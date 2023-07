Probamos el Amazon Echo Pop: el pequeño y resultón altavoz Alexa que querrás tener en casa

Los altavoces inteligentes se han convertido en unos productos muy populares y en las casas de España ya es habitual encontrarse al menos uno de ellos. Un sector en el que Amazon cuenta con una gran presencia, ya que posee un amplio catálogo de dispositivos. De hecho, recientemente ha ampliado su familia Echo con un nuevo miembro, el Echo Pop, un altavoz Alexa con diseño innovador y sonido potente que se puede comprar en España por sólo 54,99 euros.

El Echo Pop, que se presentó junto con el Echo Show 5 de tercera generación y el Echo Auto de segunda generación, es un dispositivo con Alexa que destaca principalmente por ofrecer un diseño llamativo, con un formato rediseñado en semiesfera partido a la mitad pensado para colocarlo en cuartos pequeños, un altavoz frontal con un sonido potente y un procesador Amazon AZ2 Neural Edge.

En EL ESPAÑOL - Omicrono hemos reemplazado el Echo Dot por el Echo Po durante unas semanas, comprobando de primera mano que este nuevo altavoz de Amazon de precio ajustado es lo que querrás en casa. Incluso demuestra que es mucho más que un diseño atractivo, colorido y juvenil; ya que también sorprende por su potencia y calidad de sonido, y por su integración con otros dispositivos Echo.

Un diseño rompedor

El diseño es lo que más llama la atención del nuevo altavoz de Amazon. Acostumbrados a la esfera del Echo Dot, para el Echo Pop la compañía ha apostado por un aspecto de semiesfera, donde el corte plano es casi vertical. Un aspecto que, sumado en este caso al color lavanda del dispositivo, hace que entre realmente bien por los ojos y que case perfectamente en cualquier habitación.

La sección que está cortada de la esfera está recubierta por una malla de tela con pequeños orificios por los que sale el sonido del altavoz frontal. Mientras que el resto del cuerpo del Echo Pop es de plástico. Otra característica que resalta de este nuevo altavoz es su tamaño compacto de sólo 99 milímetros de largo, 83 mm de ancho y 91 mm de largo; y su peso de 196 gramos, por lo que es muy ligero.

El Amazon Echo Pop (izqda) y el Echo Dot (dcha). Nacho Castañón Omicrono

Un tamaño que hace que sea sencillo encontrar hueco en cualquier rincón de la casa. Continuando con el diseño, justo en la zona superior se encuentran tres botones. Dos de ellos están pensados para controlar el volumen, mientras que el tercero sirve para desactivar los micrófonos que se ubican a lo largo de la superficie del Echo Pop para poder captar el sonido desde cualquier dirección.

Aunque lo que realmente llama la atención es su pequeña barra de luz superior que se ilumina de diferentes colores: azul cuando está Alexa escuchando cuando se le habla, de color amarillo cuando se tiene alguna notificación o mensaje pendiente de escuchar, de verde para las llamadas, de morado cuando se activa el modo no molestar y de rojo cuando se silencian los micrófonos.

El Amazon Echo Pop. Nacho Castañón Omicrono

El proceso de configuración del Echo Pop es sencillo, ya que tan sólo es necesario conectarlo a la corriente, abrir la aplicación de Alexa en el teléfono móvil y seleccionar 'Añadir un dispositivo' en 'Más' y luego pulsar en el nuevo altavoz de Amazon. A partir de ahí apenas queda seguir unas instrucciones para terminar de poner a punto el dispositivo.

Sonido claro y potente

Su tamaño compacto no significa que este nuevo altavoz no cuente con potencia. Ni mucho menos. Amazon ha incorporado un altavoz frontal de 49,5 milímetros (1,952) con audio de alta definición sin pérdidas. Y es que suena realmente bien en espacios como un despacho o un dormitorio; aunque se queda algo justo si se coloca en el salón, donde el Echo Dot rinde mejor. Pero no es un inconveniente, ya que el Echo Pop está ideado para cuartos pequeños.

El Amazon Echo Pop. Nacho Castañón Omicrono

En este caso, hemos estado con el Echo Pop en un pequeño despacho que tenemos montado en la terraza de casa y a un volumen medio casi alto, la experiencia de escuchar música y pódcast ha sido realmente buena y agradable, con un sonido claro y de calidad. Aunque si se pone el volumen al máximo sí que se nota un poco de distorsión. Otro inconveniente con es que con el volumen tan alto a Alexa le cuesta detectar la voz.

El Echo Pop, al igual que sus hermanos, puede reproducir música de Amazon Music, Apple Music y Spotify, entre otros servicios; pero también cuenta con conectividad Bluetooth para enviar audio directamente desde el teléfono móvil. Una funcionalidad interesante es que se puede emparejar con otros dos Echo para reproducir audio en estéreo en una habitación o escuchar la misma canción en varias habitaciones de manera sincronizada.

El Amazon Echo Pop. Nacho Castañón Omicrono

También viene con un procesador Amazon AZ2 Neural Edge, que permite que Alexa ofrezca respuestas más rápidas. Un asistente de voz al que se le puede invocar con tan sólo decir su nombre y al que se le puede pedir una gran variedad de cosas, desde que ponga música hasta que te diga el tiempo que va a hacer o lea las noticias más importantes del día. Incluso se le puede pedir que apague o encienda las luces o que ponga en marcha aparatos inteligentes del hogar. Alexa permite ampliar sus posibilidades añadiendo skills, lo que deja sacarle un mayor partido.

¿Me lo compro?

El Amazon Echo Pop es un altavoz con Alexa muy interesante para aquellos que busquen un altavoz inteligente para su casa, y una compra excelente teniendo en cuenta que su precio es muy asequible (54,99 euros). El añadido principal del nuevo miembro de la familia Echo es su factor de forma, ya que apuesta por un estilo diferente y colorido en forma de semiesfera que le da un toque divertido a cualquier habitación.

Su tamaño compacto y su peso ligero, lo hacen ideal para colocar en el escritorio o en la mesilla de noche. Además, y como sucede con el resto de modelos de la familia Echo, el Pop ofrece un sonido cumplidor y de calidad si se pone el volumen a un tono medio casi alto; que es más que suficiente para escuchar música de forma ocasional. Otro punto a destacar es que su nuevo procesador permite un uso perfecto con Alexa, que deja unas respuestas más rápidas.

