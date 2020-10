Con este timbre me he despreocupado de los okupas cuando no estoy en casa

Ring Doorbell 3 Plus Chema Flores Omicrono

Si ha habido un tema que ha cobrado protagonismo durante los últimos meses en España, con permiso del coronavirus, ese ha sido el de los okupas. El runrún con la posibilidad de irte unos días de casa y que a la vuelta haya unos nuevos inquilinos en tu hogar corta el cuerpo a muchos españoles.

Pese a que Interior ya ha tomado medidas, se ha actualizado Alertcops con avisos a Policía y Guardia Civil, o se hayan disparado la contratación de alarmas, hay otra opción para estar más tranquilo para saber qué sucede en casa cuando no estamos: verlo directamente desde el móvil.

Hay cámaras inteligentes que nos dejan ver qué sucede en el interior de casa, sin embargo, conocer qué sucede en nuestra puerta es un añadido que una vez que lo pruebas no sabes cómo has estado sin él. Los timbres inteligentes permiten conocer al instante no sólo quién está en nuestra puerta, sino también si hay ruidos o movimientos, así como despachar a quien nos toque en la puerta simulando estar en casa.

En la carrera de las tecnológicas para hacerse con un hueco en nuestra puerta hay dos actores principales: Google y Amazon. La primera a través de su marca Nest y la segunda desde Ring. Ésta última ha lanzado recientemente al mercado el Video Doorbell 3 Plus (229€), su último modelo de timbre y que hemos podido probar de primera mano para ver qué virtudes tiene.

Cómo instalarlo

Lo primero que hay que tener en cuenta antes de poner un timbre de estas características es saber si podemos. Legal y técnicamente. Para lo primero, tenemos que asegurarnos que enfoque sólo a nuestra puerta, algo que no en todas las viviendas puede darse, ya que no se podrá grabar la vía pública o zonas comunes bajo riesgo de sanción. Para lo segundo dependerá del timbre.

En el caso de este modelo Ring es especialmente cómodo de instalar si lo queremos complementar con el que ya tenemos. Bastará con insertar la batería en el dispositivo, conectar el timbre a la aplicación e instalar el montaje apuntando a la puerta. Sin cables ni necesidad de un técnico. Eso sí, también tendremos la opción sustituir el timbre que ya tenemos por el nuevo, sin embargo, en la prueba que hemos lo hemos complementado.

El proceso sencillo tiene una contraprestación, nuestro timbre no quedará conectado al timbre de casa como sí sucede si va por el cableado. Así pues, para enterarnos que alguien está en la puerta si no tenemos el móvil a mano será necesario tener un Chime (35€), una chicharra digital que podemos colocar en cualquier enchufe de casa y nos avisará cuando alguien pique al timbre.

Chime de Ring. Chema Flores Omicrono

El móvil, el control

En cualquier caso, lo instalemos como lo instalemos el control siempre lo tendremos en el móvil. El smartphone pasará a ser el centro de manejo para acceder a nuestra nueva mirilla digital que nos permite conocer en cualquier lugar y momento qué sucede en la puerta de casa.

Desde la app de Ring podremos ver la cámara principal así como otros dispositivos que podamos tener de la compañía. Ya sean vídeos en tiempo real o alertas de que algo raro sucede o se mueve en nuestra puerta. Cuando eso pase, podremos recibir notificaciones configurables, en función de lo alerta que queramos estar.

Si nuestra casa es tranquila igual nos interesa activar la alerta de movimiento, en cambio, si nuestra puerta suele recibir visitas quizá nos interesa marca únicamente que nos avise en el móvil si tocan al timbre. El usuario tiene el control para que le avisen, una demanda que cambiará también si, por ejemplo, nos vamos de vacaciones y queremos que el control sea mayor.

App de Ring Amazon

En cualquier caso, desde la app podremos acceder a todo el historial y consultar qué eventos han ocurrido durante el día en la puerta. Eso sí, para tener la experiencia completa será necesario pagar el plan Ring Protect (3€ al mes). De forma gratuita tendremos notificaciones en tiempo real, vídeo en directo, comunicación bidireccional, detección de movimiento avanzada y zona de movimiento cercana. Pagando añadiremos grabación de vídeos y capturas de imágenes así como volver a ver lo que ha sucedido hasta 30 días atrás.

Uno de los puntos fuertes del Doorbell 3 Plus es la capacidad de pre-roll de 4 segundos antes de que suceda una acción, el primer timbre de Ring que lo tiene. Los nuevos sensores y mejor contraste permiten ver instantes antes el qué ha sucedido para que salte el aviso. Una información valiosa para dar contexto.

Un hogar más inteligente

El timbre de Ring no sólo sirve para controlar qué sucede en nuestra puerta, sino que la integración con el ecosistema de Alexa nos permite tener un hogar más inteligente. El DoorBell 3 Plus, como el resto de producto de la marca, son compatibles con el asistente inteligente de Amazon.

De este modo, si tenemos un Echo en casa podremos comunicarnos con él con quien esté en la puerta, o si tenemos un Echo Show podremos además ver qué pasa del mismo modo que lo haríamos desde el móvil. Todo a través de comandos con Alexa.

Sin embargo, la vinculación de Ring con el ecosistema es más interesante cuando colocamos otros elementos que reaccionan a los sensores del timbre, por ejemplo unas luces. De este modo podremos establecer rutinas o que se emita avisos personalizados.

¿Me lo compro?

Si vive en una casa unifamiliar un timbre inteligente cambiará su perspectiva sobre todo lo que puede hacer desde el móvil que antes no podía. Desde gestionar pedidos de Amazon cuando no está en casa hasta que un buen vecino le avise porque ha visto algo raro en casa es una puerta que se le abre con este tipo de tecnología.

El catálogo de Ring en este aspecto es cada vez más extenso y encontramos desde el Doorbell básico de 99€ al Doorbell Pro de 279€. Este Doorbell 3 Plus es uno de los más avanzados y queda a mitad de catálogo con 229€, con lo que si quiere optar por un dispositivo premium pero sin irse al modelo tope de gama puede ser su opción.

Sin embargo, si no le interesa la función de pre-roll le compensa irse al Doorbell 3, con el que podrá ahorrarse 30 euros y seguirá teniendo una experiencia similar a la que ofrece el modelo superior.

En cualquier caso, antes de instalar un timbre de este tipo, lo más importante que debe tener es el consenso de toda la unidad familiar pues a partir de ahora, todos los miembros de la familia podrán saber a qué hora han vuelto a casa o con quién.