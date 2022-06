Así es lo nuevo de Amazon: un probador virtual de zapatillas usando solo la cámara del móvil

Desde hace un tiempo, empresas como Google han coqueteado con las posibilidades de la realidad aumentada. La idea de comprobar cómo se ve un objeto en realidad aumentada en ciertos entornos permite entre muchas cosas aplicaciones en el mundo de la moda y la ropa. Es lo que ha hecho Amazon con su nueva función de realidad aumentada en su app de iOS, aunque esta por ahora no estará presente en España.

Esta novedad, disponible para los usuarios de Estados Unidos y Canadá, permite probarse zapatos de distintas marcas sin tenerlos físicamente. El concepto es muy sencillo: usar modelos de zapatillas de distintas marcas de ropa (Adidas, Reebok, etcétera) y probártelas mediante la app antes de comprarlas.

Esta es una prueba pensada para la app de Amazon en iOS, pero la compañía asegura que también llegará a los usuarios de Android. Además, esta función se puede usar incluso en dispositivos antiguos, ya que por ejemplo Amazon permite usa como mínimo un iPhone 7 o posterior.

Pruébate zapatillas

El funcionamiento de la app es increíblemente sencillo. Usas tu cámara, la apuntas a tus pies y te desplazas en un menú inferior por una serie de zapatos de distintas marcas. Una vez seleccionado el modelo, este se creará en realidad aumentada en tus pies, mostrándote cómo te podrían quedar.

Hay que aclarar que estos modelos no sirven para la talla. Es decir, que esta función de realidad aumentada no sirve para determinar el tamaño del zapato; será el usuario el que tenga que determinar qué talla necesita a la hora de comprarla. La app solo se limita a modelar el zapato alrededor de tu pie para que puedas comprobar si te gustan o no.

Función para probarte zapatos de Amazon Amazon Omicrono

Los usuarios de la app en Canadá y Estados Unidos solo tienen que escanear un código QR en la web de Amazon y usar la función virtual desde la app de Amazon para iOS. Esta no es la primera vez, por cierto, que Amazon hace algo así; en 2017 Amazon lanzó una función que permitía además ver vistas previas de muebles en los hogares.

Ya en 2019, mediante realidad aumentada, YouTube implementó una función para probar el maquillaje que los youtubers promocionaban y ver cómo te quedaba, sin esperar a que te llegase. Esta es otra iteración de la misma idea, que pronto tendrá cada vez más aplicaciones y funciones en otros servicios.

