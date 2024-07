Parece un teclado plegable, pero es un MiniPC: tiene un potente procesador AMD y cabe en la palma de tu mano

Los móviles y las tablets Android son dispositivos que nos permiten trabajar o atender a las obligaciones desde prácticamente cualquier parte. Gracias a esto, en España, bastante gente puede recurrir a uno de ellos para realizar cierta parte su trabajo, estudiar o incluso leer mientras va en transporte público, está en una biblioteca o incluso en casa.

Existen algunas tablets que cuentan con su propia funda con teclado integrado. Este, sin duda, es el accesorio más útil que se le puede comprar en lo que a productividad se refiere. Sin embargo, no es la única solución para tener un teclado siempre disponible para nuestros dispositivos.

Y es que, existen algunos dispositivos de lo más curiosos que también lo permiten. El aparato a continuación no es solo lo que parece, sino que se trata de un ordenador de formato completo en el mismo tamaño que ocupa un teclado. Solo le hace falta una pantalla y algo de paciencia para hacerse a este tamaño, ya que, en cuanto a potencia, no va nada mal.

El mini PC más compacto

No, este dispositivo que parece un teclado no solamente es un teclado, sino que es el ordenador entero. Se trata de un MiniPC fabricado por la compañía Linglong, que a pesar de su pequeño tamaño esconde un ordenador, y lo mejor es que incluso cabe en el bolsillo. Eso sí, pantalla integrada no tiene, por lo que será necesario hacer uso de su conexión USB Tipo C para conectar una.

Este dispositivo cuenta en su interior con un procesador firmado por AMD, el Ryzen 7 8840U, una versión destinada ordenadores portátiles que presumen de menor calentamiento que el modelo convencional. Su memoria RAM es de 32 GB y su almacenamiento interno es de 1 TB, por lo que lo cierto es que va muy bien en cuanto a prestaciones.

Ordenador dentro de teclado LingLong

La autonomía, según la marca, es de alrededor de 10 horas de tareas ligeras sin pantalla conectada, un dato que es bastante curioso que den de esta forma, puesto que puede ser bastante complicado utilizar uno de estos dispositivos sin pantalla. En sus bordes cuenta con pequeñas aperturas ideales para la ventilación, que harán que el dispositivo no se caliente en exceso mientras se usa, aunque es algo bastante complicado debido a su pequeño tamaño.

Desde luego, puede ser una fantástica opción a la hora de trabajar desde cualquier parte en tareas ligeras. Sin embargo, el hecho de no poder contar con una pantalla integrada hace que pierda bastante gracia respecto a una tablet o incluso a un móvil. Su precio, en la versión superior, es de alrededor de 455 euros al cambio, y por esta cantidad hay tablets que merecen mucho la pena, como la Xiaomi Pad 6.