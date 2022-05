Un mes con los auriculares de Amazon que llevan Alexa: mucho más que un rival de los AirPods Pro

El mercado de auriculares inalámbricos vive una auténtica explosión. El avance de la tecnología, la bajada de los precios y la adopción masiva de este tipo de dispositivos ha hecho que el envío mundial de auriculares true wireless (TWS) haya crecido un 24% interanual y un 25% en términos de valor, según Counterpoint, siempre con Apple a la cabeza. Ahora Amazon quiere comer cuota de mercado a los AirPods con una gran propuesta: los Echo Buds, que están a la venta en España.

Los Echo Buds que Amazon ha lanzado en España son la segunda generación de sus auriculares. La primera versión llegó exclusivamente a EEUU en 2019 a modo de prueba. Ahora, se han refinado, han mejorado la calidad de música y su cancelación de ruido, todo con la idea de ser la mejor alternativa a los AirPods Pro.

La ambición de Amazon es tan clara de hacer tambalear el trono de los AirPods que apuesta por cuatro pilares con los que construirse como su gran alternativa: gran calidad de sonido, buena cancelación de ruido, un precio ajustado y Alexa como el gran as en la manga para que los auriculares sean más que eso.

Durante el último mes he estado probando la segunda generación de los Echo Buds para comprobar de primera mano si el planteamiento de Amazon funciona y sus auriculares que vienen a competir contra los AirPods merecen realmente por 120 euros, 159 euros menos que los auriculares de Apple.

Ven por Alexa

El gran reclamo de estos auriculares es Alexa. La posibilidad de llevar encima al asistente más popular de España hace que los Echo Buds sean más que un dispositivo de sonido. Si estás acostumbrado a pedirle cualquier cosa al asistente de Amazon en casa, éstos son tus auriculares.

Amazon Echo Buds CFQ Omicrono

Los Echo Buds son la forma más cómoda de llevar Alexa siempre encima. No sólo para pedirle que gestionen cualquier cosa de nuestro teléfono —desde realizar llamadas o poner SMS—, sino también para poder controlar dispositivos inteligentes que tengamos en el hogar o sencillamente gestionar nuestro día a día.

Es cierto que existen otros auriculares con los que se pueden convocar a Alexa sin demasiados problemas, sin embargo, —y como es esperable—, ninguno tienen una experiencia tan fluida como lo hacen los Echo Buds.

Precisamente, uno de los comandos que más me ha gustado de estos Buds es que la música siempre te acompaña y puede transferirse directamente de los auriculares a los altavoces inteligentes que tengamos por casa. Así por ejemplo, si estamos escuchando música y vamos a salir a la calle bastará con ponerse los auriculares y decir: "Alexa, continúa la música en los Echo Buds". En cuestión de segundos la canción dejará de sonar en casa para tener una escucha personal.

Los Buds también los considera Amazon como un equipo conectado más. Así pues, podremos pedirle a Alexa desde un altavoz que tengamos en casa que los localice si los hemos perdido. Un detalle a tener en cuenta, es que el acceso a Alexa sólo se habilita cuando los Buds se emparejen con el smartphone, y es que es a través de él como logran obtener conexión de datos.

Amazon Echo Buds CFQ Omicrono

Pese a que Alexa sea el gran reclamo de los auriculares, tener unos Buds no impide usar Google Assistant o Siri, si así lo preferimos. Bastará con personalizar el control táctil con uno, dos y tres toques o bien una pulsación prolongada. Asimismo, como sucede en los dispositivos Echo, desde la aplicación se podrá apagar el micrófono si no queremos que nos escuchen todo el tiempo.

Los auriculares cuentan con un par de funcionalidades para sacar aún más partido. Por un lado es la prueba de ajuste que determina si tenemos la almohadilla correcta en la oreja. Por otro lado, cuenta con la funcionalidad sesión de ejercicio que permite activarse para cuando se van a usar para andar o correr, ya que será capaz de determinar la distancia recorrida, las calorías consumidas y los pasos dados.

Quédate por la música

Alexa es el reclamo, pero el verdadero motivo para usar los auriculares de Amazon es cómo se escuchan y cómo te aíslan del resto del mundo. Para lograrlo cuentan con un driver de 5,7 mm y 3 micrófonos por auricular —2 externos y 1 interno—, lo que permiten que la experiencia de sonido sea buena e invite a pasar con ellos horas escuchando música.

Aquí también juega un papel fundamental su diseño. No son los auriculares más compactos del mercado (19,1 mm de alto por 20 mm de ancho), pero se ajustan bien al oído y sus 5,7 gramos permiten tenerlos puestos sin sentir la presión en la oreja o en la sien. Además, los auriculares cuentan con certificación IPX4, con lo que están pensados para resistir a salpicaduras y hacer deporte con ellos.

Amazon Echo Buds C.F.Q. Omicrono

¿Y qué tal se escuchan? El controlador de 5,7 mm hace bien su trabajo y los Echo Buds ofrecen un sonido con gran nitidez y equilibrio que permite disfrutar de la música. Rinden especialmente bien en los bajos y agudos, pudiendo subir el volumen logrando profundidad sin distorsionar. Además, también son muy buenos para reproducir podcasts y audiolibros, ya que gestionan muy bien la claridad y nitidez de las conversaciones. En suma, la experiencia auditiva es una de las mejores que se pueden tener en este rango de precios. La música suena como debe hacerlo y el usuario es capaz de disfrutar de los matices musicales de una buena pieza.

Más allá de cómo se escuchan, el otro punto clave de los Echo Buds es su cancelación de ruido (ANC), una de las características más buscadas en los auriculares TWS. Esa capacidad para aislarte del mundo es lo que permite trazar la línea premium en la mayoría de los casos. Todos los que prometen ANC no rinden igual, pero Amazon lo hace aquí con nota.

Amazon Echo Buds C.F.Q. Omicrono

No es la mejor cancelación de ruido del mercado —me puedo escuchar teclear mientras escribo este artículo o saber si tocan al timbre—, pero es una buena experiencia general que permite abstraerse de lo que nos rodea para lograr la concentración en la oficina o en el transporte público.

Además de la cancelación de ruido, cuenta con el modo entorno, que permite escuchar aislarnos ligeramente pero al mismo tiempo estar conectados con lo que nos rodea. El usuario podrá gestionar el grado de integrarse en el exterior desde la aplicación de Amazon. Funciona de forma correcta y justo lo que se esperaría de una función de transparencia.

¿Me los compro?

Los Echo Buds de Amazon han sido uno de los auriculares que más me han gustado en los últimos meses. Es una propuesta sólida, bien terminada y cuya experiencia de usuario es redonda tanto a nivel musical como en capacidad de aislarte del exterior. No son perfectos, pero por 120 euros dan más de lo que prometen.

Existen dos versiones de los Buds, una con conexión USB-C y otra que cuenta con carga inalámbrica adicional por 20 euros más. En mi uso particular no merece la pena el salto a la carga inalámbrica y Amazon debería haber sacado una única versión, ya que hay auriculares más baratos y con cancelación de ruido que sí incluyen la carga sin cable, cono los Nothing ear (1).

Amazon Echo Buds C.F.Q. Omicrono

En suma, los Echo Buds son una gran opción para alguien que busca unos auriculares de gran rendimiento, con buena capacidad de aislarse a un precio ajustado. Devuelven más de lo que cuestan. Además, serán el aliado perfecto para todos aquellos que están muy inmersos en el ecosistema de Amazon y notarán como Alexa les aporta todavía más en su vida diaria.

Por otro lado, si se desea algo más de calidad de sonido o mejor cancelación de ruido habrá que irse a otras alternativas como los LinkBuds S o los Oppo Enco X2, auriculares con mejor cancelación de ruido, calidad de sonido y diseño. Eso sí, aquí el listón sube a los 200 euros. Aún así, si usted está dentro del ecosistema de Apple, ganará en comodidad con la integración de los AirPods Pro frente a los Echo Buds.

