Adiós a la ola de calor: las apps y dispositivos conectados que siempre recomiendo para estar fresco por poco precio

Aunque las olas de calor en España en verano son algo cada vez más común, se aproxima estos días una que dejará récords de temperatura. Situación que disparará los termómetros pese a que en este 2024 hemos tenido unas temperaturas ligeramente más suaves de lo normal en la zona sur de España y más calurosas en la parte mediterránea. Ahora, en la segunda mitad de julio ya se empiezan a ver zonas con más de 45º a la sombra, lo que supone rozar los 50 grados en exposición directa al sol.

En Andalucía, por ejemplo, se esperan temperaturas máximas de 43 o 44 grados, lo que hará que haya que tomar ciertas medidas para no tener problemas, como hidratarse bien, no salir en las horas centrales del día si no es necesario y estar en lugares convenientemente climatizados.

Para ello, yo siempre recomiendo recurrir a dispositivos y aplicaciones que nos ayuden a sobrellevar esta ola de calor que, presumiblemente, se quedará con nosotros hasta el sábado. Además, no será la única del verano, por lo que apostar por gastar un poco de dinero en refrescar la casa se antoja una opción muy recomendable.

Apps del tiempo

En las últimas semanas hemos visto una fuerte variación de las temperaturas máximas en pocos días, cambiando casi 10 grados de una semana a otra. Es por eso por lo que es conveniente saber cómo va a evolucionar el calor en las jornadas que vienen. Para ello es bueno tener alguna aplicación climatológica instalada, como las que hemos analizado:

Brezzy Weather: te permite saber el tiempo simplemente mirando el fondo de pantalla de tu móvil.

App Windows 11: una de las mejores opciones si quieres saber el tiempo desde tu PC sin abrir ninguna web.

Tiempo.es: Si valoras tener un mapa de calor de la zona en la que estás esta es la mejor opción disponible.

Dina: se centra en recomendar un tipo de vestimenta u otra en función del clima que hará en los próximos días.

Clyma Wheather: usa datos de tres fuentes diferentes por lo que la precisión es superior a la de otras aplicaciones.

1Weather: esta app destaca por su extensa selección de widgets para poner en los escritorios del móvil.

Capturas de pantalla de la interfaz de Breezy Weather Álvarez del Vayo El Androide Libre

También es posible consultar el clima sin tener que instalar nada, directamente con las funciones propias de Google o de Android. Incluso sin el móvil si disponemos de un altavoz inteligente, que nos dirá el tiempo simplemente preguntándoselo. Y si tiene pantalla nos mostrará el pronóstico para los próximos días.

Si vamos a viajar a alguna parte podemos hacer uso de la nueva función de Google Maps que nos indica dentro de la propia aplicación el clima que hará en la zona de destino, para que no nos coja por sorpresa, porque habrá fuertes variaciones en función de la zona de España en la que estemos, y en función del día que viajemos.

Ventiladores conectados

Pese a que en España es común tener en las estancias principales aires acondicionados, es normal que en los episodios de olas de calor necesitemos refrigerar más habitaciones de las normales. Como instalar un AA en cada estancia no suele ser viable, y menos a última hora, una buena alternativa son los ventiladores.

Los hay de muchos precios y tamaños, pero los de Xiaomi destacan no por su precio, al menos no especialmente, sino por su tamaño contenido, su diseño y, sobre todo, su bajo ruido. Son perfectos para poner en un dormitorio de noche, y además se pueden controlar desde el móvil con Xiaomi Home.

Ventilador de Xiaomi El Androide Libre

Ventanas inteligentes

En esta época del año es normal que la diferencia entre las temperaturas mínimas y máximas sean muy elevadas. Por ejemplo, hay zonas n que las máximas son de más de 40 grados y las mínimas no llegan a la mitad. Por eso es conveniente saber cuándo hay que abrir las ventanas para poder ventilar la casa sin hacer que entre aire caliente.

Para ello podemos usar las aplicaciones mencionadas antes, y también, si tenemos sensores de apertura en puertas y ventanas, saber si están o no abiertas a ciertas horas. Por ejemplo, si usamos la alarma de Ring, podemos entrar en la aplicación para comprobar el estado de los sensores en cada ventana, y saber si está o no abierta, para cerrarla cuando haga calor y abrirla sólo cuando baje la temperatura.

Aire acondicionado desde el móvil

Por último, vamos a recomendar unos de esos aparatos que no cuestan mucho dinero y que pueden ayudarnos a climatizar la casa incluso cuando no estemos. Se trata de un mando a distancia universal que permite controlar los aires acondicionados desde el móvil, clonando el mando en este dispositivos y conectándolo por WiFi.

De esta manera es posible encender el aire desde el móvil, o por voz, no sólo cuando estamos en casa, aportando comodidad, sino también cuando estamos fuera, para que la casa esté fresca cuando lleguemos. Además, si tenemos algún tipo de aparato que mida la temperatura se podrían crear rutinas que hagan que se encienda cuando se alcance una temperatura concreta y que se apague cuando la estancia ya esté climatizada.

El precio de estos aparatos no es elevado, y los hay sencillos, como el de Broadlink, o algo más complejos, como el de Xiaomi que se integra dentro de un altavoz inteligente, llevándonos dos productos por el precio de uno. Este último es especialmente barato, al estar rebajado casi un 50% con respecto a su precio de venta original que no era especialmente elevado. Ahora cuesta poco más de 20 euros.

Si además de controlar el aire acondicionado queremos manejar a distancia algún ventilador de techo, que suelen usar mandos por radio frecuencia en vez de por infrarrojos, deberemos usar otro tipo de dispositivos, ligeramente más costosos, pero aún así muy económicos. Un buen ejemplo es el BroadLink RM4 Pro IR y R, que cuesta unos 49 euros en Amazon.