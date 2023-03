Pagar con la palma de la mano, cada vez más habitual: se extiende más allá de Amazon

Pese a que no todos los proyectos de Amazon están teniendo el éxito que la compañía espera, hay ciertas iniciativas que sí están viendo un mayor recorrido en estos últimos años. Una de estas propuestas es su tecnología de lectura de la palma de la mano, Amazon One, que aún no ha sido puesta a prueba en España pero sí en otros países. La tecnología da un nuevo paso hacia adelante, estando disponible en las tiendas 'Panera' de Estados Unidos.

Según expone la propia Amazon, la firma se ha aliado con Panera para incluir este sistema para realizar pagos. La cadena de comida rápida y restaurantes se ha convertido en el primer restaurante del país en permitir que sus clientes puedan usar sus palmas para realizar pagos, además de para usar puntos de fidelización.

Lo primero será vincular la membresía de MyPanera de la firma con una cuenta de Amazon One. Así, solo hará falta el escaneo de la palma de la mano para realizar la transacción o para la fidelización. Se establece de esta manera un precedente que se podría extender a otros países.

La palma de la mano

Amazon lleva meses poniendo a prueba su tecnología Amazon One en numerosos locales como Whole Foods (propiedad de Amazon) o servicios menores como locales de conciertos. No había ido mucho más allá, por otro lado, de pequeñas pruebas o de un uso localizado en ciertos locales contados. Esta es la primera vez que un restaurante de Estados Unidos adopta este sistema para sus pagos.

Según Panera, la idea tiene una gran ventaja: saber quiénes son sus clientes. El sistema permite a la compañía identificar a los clientes en caja, permitiendo que los servidores reconozcan los nombres de los mismos y también sus pedidos favoritos o, cuando menos, más habituales. De esta forma, "la experiencia del cliente" se convierte en una "relación verdadera y significativa".

Persona pagando en Panera. Amazon Omicrono

El sistema no se limitará a la simple gestión de pagos. La cadena de restaurantes cuenta con un sistema de puntos de fidelización, y los escaneos de la palma de la mano se podrán aprovechar tanto para realizar estos pagos como para hacer uso de las recompensas por los puntos. Incluso las dos a la vez, abriendo la puerta a que el sistema se adopte para más cuestiones además de los pagos.

Amazon One fue lanzado en 2020, y aunque ha sido usado en una buena cantidad de tiendas de Estados Unidos, no ha llegado aún a muchos países, como España. No obstante, un grupo vocal de usuarios ha alzado la voz contra el sistema, alegando que a efectos prácticos este sistema podría validar métodos de vigilancia y proporción de datos para agencias gubernamentales y empresas con problemas de ciberseguridad.

