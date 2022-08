Amazon expande el sistema que lee las venas de tu mano para pagar sin tarjeta de crédito

Amazon One, el sistema de reconocimiento de Amazon. Amazon Omicrono

El año pasado Amazon dio a conocer Amazon One, su sistema de reconocimiento biométrico en el que el comprador usa la palma de su mano para pagar sus productos. Un sistema que ha estado probándose desde entonces y que poco a poco se ha ido expandiendo en Estados Unidos, fuera de las fronteras de España. Ahora, el sistema cada vez tiene más adopción.

Amazon ha anunciado, tal y como recoge Supermarket News, que más de 65 establecimientos de la cadena Whole Foods de California pronto tendrán como principal servicio Amazon One. De esta forma, los clientes simplemente tendrán que usar su palma para pagar, gracias a los dispositivos de autenticación biométrica de la compañía.

Esta tecnología ya se está implementando en sitios como Santa Mónica, Malibu o Montana Avenue. Próximamente, estará presente en establecimientos de la Bahía de San Francisco, Sacramento, Santa Cruz así como en otras partes de Orange County, en Los Ángeles.

Pagar con tu mano

Aunque este sistema lleve existiendo desde mayo, no ha sido hasta mayo de este año que las tiendas Whole Food de estas partes de Los Ángeles comenzaron a recibir Amazon One, como alternativa de pago. Un sistema de pago que, según establece Amazon, cuenta con todas las ventajas de seguridad que los sistemas biométricos convencionales integran.

El proceso es sencillo. Los usuarios tienen que 'vincular' su tarjeta de crédito a su mano. Una vez insertan su tarjeta de crédito en el dispositivo, los usuarios colocan la palma de su mano sobre el datáfono especial de Amazon y siguen las indicaciones para vincular la tarjeta con la firma biométrica de la palma. Pueden vincular tanto una palma como las dos. Una vez registrados, tan solo tienen que pagar con la palma.

Pero ¿cómo funciona? El sistema Amazon One hace uso de hardware biométrico y de algoritmos de inteligencia artificial para escanear la palma de la mano de una persona y determinar su firma única para enlazarla a métodos de pago. Lee las aristas y líneas únicas de tus venas para determinar dicha firma.

La idea es simple; que los usuarios puedan pagar de forma normal, al estilo contactless en cualquier establecimiento simplemente usando la mano y manteniendo la seguridad biométrica de su palma.

El pago es bastante rápido, según explica Amazon, y aunque advierten que quizás los usuarios que hayan registrado su palma en Amazon One anteriormente tengan que volver a enlazar sus tarjetas de crédito, recuerdan que también tienen la opción de vincular su ID de Amazon One con su cuenta de Amazon para que los usuarios de Amazon Prime obtengan descuentos y beneficios varios.

Aún no hay noticias sobre la llegada de Amazon One a España. En caso de llegar, más que probablemente se empezaría a probar en algunas de las comunidades españolas más importantes, como Madrid o Cataluña, por lo que aún queda un tiempo hasta que los usuarios podamos aprovechar esta novedosa tecnología.

