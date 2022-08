Los Echo con pantalla por fin te servirán como el marco de fotos que siempre quisiste

Aunque los dispositivos Echo de Amazon han demostrado ser alternativas de referencia en el mercado de altavoces y pantallas inteligentes, han carecido de una característica que, sobre el papel, no tiene mucho sentido que no estuviera presente. Hablamos de convertir tu pantalla inteligente Echo Show en un marco de fotos electrónico para mostrar tus fotografías favoritas.

[Probamos el Echo Show 8 de Amazon: su altavoz más versátil ahora también vigila tu casa]

Es algo que la compañía se dispone a cambiar. A partir de este mes de agosto, los usuarios pueden realizar una orden a Alexa para convertir su Echo Show en marcos electrónicos para que muestre imágenes durante 3 horas. Una característica que por ahora solo se encontraba disponible en el Echo Show 15.

La función ya se encuentra disponible en todos los dispositivos Echo con pantalla inteligente en España, Australia, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá y los Estados Unidos. Simplemente el usuario tendrá que pedirle a Alexa que inicie la función Photo Frame con la expresión "Alexa, inicia Photo Frame".

Un Echo marco electrónico

Durante 3 horas después de haber dado la orden a Alexa, el Echo Show realizará una presentación de diapositivas de las fotos enlazadas en Amazon y Facebook. Si el usuario no tiene fotos propias en dichas colecciones, aparecerá una colección de imágenes de stock, similares a las que aparecen en los Google Chromecast.

En esas 3 horas, el Echo Show no mostrará nada de su interfaz ni la información relevante que suele mostrar. Solo mostrará las fotografías, y nada más. Solo aparecerá un pequeño texto en la parte inferior derecha con la fecha de la foto y a qué álbum pertenece.

Amazon Echo Show Amazon Omicrono

Todo esto se puede modificar en la aplicación Alexa para elegir qué álbumes aparecen en el ahora marco electrónico. Lo más sencillo para convertir el Echo Show en un marco electrónico es conectar la cuenta de Facebook para cargar imágenes de sus álbumes o cargar imágenes desde el smartphone o la tablet asociada.

Y por si te lo estabas preguntando, no: no hay una opción para mantener este modo todo el rato. En este modo, el Echo Show deja de ofrecer la información relevante que muestra como el tiempo, el calendario de tareas, etcétera. Por ende, es normal que Amazon no quiera que estas características se pierdan para ofrecer un simple modo de marco electrónico.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan