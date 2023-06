Dentro del Home Lab, el laboratorio secreto de Amazon: aquí prueba que Alexa sea perfecto en casa

Amazon ha puesto a la venta en España el Echo Pop, su último altavoz inteligente con Alexa. Es pequeño, con un diseño llamativo que a la vez se integra en la decoración del hogar, una combinación complicada que no pierde su punto fundamental: ser útil en el día a día del usuario. Es justo ahí donde radica el éxito de los altavoces de la compañía, en ofrecer productos de calidad a un precio asequible y con funcionalidades fiables.

Esa máxima está marcada a fuego por Dave Limp, vicepresidente senior de dispositivos y servicios de Amazon, que deja claro que la empresa debe ofrecer el mejor producto al menor precio posible y que aporte valor al usuario. Para hacerlo la compañía trabaja desde hace tiempo en dotar a Alexa de mayores capacidades de inteligencia artificial —antes de que se produjese el interés popular por los sistemas de aprendizaje automático, reconoce Limp. El objetivo es que su asistente sea capaz de adelantarse a las necesidades de los usuarios, para que la tecnología se adapte a las personas, y no al revés.

Para comprobar qué tal se adaptan y funcionan sus altavoces inteligentes a un entorno real, en el hogar, Amazon dispone de un laboratorio que recrea por completo una casa en sus propias oficinas centrales de Seattle y en EL ESPAÑOL - Omicrono hemos podido visitar.

Entrada al Home Lab de Amazon Chema Flores Omicrono

Este particular campo de pruebas puede pasar desapercibido dentro del rascacielos de 37 plantas, donde hay una enorme variedad de espacios, oficinas, salas de reuniones y lugares de descanso. Tras pasar la puerta del recibidor de ascensores, junto a una cocina compartida y a unas mesas de trabajo con unas impresionantes vistas al Space Needle y a la bahía de Elliott, se encuentra un pequeño porche de madera con una barbacoa que invita a encender el fuego, coger unas cervezas y reunirse cerca. A su lado, una puerta con timbre y cámara Ring: bienvenidos a Day 1 Home Lab, el lugar donde Amazon prueba sus dispositivos Alexa para que sean tan buenos como deben serlo.

Dentro del Home Lab

Cualquier avance doméstico inteligente pasa por aquí. Es aquí donde el robot Astro se mueve como pez en el agua cambiando entre habitaciones y donde Amazon imagina una enorme variedad de automatizaciones para Alexa que hagan la rutina más cómoda al usuario. Por ello, cuando atravesamos la puerta estaremos en una casa de seis estancias con una amplia cocina, un salón, un comedor, una sala de estar, un dormitorio con baño y pasillo que combina almacenaje y lavadero. Todos los entornos en los que la compañía entiende que se puede sacar partido a los servicios de su asistente.

Diferentes estancias en el Home Lab Chema Flores Omicrono

Parece una casa normal, muy bien decorada, pero no lo es. Al descubierto quedan los techos con cámaras, sensores y proyectores a la vista, con una estructura accesible para cambiar cables y conexiones cuando haga falta. Todo se mide. Es como un gigantesco plató en el que se detalla cómo se comporta cada dispositivo del ecosistema, tanto de forma independiente como en armonía con los usuarios y resto de familia de dispositivos.

En los cuatro años que Alexa lleva en España ha pasado a ser un miembro más de la familia. La relación con el asistente ha calado y se sitúa por delante de otras alternativas. Buena parte del éxito se entiende por la conexión que hay entre diferentes tipos de dispositivos que son los que verdaderamente aportan valor al entorno. Desde Amazon son conscientes y todo lo que hay dentro de su Home Lab está pensado para complementarse y potenciarse entre sí.

Dormitorio del Home Lab de Amazon Chema Flores Omicrono

Y es que el ecosistema de productos con Alexa no se queda en los dispositivos que fabrica la compañía. La mayoría de los que se pueden encontrar en el Home Lab son de terceras empresas que incorporan al asistente en su interior. Productos de Samsung, Sonos, Spinn, Honeywell, Traeger o NordicTrack se combinan con los Echo y marcas propias de Amazon como Ring, Blink o Eero para probar qué tal se integran entre sí y cómo se pueden aprovechar el uno al otro.

Alexa toma el control

Esta integración con Alexa empieza desde fuera, en aquel porche acogedor. Además de contar con timbre y cámara de vigilancia de Ring, un detalle que no esperamos es que la propia barbacoa cuenta con vinculación con el asistente con la idea de poder controlar el punto de la carne desde otra parte de la casa o que nos avise, por ejemplo, cuándo ha alcanzado la temperatura perfecta para poder usarla bien bajar la intensidad del fuego. Y esa no será la automatización más extraña que veamos dentro del Home Lab.

Frigorífico Samsung con Alexa y visión interior. Chema Flores Omicrono

En la cocina encontramos un Echo Show 15, la pantalla inteligente que reconoce a los distintos miembros del hogar con sólo verles. En ella cada persona podrá tener su día a día planificado y saber qué esperar en su agenda; sin embargo, podemos encontrar otra llamativa pantalla en la nevera que puede resultar más útil aún. El frigorífico Samsung cuenta con un enorme panel en el que se puede pedir a Alexa que integre recordatorios, verifique qué queda dentro de la nevera para añadirlo así a la lista de la compra e incluso ver en ella quién está llamando a la puerta de casa.

Aquí todo es inteligente. El horno, la arrocera, el microondas y hasta la cafetera. Tiene sentido, ya que es uno de los lugares donde más provecho se puede sacar a que los electrodomésticos avisen al usuario cuando un plato está listo o se puede ir adelantando algunos procesos de forma automática. Como no podía ser de otra forma, también hay detectores de humo y de calidad del aire que avisan al momento si ha habido alguna fuga.

Regulador de temperatura de la ducha con Alexa. Chema Flores Omicrono

Lo más interesante es la integración entre dispositivos, las estancias y las automatizaciones. Así por ejemplo sorprende hasta dónde puede llegar las ramificaciones de un simple "Alexa, buenos días". En mi casa por ejemplo, ese comando sirve para que me diga qué tiempo va a hacer hoy, me ponga un poco al día de la actualidad y me lea la agenda, en este Home Lab va mucho más allá.

Además de contar el plan del día al usuario, instantáneamente Alexa toma el control del hogar para abrir las persianas, encender la ducha y que el agua esté caliente para que el usuario entre sin esperar al tiempo que la cafetera está moliendo el café para inmediatamente hacer un espresso. Automatizaciones que hemos visto en películas y series que son una realidad.

Mancuernas con peso ajustable con Alexa Chema Flores Omicrono

Estas automatizaciones y delegación de funciones en Alexa se pueden llevar en esta casa a todos los niveles. Más de lo que se podría pensar. Así por ejemplo, Si deseamos hacer una rutina de ejercicios, se le podrá pedir al asistente que inicie nuestra playlist de entrenamiento, nos ponga el programa que queremos hacer y un set de mancuernas inteligentes ajustarán el peso que necesitamos para cada ejercicio. Un lastre que podremos ir variando, como no puede ser de otra forma, bajo el comando de "Alexa".

Una casa, diferentes necesidades

Otra de las claves de Alexa no sólo es cómo se adapta a los diferentes convivientes de una misma casa, sino en la forma que se ajusta a sus necesidades en todo momento y a las relaciones entre ellos. Así por ejemplo, su funcionamiento está muy pensado para conocer las prioridades de cada miembro del hogar, pero también tratar de ajustar la casa a todos.

Sala de estar y comedor del Home Lab Chema Flores Omicrono

Así por ejemplo, cuando se está en el salón o en el cuarto de estar, cada usuario podrá tener su perfil de iluminación, prioridades de música en el equipo de sonido o series en el televisor para ahorrar ese paso de tener que configurarlo manualmente. Además, la configuración también se puede establecer según el día de la semana, la hora del día e incluso el tiempo atmosférico.

La idea del Home Lab es simular en cada uno de los rincones de esta casa ficticia cómo cómo puede ser el día a día de una familia que viva ahí. Qué quieren ver en el televisor, qué necesitan cuando se reúnen para comer, o cómo desayunan contra reloj para llegar al colegio. Buscar cada vez escenarios más complicados, con los que ser capaces de adelantarse a necesidades reales de los usuarios.

Baño del Home Lab Chema Flores Omicrono

Otro de los elementos clave donde Amazon está centrado es en la seguridad del hogar. A más niveles que el control bajo cámaras de vigilancia. Aquí, el trabajo de la sensorización y vinculación con sistemas de alarma y aviso es importante. Alexa es capaz de detectar si nos hemos dejado una ventana abierta o han aparecido cristales rotos. Lo hace de la mano de una serie de dispositivos que van más allá de reconocer presencias, como lo haría una alarma tradicional. Aquí es donde ya entran las suscripciones a servicios de Amazon y, si se desea la mayor cobertura, habrá que pagar mensualmente por ella.

La ambición de Amazon con Alexa es que el asistente sea capaz de adelantarse a las necesidades de los usuarios. Ser útil sin que tengas que pedírselo. Es por eso por lo que la integración de ambientes y vinculaciones entre dispositivos debe ser total y la compañía debe de ir por delante del usuario para cubrir cualquier necesidad de automatización, y si es posible, se haga. Todo, para tener una casa inteligente y conectada adaptada a las personas. Y es aquí, en el Day 1 Home Lab, donde Amazon se anticipa al futuro.

