streaming como Netflix o Disney+ tienen Dolby Atmos, y no digamos ya Spotify, que sigue tardando en incorporar todo lo que el sonido espacial puede ofrecer. Aún así, con contenidos sin Dolby Atmos el altavoz de Bang & Olufsen también ofrece grandes resultados, con diálogos claros y un buen equilibrio entre graves y agudos.

Conectividad

El mando es alargado y sencillo, con un botón en la zona central para utilizar controles de voz con Google o Alexa (aunque si apuestas por el asistente de Amazon tendrás que configurarlo aparte). Así, le puedes pedir comandos sencillos como que cambie de canal o utilizarlo como un auténtico mayordomo digital. Y, si no quieres sentirte escuchado, la unidad incorpora un botón superior para eliminar esa posibilidad y preservar tu intimidad.

La trasera del decodificador Infinity HomeBox I.M. Omicrono

El descodificador de Infinity HomeBox, además de ofrecer todo el contenido de Orange TV, funciona también como hub para descargar distintas apps y servicios online, como YouTube, TikTok o Twitch, algo muy útil para centralizar todos los contenidos audiovisuales o si no dispones de una Smart TV.

En ese sentido, resulta muy interesante su compatibilidad con plataformas de juego en la nube como Game Pass. A través de Bluetooth se le pueden conectar mandos y jugar a juegos sin necesidad de consola. En ese sentido, desde Orange apuntan a que su capacidad es 4 veces superior a la de otros descodificadores, con 32 GB de almacenamiento interno. También se le puede conectar una webcam en una de sus dos entradas USB para poder hacer videollamadas desde el televisor con servicios como Zoom o Skype.

Parte superior del decodificador Infinity HomeBox I.M. Omicrono

Las únicas pegas que le he encontrado al dispositivo tienen que ver con la conectividad inalámbrica. A la hora de ver el fútbol, por ejemplo, me sucedió en un par de ocasiones que la calidad de la imagen tardaba en llegar a una calidad aceptable. Hay que tener en cuenta que el dispositivo estaba conectado por WiFi, por lo que es posible que no tuviera el suficiente ancho de banda en ese momento para ofrecer mejor calidad de vídeo.

El otro inconveniente lo tuve cuando conecté el móvil al descodificador para utilizarlo como altavoz Bluetooth, sin necesidad de encender el televisor. Al intentar reproducir música a través de Spotify se producían cortes frecuentes, tantos que tuve que desistir. Lo he intentado otras cuatro veces y ha sucedido en dos de ellas, así que parece un problema persistente con el Bluetooth, que es 5.0.

[He probado la nueva barra de sonido de LG: convierte tu salón en un cine o en una discoteca]

Otra de las ventajas del servicio Infinity HomeBox es que incluye soporte experto 24 horas, para resolver cualquier duda, y la sustitución gratuita del equipo en caso de que exista alguna incidencia o avería.

¿Merece la pena?

El descodificador premium que incluye Orange en su servicio Infinity HomeBox es toda una apuesta por ofrecer algo nuevo y refrescante en un mercado muy saturado. Y las sensaciones son muy buenas, sobre todo en lo que tiene que ver con la facilidad de uso y la calidad del sonido, con el sello inconfundible de Bang & Olufsen.

El decodificador Infinity HomeBox y su caja I.M. Omicrono

La cuestión es que las tarifas de telefonía que incluyen la posibilidad de ver fútbol en televisión, como la necesaria para disfrutar del Infinity HomeBox, ya tienen unos precios muy elevados como para añadir 5 euros extra cada mes. Además, debes tener en cuenta que el dispositivo que te llega a casa es una cesión y habrá que devolverlo una vez finalizado el contrato.

Aún así, sigue siendo una alternativa a tener muy en cuenta, sobre todo para poder llevarlo contigo a distintas habitaciones de la casa o allá donde vayas, dado su tamaño compacto y la posibilidad de conectarlo por WiFi. Si te gusta disfrutar de las películas y las series como si estuvieras en el cine y no tienes sitio o presupuesto para una buena barra de sonido, es una opción de lo más recomendable.

También te puede interesar:

Sigue los temas que te interesan