Google ve futuro en las gafas inteligentes: así es su prototipo capaz de traducir al momento

Hace años, tanto en España como en el resto del mundo las Google Glass sentaron un precedente, el concepto de las gafas de realidad aumentada que actualmente muchos fabricantes están desarrollando. Un diseño fallido para muchos pero adelantado a su tiempo, que ha provocado que muchos esperemos una sucesora digna. Google dio una pista de ello en una de sus presentaciones de su Google I/O de 2022.

El pasado 11 de mayo Google celebró su Google I/O, su evento de hardware y software casi equivalente a la Worldwide Developers Conference de Apple. Además de toda una caterva de lanzamientos de dispositivos Pixel, Google detalló algunos de los pasos futuros que la compañía daría en el terreno de la realidad aumentada. Y sí, habló de las gafas de realidad aumentada.

En un pequeño teaser, Google muestra hacia qué dirección irán los esfuerzos en realidad aumentada de la compañía, además de mostrar un nuevo diseño de unas Google Glass, que destaca por ofrecer un uso en el mundo real más que una sucesión de eventos impresionantes que no hablan nada del futuro.

Realidad aumentada en Google

Prácticamente en el cierre del I/O, Google lanzó este pequeño teaser hablando sobre cómo la realidad aumentada se convertiría en "una nueva frontera de la informática", según explicó Sundar Pichai, CEO de la compañía. Comenzó resaltando algunas funciones en este terreno ya anunciadas en la Google I/O, como la función Multisearch o la Inmersive View en Google Maps.

El teaser se centró en uno de los grandes fuertes de Google: la transcripción y la traducción. Detallan cómo los prototipos que han estado manejando en estos últimos años están potenciados por la capacidad de transcripción y traducción de sus plataformas, haciendo que por ejemplo los usuarios puedan ver estas traducciones en su línea de visión.

Demostración de las Google Glass prototipo.

El vídeo pone un ejemplo muy claro. Una madre que, aunque entiende a su hija hablando inglés, ella no sabe hablarlo. El prototipo, muy similar a lo ya visto por otras marcas como Ray-Ban y Meta, permite ver en tiempo real tanto la transcripción directa de lo que otra persona está diciendo como su traducción usando la tecnología del Traductor de Google. Como es lógico, esto tiene varias ventajas muy importantes para personas con ciertos problemas en el habla o con discapacidades varias.

Este prototipo solucionaría los grandes problemas que las Google Glass originales tenían. Y es que el mayor impedimento de estas gafas es que el hardware en esa época no era suficiente potente para ciertas cuestiones del día a día. Y además, Google nunca justificó los motivos reales detrás del increíble precio que estas Glass tenían. En este caso, Google habla de un prototipo y no da detalles sobre la llegada de un dispositivo comercial al mercado, pero es de esperar que este prototipo pueda convertirse en algo real en un futuro no muy lejano.

