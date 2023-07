Una noche en una 'estación espacial' en Marte: así me he olvidado de que estoy a millones de kilómetros

Aunque las nuevas generaciones sueñen con otro tipo de profesiones, hubo un tiempo en el que todos los niños querían ser astronautas, con el debido permiso de quienes preferían ser futbolistas. Sin embargo, conforme uno crece, se da cuenta de que las cosas no son tan fáciles como parecen a las edades más tempranas. Hay que estudiar y esforzarse como el que más y aun así tan sólo unos pocos alcanzan el sueño de ser astronautas.

Años más tarde, aquellas personas que no lo consiguieron tienen la ocasión de desquitarse de aquel sueño de niño. Una de estas oportunidades se encuentra de forma permanente a unos 300 kilómetros de la capital francesa, en la localidad de Poitiers (Francia). Con arena rojiza, naves espaciales abandonadas y una estética aeroespacial que por momentos confunde.

No, no acabamos de aterrizar con el Rover Perseverance en Marte. Estamos en el Station Cosmos, uno de los hoteles temáticos de Futuroscope, el primer parque de atracciones del país galo desde 1987, que está ambientado en una estación espacial en el Planeta rojo. Y en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos tenido la oportunidad de probar la experiencia; o lo que es lo mismo, hemos podido dormir en una estación espacial por una noche.

Cómo es la experiencia

Nada más 'aterrizar', el entorno está lo suficientemente decorado como para no mirar hacia atrás, puesto que es de los pocos motivos con los que el usuario recuerda que no se encuentra —lamentablemente— en el espacio. Por lo demás, el paisaje no tiene mucho que envidiar a las películas que mejor han recreado la aventura marciana.

Una vez se dejan atrás los coches futuristas a los que se podrán subir quienes no sean capaces de contener las ganas, la aventura comienza con una entrada en el hotel que también hará las delicias de los más aficionados debido a su gran cantidad de detalles: recreaciones de muestras de roca marciana, largos pasillos con paredes metálicas y una iluminación tenue con la que completar la experiencia.

La entrada del hotel tematizado 'Station Cosmos'. Futuroscope Omicrono

La sensación de inmersión no desaparece ni siquiera en la habitación; a excepción, claro está, de las comodidades que no se encontrarían en una estación espacial. Aunque resulte irrisorio, incluso por el diseño del baño parece que estás en una de verdad. En total, hay unas 76 habitaciones con capacidad para cuatro o cinco personas.

El Station Cosmos se inauguró en 2022, año en el que fue galardonado como "Mejor iniciativa eco-responsable" en los Park World Excellence Awards. Este premio se le otorgó por su enfoque 100% ecológico tanto en la gestión del agua como la energía. El edificio, de hecho, es autosuficiente gracias a las placas fotovoltaicas instaladas en el aparcamiento del hotel.

Interior del restaurante 'Space Loop'. Futuroscope Omicrono

Dejando a un lado la experiencia de dormir por una noche en una estación espacial, el hotel se sitúa junto al restaurante Space Loop, que tampoco dejará indiferente al visitante. Y es que la comida, que se pide a través de pantallas táctiles, llega a la mesa por unos raíles que se entrecruzan en el techo del lugar.

Increíbles vistas terrestres

A los que no termine de convencer, existe una segunda oportunidad para resarcirse del sueño del pequeño que siempre lleva uno en el interior. No hay que olvidar que estamos en un parque temático y como tal, las atracciones son su mayor atractivo. Una montaña rusa con velocidades máximas de hasta 55 km/h, una plataforma que simula el interior de un tornado o una casa al revés son algunos ejemplos.

Aunque no se trate de una atracción al uso, si usted acude a este lugar por motivaciones aeroespaciales, tal vez con lo que más disfrute sea con el espectáculo "Thomas Pesquet, una mirada al universo", protagonizado por el astronauta más joven de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Este ingeniero francés despegó en abril de 2021 desde el Complejo de Lanzamiento 39A, situado en el Centro Espacial Kennedy en Florida (Estados Unidos), en la cápsula Dragon. La misión Crew-2, que finalizó en noviembre del mismo año, quedó grabada con todo lujo de detalles para poder revivir la aventura espacial del astronauta en la pantalla IMAX Laser 4K con la que cuentan en el parque.

El ingeniero francés Thomas Pesquet en la cápsula Dragon. Futuroscope Omicrono

Se trata de una forma única de disfrutar en la pantalla más grande de Europa de una vistas increíbles de la Tierra, aunque —al menos en nuestro caso— no hayamos salido de ella. Sin duda, esta es la predisposición con la que debemos acudir tanto al Station Cosmos como a Futuroscope: pensando en aquel niño que un día soñó con ser astronauta.

