Emma Gilmartin (Amazon): "Queremos que puedas controlar tu casa con sólo mover los ojos"

El pasado 20 septiembre, Amazon presentó en sus recién estrenadas oficinas en Washington DC sus nuevos altavoces Echo Show 8 y Hub, nuevos Fire TV Stick y hasta una segunda generación de gafas inteligentes, Echo Frame. Además de Alexa, el punto en común, ese que está llamado a marcar la mayoría de los productos de electrónica de consumo en los próximos años, es la inteligencia artificial. Para comentar todas esas novedades, además de presentar los hábitos de consumo de los españoles a través de Fire TV, en EL ESPAÑOL - Omicrono hablamos con Emma Gilmartin, que ocupa desde 2016 el cargo de directora de Amazon en Europa de los dispositivos Amazon Fire TV, tablets Fire y los e-readers Kindle.

Esta irlandesa de caracter afable se confiesa "adicta al Kindle" y es una especialista en marketing y producto con un pasado en empresas tecnológicas como Nokia y Sony. Gilmartin está particularmente orgullosa de cómo "Fire TV ha alcanzado los 200 millones de dispositivos vendidos a nivel global", lo que lo convierte en el más popular del mundo, por delante del Chromecast de Google (siempre según datos de Amazon). Ahora está disponible en 85 países y más de 260 modelos de televisor cuentan con Fire TV como sistema operativo, que está ganando terreno frente a Android TV y alternativas propias de algunas marcas.

"Nuestra misión en Fire TV es reinventar lo que los clientes pueden esperar de una experiencia de televisión inteligente", afirmó Gilmartin durante la presentación previa a la entrevista. Y en eso está poniendo todo su empeño la compañía, en convertir el televisor en el centro del hogar conectado, con la inestimable ayuda de Alexa y analizando al detalle los hábitos y costumbres de los usuarios para seguir mejorando el servicio.

En esta vertiginosa industria de los productos electrónicos, ¿cuáles son los mayores desafíos a la hora de desarrollar este tipo de dispositivos con tan poco tiempo entre un lanzamiento y otro?

La electrónica de consumo es difícil. Inventar e innovar con cosas nuevas es muy complejo. Y, como has dicho, es un sector con mucha competencia y muy ajetreado: hay muchas cosas sucediendo todo el tiempo, sin descanso. Todo está evolucionando, el WiFi es cada vez mejor y hay cada vez más servicios de streaming de contenidos.

Emma Gilmartin utilizando los comandos de voz en un televisor con Fire TV I.M. Omicrono

Para nosotros es crucial seguir innovando. Hace sólo un par de semanas hablamos de una nueva forma natural de búsqueda, que llegará pronto a Fire TV. Estoy muy emocionada por conocer lo que los clientes piensan de ella. El descubrimiento de nuevos contenidos y ese proceso de decidir qué vas a ver es algo en lo que podemos seguir mejorando.

Ahora, con esta nueva forma de buscar en tu televisor, podrás hacer múltiples peticiones a Alexa como 'oye, muéstrame películas de este actor', 'muéstrame las que aún no he visto', 'muéstrame las que son nuevas' o 'muéstrame las que tienen buenas críticas'. Ningún cliente había pedido algo así, pero una vez que empiecen a usarlo, la sensación será la de no creerse que no pudieran hacerlo antes.

A nivel técnico, ¿cuál es el reto para seguir mejorando dispositivos como el Fire Stick TV, manteniendo el mismo tamaño pero mejorando elementos clave como el procesador o el almacenamiento?

Los equipos que están creando el Fire TV Stick son increíbles, estamos muy orgullosos del producto. En el Fire TV Stick 4K Max hemos duplicado la capacidad de almacenamiento, integrado wifi 6E, un procesador de 2 GHz, resolución 4K... Pero lo realmente importante es que este producto siga siendo asequible y portátil. Y es que la idea es que sea uno de esos dispositivos que la gente pone en la parte trasera de su televisor y luego se olviden de él.

Está diseñado para ser muy, muy fluido, fácil de usar y sin tirones. A menudo, la gente no recuerda por qué su televisor es inteligente, porque hace años le pusieron el Fire TV Stick y ya no han vuelto a preocuparse del tema. Para nosotros es muy importante mantener el alto nivel de ingeniería necesario para asegurarnos de que los dispositivos sean ligeros y los clientes puedan usarlos sin interrupciones.

La idea es que el Fire TV Stick sea uno de esos dispositivos que la gente pone en la parte trasera de su televisor y luego se olviden de él.

Tan importante como el dongle es el propio mando a distancia. ¿Cómo se puede mejorar un elemento tan común y, a la vez, tan importante para controlar el televisor?

Recibimos mucho feedback por parte de los clientes sobre los mandos a distancia. Por eso tenemos muy en cuenta los botones que van ahí y evitamos los que no son importantes. Por eso, el mando a distancia de los nuevos Fire Stick TV, aunque ha evolucionado, sigue siendo muy sencillo. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de controlar el volumen del televisor y de subir o bajar canales sin tener que usar el mando original de la TV. También incluimos un botón de televisión en directo en el mando a distancia del 4K Max, lo que nos permite integrarnos con servicios de streaming que emiten en directo. Pero lo más importante es que siga siendo simple y sencillo de usar. Los clientes se acostumbran mucho a saber dónde están las cosas en los mandos a distancia y sólo quieren añadir lo que consideran realmente más importante.

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. ¿La idea de Amazon es seguir integrándola en todos sus dispositivos para permitir funciones cada vez más avanzadas?

Para nosotros todo esto tiene que ver realmente con el uso práctico de la IA. Lo más importante para Amazon es la posibilidad de tomar inputs del mundo real y hacerlos muy prácticos para los clientes. Además de la nueva forma natural de buscar, en el nuevo Fire TV Stick 4K Max tenemos el fondo ambiental, que es una aplicación muy útil de la IA. Este modo nos permite añadir los widgets de Alexa en la pantalla del televisor, además de incluir cosas como el arte dinámico, fondos de pantalla que se adaptan al clima, a la luz...

Tendencias en el consumo de streaming en Amazon Fire TV Amazon Omicrono

Muy pronto, los clientes también tendrán la posibilidad de generar arte con IA para ponerlo como salvapantallas. Puedes pensar en casi cualquier cosa. Puedes decir 'muéstrame un unicornio en la luna comiendo cereales' y, gracias a los nuevos modelos lingüísticos de inteligencia artificial, podemos generar y ver una imagen que nunca se ha creado antes en el televisor.

¿Todas estas nuevas funciones con IA estarán relacionadas con los comandos por voz a través de Alexa?

No, porque no todos los clientes pueden usar su voz. Hay personas que tienen problemas con el habla o sufren alguna discapacidad, por lo que en breve queremos que sean capaces de calibrar el uso de cámaras en dispositivos como nuestras tablets Fire para controlar su casa inteligente con sólo mover los ojos hacia la derecha o hacia la izquierda. Es otra idea de cómo se puede utilizar la IA para resolver algunas de las mayores necesidades de los clientes.

¿La idea a largo plazo es convertir el televisor en el centro del hogar conectado?

Para nosotros no hay ninguna razón por la que la pantalla de tu televisor no pueda ser el centro de tu hogar inteligente cuando estás en el salón. Por ejemplo, yo tengo un timbre de Ring que está conectado a mi TV. Generalmente, nadie quiere abrir la puerta, sobre todo cuando estamos viendo la tele. Por eso, la posibilidad de ver quién está llamando y decidir si quieres dejarle entrar o no, o ver si es un repartidor dejando un paquete, es algo súper útil. Aunque, por supuesto, no todo el mundo quiere poner un televisor en su cocina o en su dormitorio. Para eso tenemos los Echo, que son superútiles para tenerlos en el resto de la casa.

¿Cuáles son las expectativas de Amazon en España en cuanto a la cuota de mercado y la integración de estos dispositivos en el día a día?

Los Fire TV Sticks en España son un producto súper popular. Fueron unos de los más vendidos durante el Prime Day y la Fiesta de Ofertas de Amazon Prime de este año, un evento que celebramos hace apenas unas semanas. Todos los Fire TV Stick tienen una calificación de 4,5 estrellas o más, y cada vez aprendemos más sobre cómo los utilizan los clientes españoles. Acabamos de publicar un informe en el que se recoge cómo ven una media de dos horas al día de streaming a través de Fire TV.

Emma Gilmartin presentando las tendencias de consumo en España de Fire TV I.M. Omicrono

Entre los contenidos más populares están dibujos animados como Peppa Pig o Pocoyó y series como Aquí no hay quien viva. También hemos visto cómo están utilizando su casa inteligente cada vez más. Los comandos más populares son, obviamente, encender y apagar la televisión, pero también encender y apagar las luces o el ventilador en verano. Estamos aprendiendo mucho sobre lo que quieren los clientes, qué contenidos están viendo y cómo integrarlos de la mejor manera en el televisor. El fondo ambiental es un buen ejemplo de cómo aunar todos estos elementos.

¿Qué implicaciones tienen los dispositivos inteligentes con Alexa en cuanto a la privacidad de los usuarios? ¿Hasta qué punto es un riesgo para nuestra intimidad tener en casa elementos conectados que pueden escucharnos?

Hemos estado trabajando muy, muy duro en esto durante años. Somos muy transparentes sobre cómo gestionamos los datos de los clientes y hemos puesto el control de esos datos en sus manos. Para poder ver información personalizada, como sugerencias de películas o series, los clientes pueden activar o desactivar esa opción en función de su historial de visionado siempre que lo deseen. Si tienen un dispositivo como el Fire TV Cube, pueden apagar su micrófono, para que no registre nada más, ni siquiera oye si alguien dice 'Alexa'. Lo mismo sucede con los dispositivos Echo: todos tienen un botón para silenciarlos.

Los clientes también pueden hacer cosas como borrar todo lo que dijeron ese día o borrar el historial completo de comandos de voz. Cada cliente tiene su privacidad de datos y ajustes de control en su cuenta de usuario, fácilmente accesible a través de cualquiera de nuestros dispositivos. Queremos que los clientes sepan exactamente cuáles de sus datos están disponibles y cómo pueden controlarlos.

Queremos que los clientes sepan exactamente cuáles de sus datos están disponibles y cómo pueden controlarlos.

Un reciente estudio ha demostrado la vulnerabilidad de dispositivos como los altavoces inteligentes ante ciberataques. ¿Cómo protege Amazon a sus clientes de estas amenazas?

En Amazon, diseñamos todos nuestros productos y servicios con la privacidad y la seguridad de nuestros clientes en mente. Contamos con cientos de empleados dedicados a diseñar productos seguros, innovar en materia de seguridad y detectar y corregir vulnerabilidades en los servicios y dispositivos Amazon. Empleamos diferentes tácticas y funciones que ayudan a mantener nuestros dispositivos y los datos de los clientes protegidos. Por ejemplo, realizamos rigurosas revisiones de seguridad durante el desarrollo, el cifrado para proteger los datos y actualizaciones de seguridad del software. También trabajamos con empresas de terceros que se dedican a realizar pruebas de intrusión de seguridad, para asegurarnos de que somos lo más exhaustivos posible.

