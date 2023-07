El prometedor motor de amoníaco para jubilar la gasolina: coches con 160 caballos y sin contaminar

La búsqueda de energías limpias para liberar al transporte por mar, aire y tierra de la carga de sus inmensas emisiones de carbono abarca propuestas muy variadas. Lejos de las ya conocidas baterías de iones, empresas de todo el mundo valoran usar combustibles menos contaminantes como el amoníaco. Recientemente se ha presentado el primer motor basado en amoníaco pensado para vehículos de pasajeros, que debe demostrar una mejora de la eficiencia y evitar la toxicidad de este líquido.

El amoníaco es un producto habitual en la vida de muchas personas. Aunque su fuerte olor resulte insoportable para otras, se encuentra en limpiacristales, desinfectantes, abrillantadores o incluso en los tintes de pelo. Más de la mitad de la producción mundial al año del amoníaco se utiliza en la agricultura como fertilizante, y en el futuro podría ser un combustible más limpio.

La empresa china Guangzhou Automobile Group ha anunciado la creación del primer motor para automóvil del mundo que funciona con amoníaco. Este nuevo motor promete reducir el 90% en las emisiones de carbono y producir 120 kilovatios de potencia. Es el primero en enfocarse a vehículos con pasajeros frente a anteriores propuestas más pensadas para el transporte marino e industrias, por la toxicidad y demás inconvenientes que plantea este líquido.

El amoníaco como combustible

El amoniaco ha prometido descarbonizar el mundo, pero su pequeña incursión en el mercado de los combustibles se ha centrado principalmente para nutrir a camiones y barcos, sin llegar al transporte de pasajeros por tierra, es decir, el sector de los automóviles. El motivo de esta distinción, es que las industrias pesadas están más preparadas para manejar esta sustancia tóxica. Cuentan con protocolos y sistemas de seguridad para el transporte de mercancías por mar.

A principios de año, Mitsubishi entregó con éxito un sistema de suministro de combustible para motores marinos,y por primera vez en el mundo, JERA, el generador de energía más grande de Japón, ha anunciado un proyecto en su planta térmica de carbón para usar un 20% de amoníaco, tienen el objetivo de funcionar completamente con amoníaco para 2050, explica Euronews.

Modelo de buque impulsado por amoniaco MOL

Por el contrario, la mayoría de marcas automovilísticas se han volcado con la creación de baterías eléctricas cada vez más potentes. GAC, uno de los principales fabricantes automovilísticos de China y relacionado con el Estado quiere cambiar esto. El nuevo motor se ha presentado durante la conferencia tecnológica de la compañía en la que también han mostrado un coche volador llamado Gove.

El amoníaco es NH3, de modo que en cierto modo es un sistema de transporte del propio hidrógeno. Usarlo como combustible implica disgregarlo en gases de hidrógeno y nitrógeno, para después aprovechar ese hidrógeno en pilas de combustible o directamente en motores de combustión verdes.

Amoníaco John Kevin-iStock Omicrono

Durante la Segunda Guerra Mundial este líquido se empleaba para hacer funcionar el motor de los coches. El amoníaco posee alrededor de la mitad de la densidad energética de la gasolina, a 3,6 kWh por litro. Entre sus ventajas, el amoníaco es un líquido fácilmente disponible y una fuente de energía limpia frente a los combustibles fósiles, al no emitir carbono, hidrocarburos ni CO2 cuando se quema.

No obstante, no hay que olvidar que es una sustancia tóxica, muy peligrosa para el ser humano, por sus altas emisiones de óxido de nitrógeno, y debe transportarse y almacenarse con fuertes medidas de seguridad. Aunque este elemento está presente tanto en la atmósfera como en el aire, agua y en nuestro organismo, debe estar en concentraciones bajas, 5 partes por millón (ppm) para no ser tóxico, de lo contrario puede llegar a corroer, provocando quemaduras en la piel, los ojos, incluso afectar al sistema respiratorio.

Molécula de Amoníaco Ecured

Por eso, es frecuente encontrar en las urgencias de los hospitales casos por haber mezcado amoníaco con otros productos de limpieza. No obstante, a diferencia de la gasolina, no se trata de un gas inflamable, por lo que no hay riesgo de explosiones.

Otro de los inconvenientes que se le achacaban al amoníaco es su baja inflamabilidad . En este sentido, GAC afirma haber superado el problema: "Hemos superado el punto de dolor de que el amoníaco es difícil de quemar rápidamente y usamos el combustible en la industria de automóviles de pasajeros. Vale la pena anticipar su valor para la sociedad y para usos comerciales", dijo Qi Hongzhong del equipo de I+D de GAC a Bloomberg.

Primer motor para coche

Este motor de GAC cuenta con 2.0 litros, siendo capaz de producir 120 kilovatios de electricidad lo que equivale a aproximadamente 160 caballos de fuerza. Para ponerlo en contexto, un coche Alfa Romeo Giulia con un motor 2.2 Diesel tiene una potencia de 118kW (160CV).

A estas cualidades hay que sumarle que la empresa promete una reducción del 90% de las emisiones contaminantes de un vehículo por gasolina. GAC asegura que su motor puede quemar amoníaco de manera eficiente y segura, aunque no ha dado mucha más información sobre esta innovación. Se trata, de momento, de un prototipo que esperan llegar a fabricar a gran escala con el tiempo, aunque primero deberán superar los principales certificados de seguridad pra los vehículos utilitarios.

Como se mencionaba antes no es el primero en apostar por este tipo de combustible limpio. Hace un par de meses, la empresa CEO de Amogy anunció su intención de crear para finales de 2023 el primer buque propulsado por amoníaco "debido a la esperanza, la promesa y la anticipación que ha generado el amoníaco como combustible de cero emisiones en la industria del transporte pesado, específicamente en lo que respecta al transporte marítimo", decía el comunicado. Ahora esas esperanzas alcanzan también al transporte más popular, el coche que la mayoría de familias tienen en sus garajes.

