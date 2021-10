'The Office': 32 curiosidades sobre la mítica serie de comedia para celebrar que llega al catálogo de Netflix

'The Office', una de las mejores series de comedia de la historia, llega al catálogo de Netflix. S&M

Más de 15 años han pasado ya desde el estreno de la versón americana de The Office en NBC. Y, a día de hoy, sigue siendo un fenómeno imperecedero a la altura de Friends, apareciendo habitualmente entre lo más visto en el catálogo de Netflix en Estados Unidos.

La serie, convertida en una de las mejores comedias de la historia de la televisión, llega completa el catálogo de Netflix en España a partir del 23 de octubre. Para celebrarlo, repasamos las mejores curiosidad y anécdotas que nos ha dejado la mítica sitcom creada por Greg Daniels y protagonizada por Steve Carrell.

1. Los candidatos para interpretar a Jim y Dwight

Dwight y Jim en 'The Office'. Netflix

Rainn Wilson en realidad hizo la audición para el papel de Michael Scott antes de ser seleccionado para ser Dwight Schrute. Además, cuando John Krasinski fue al casting, lo llamaron para el papel de Dwight. El actor les dijo a los productores que prefería interpretar a Jim, pero se negaron en rotundo. Los directores de casting encontraron al "Dwight adecuado" y a Krasinski se le permitió entrar para el papel de Jim.

2. Las opciones para interpretar a Michael

Bob Odenkirk y James Gandolfini podrían haber interpretado a Michael.

Originalmente, Steve Carell no estaba disponible para interpretar a Michael Scott, ya que ya estaba comprometido con la otra serie Come To Papa (2004). En su lugar, Bob Odenkirk fue seleccionado para el papel, y fue parte del elenco cuando se presentó el programa a los ejecutivos de NBC. La otra serie fue cancelada, lo que dejó a Carell como la primera opción de los productores para asumir el papel.

Además de Odenkirk, James Gandolfini también era una opción para el papel. Lo rechazó ante la millonaria oferta de HBO para ser Tony Soprano en Los Soprano (1999).

3. Un día de audición caluroso

Leslie David Baker en 'The Office'.

El día del casting, el actor Leslie David Baker tenía otra audición y eligió ir a esa primero. En el camino hacia la segunda empezó a ponerse nervioso por el tráfico. Combinando los nervios con el sudor, su ropa arrugada y su mal humor, la audición de Baker para Stanley salió como debía, ya que el personaje estaba de mal humor ese día.

4. Las glándulas sudoríparas de Steve Carrell

Steve Carrell es Michael en la serie. Netflix

Según las memorias de Rainn Wilson, The Bassoon King, Steve Carell tiene glándulas sudoríparas hiperactivas. Esto generó algunos desafíos de producción, teniendo que mantener la temperatura inicial a 17 grados para evitar que Carell empapara y manchara su ropa.

5. Amigos cuando las cámaras dejan de grabar

John Krasinski (Jim) and B.J. Novak (Ryan) fueron al instituto juntos en Newton South High School, Newton, Massachusetts, y también jugaron juntos al béisbol. Además, Jenna Fischer (Pam) y Angela Kinsey (Angela), descrita por tener una forma de ser muy diferente a a de su personaje, son muy amigas en la vida real.

6. El cuidado aspecto físico de Dwight

El abrigo que Dwight utiliza es un abrigo militar de la República Democrática Alemana. Netflix

El abrigo que Dwight utiliza es un abrigo militar de la República Democrática Alemana (Deutsche Demokratische Republik, o D.D.R.), que existió entre 1949 y 1990. Se trata de un guiño a su herencia alemana, de la que siempre hablaba en la serie. Además, el peinado que usaba era el que el propio actor Rainn Wilson tenía cuando era un adolescente en la década de 1980.

7. Los muñecos de la oficina de Dwight

Dwight y sus muñecos en la oficina. Netflix

Dwight tenía cuatro muñecos cabezones en su escritorio. El más conocido es "Dwight Schrute", un regalo de Angela en la segunda temporada. Otros dos que se ven a lo largo de la serie son de el de Mike Lieberthal y John Kruk. El cuarto cabezón, agregado en la cuarta temporada, fue del ex escolta de la Universidad de Syracuse y su hijo nativo de Scranton, Gerry McNamara.

8. Dwight pudo tener un spin-off

Dwight es el único personaje que aparece físicamente en cada episodio. Jim también lo hace, pero en The Lover, solo se escucha su voz mientras él y Pam están en su luna de miel. Dwight también es el único personaje que se pensó para un spin-off que contara su historia, del que se llegó a rodar un capítulo. Al final, ese episodio se emitió como parte de la temporada final.

9. Conexión especial entre Jim y Pam

Jim y Pam en 'The Office'. Netflix

Cuado John Krasinski (Jim Halpert) consiguió el papel de Jim, lo primero que preguntó fue si Jenna Fischer sería Pam. De forma similar, Jenna preguntó por John. Tras el final de la serie, Jenna Fischer se quedó con el anillo de compromiso de Pam.

10. El posible divorcio que nunca ocurrió

Pam y Jim podrían haberse divorciado en la novena temporada. Netflix

John Krasinski reveló que los escritores habían considerado seriamente que Jim y Pam se divorciaran en la novena temporada. Los dos tuvieron problemas matrimoniales durante esa temporada, pero la posibilidad del divorcio nunca se mencionó y no se llevó a cabo.

11. La retirada de Steve Carrell y su posible sustituto

Steve Carell anunció durante la pausa entre las temporadas seis y siete que no firmaría un nuevo contrato más allá de ese último. Cuando Steve dejó la serie, hubo candidatos para reemplazarle, como Tim Allen, Danny McBride, Rhys Darby o Harvey Keitel.

12. Los personajes que hablan dando la espalda al bullpen

Una de las secuencias de 'The Office'. Netflix

El anexo es un espacio de oficina compartido en la parte trasera de Dunder Mifflin Scranton donde se encuentran los recursos humanos y el servicio al cliente. Esta zona se considera de menor categoría con respecto al bullpen principal, debido a la distancia de la entrada y la oficina de Michael.

Los únicos personajes que no hablan de espaldas al bullpen son Michael y Jim (y Pam una vez que se casa con Jim). Este recurso muestra que tienen un futuro fuera de la oficina.

13. Las primeras y últimas palabras

Michael Scott (Steve Carell) pronuncia la primera frase en la serie y Pam Beesly (Jenna Fischer) es la úlitma en hablar, diciendo "hay mucha belleza en las cosas ordinarias, ¿no es ese el punto?" y definiendo la serie con una premisa. También es Pam la última persona en despedirse de Michael cuando él se va.

14. Conexión 'Friends' y 'The Office'

Jennifer Aniston y Steve Carell en 'The Morning Show'.

La actriz Jackie Debatin, que apareció en 3 episodios, también sale en un capítulo de Friends (1994), como el papel de "la stripper". Además de esta coincidencia, Steve Carell (Michael Scott) y Jennifer Aniston (Rachel Green en Friends) protagonizaron juntos The Morning Show (2019) en Apple TV+.

15. Impacto inesperado en la audiencia más joven

Steve Carell llegó a admitir que "pasaron como 10 años después de que se estrenó la serie para que la gente la aceptase por completo". También se habló con sorpresa de cómo los jóvenes conectaban con el tema de The Office, especialmente si tenemos en cuenta que nunca han sido parte de un lugar de trabajo.

16. El número real de episodios

Existe cierta discusión con respecto al número real de episodios que tuvo el programa. Algunos piensan que hay ciento ochenta y cinco, y otros dicen que la cantidad total es de doscientos uno. Esto se debe a que la serie tuvo varios episodios dobles a lo largo de toda su emisión, que algunas personas contaron como un episodio más largo y otras (incluidos los productores del programa) tuvieron en cuenta como episodios de dos partes.

17. Persianas horizontales

Rainn Wilson en 'The Office'.

A diferencia de otras series actuales como House (2004), The Office utiliza persianas horizontales clásicas con el objetivo de que vuelvan a ser populares de nuevo. Los creadores se opusieron rotundamente a las verticales, que resultan perjudiciales para las personas con vértigo, mareos y otros problemas motores y de equilibrio.

18. Datos técnicos

Greg Daniels y Ken Kwapis, productor y director en la serie.

Ken Kwapis dirigió el primero y el último episodio de la serie. Además, el productor Greg Daniels quería el menor equipo posible en el set para darle a la atmósfera una sensación más tranquila, por lo que solo contó con su mera presencia, la de un camarógrafo y la de un operador de sonido para rodar el piloto.

19. Barras negras horizontales

Se trata de la primera serie de comedia de NBC que se presenta en pantalla ancha a espectadores que no utilizan una televisión en HD, lo que hace que aparerzcan barras negras horizontales. Los dramas anteriores de la NBC sí lo hacían.

Por otro lado, para mantener el estilo de falso documental, los errores del equipo técnico se mantenían de forma intencionada, dádole un estilo más realista.

20. Referencias a la cultura pop

Cada temporada contiene referencias a la música de Billy Joel, como el momento en el que Dwight canta We Didn't Start The Fire. Además, Michael Scott menciona la película Scream 2 (1997) en un par de ocasiones y Dwight también habla de la serie Heroes (2006) en otras ocasiones.

21. Número de Michael en las llamadas

El número que tenía Steve Carell en las hojas de llamadas era el 1. Cuando abandonó la serie durante la temporada 7, el número fue retirado en su honor.

22. El letrero y la sintonía de los créditos iniciales

El cartel de "Bienvenido a Scranton".

El letrero "Bienvenido a Scranton" que aparece en los créditos iniciales, anteriormente ubicado en Central City Expressway, ahora se exhibe en el patio de comidas del Mall at Steamtown. Además, Parte del video utilizado en el tema de apertura, específicamente la toma exterior del edificio, fue tomada por John Krasinski y sus amigos mientras montaban en Jeep, justo después de que John fuera seleccionado para el papel de Jim. La sintonía de los créditos finales comenzó a sonar a partir de la cuarta temporada, las temporadas anteriores no lo incluían.

23. Los actores escribieron algunos capítulos

Muchos miembros principales y secundarios del reparto han escrito episodios del programa, como B.J. Novak (Ryan), Paul Lieberstein (Toby), Mindy Kaling (Kelly), Steve Carell (Michael Scott) o Larry Wilmore (Sr. Brown). Al final de la serie, muchos de los actores principales se convirtieron en productores.

24. Un posible cambio de nombre

El canal NBC planteó cambiar el título de la serie a The American Workplace, para diferenciarla de la versión británica original. La idea fue descartada posteriormente.

25. Un podcast nacido a raíz de la serie: 'Office Ladies'

Portada del podcast 'Office Ladies'.

En 2019, Jenna Fischer y Angela Kinsey crearon un podcast sobre la serie titulado The Office Ladies, en el que comentaban un episodio cada semana, dando información detrás de escena y respondían preguntas de los fans. El tema musical del podcast lo compuso Creed Bratton.

Actores como John Krasinski reveló en el podcast que se quedó con la tetera que Jim le regaló a Pam junto con el letrero de Dunder Mifflin que cuelga en la pared junto a la entrada principal de la oficina. Además, Angela Kinsey y Oscar Nuñez (Oscar Martinez) contaron que se conocían años antes de ser elegidos en el casting. Kinsey añadió que estaba inmensamente aliviada de ver a su amigo y que hizo que la experiencia fuera más cómoda.

26. El otro podcast: 'The Office Deep Dive'

Creed Bratton en 'The Office'. Netflix

Office Ladies no es el único podcast que se creó a raíz de la serie. En The Office Deep Dive, un podcast de Brian Baumgartner (Kevin), Creed Bratton reveló que basó los nerviosos movimientos y el comportamiento general de su personaje en el estilo del actor y director de cine mudo francés Jacques Tati.

27. La dirección de la oficina

La dirección de la oficina se encuentra en 1725 Slough Avenue. Slough era el nombre de la ciudad en la que se desarrolla la versión original del espectáculo, pero en realidad, no hay ninguna Avenida Slough en Scranton. Por otro lado, la dirección de la casa de Michael Scott se muestra como el 42 ó el 126 de Kellum Court, y aunque Kellum Court es una calle real en Scranton, los números de las casas comienzan en 300, debido al sistema de numeración de la ciudad. Si existiera, la ubicación exacta estaría en la cantera de roca que se muestra detrás del letrero "Scranton le da la bienvenida", que aparece en los créditos iniciales.

28. El Bar Poor Richard's Pub

Poor Richard's Pub, un bar al que a menudo se refieren en la serie, es un bar real ubicado en la bolera South Side Lanes en South Scranton.

29. Total de bromas gastadas y presupuesto

En total, la serie incluye hasta 126 bromas gastadas entre los personajes y gran parte de ellas implican a Jim y Dwight. Se estima que el personaje de Jim se pudo gastar entre siete mil y diez mil dólares bromeando.

30. Versión británica

Steve Carell y Rainn Wilson en 'The Office'. Netflix

Steve Carell (Michael) solo vio unos minutos de la versión británica antes de dejarla, porque no quería imitar el estilo de interpretación que tenía el actor Ricky Gervais. Por otro lado, John Krasinski (Jim) y Rainn Wilson (Dwight) fueron fieles espectadores del producto original. En homenaje a la serie madre, Michael tiene una bandera británica en su escritorio.

31. Huelga de escritores

El programa tuvo que paralizar la producción en noviembre de 2007 debido a una huelga de escritores. El mismo Steve Carell, que también formaba parte del grupo de guionistas, apoyó a los creadores.

32. Un episodio emitido de forma poco habitual

Fotograma del episodio 'The Office: Stress Relief'. Netflix

The Office: Stress Relief, fue un episodio dividido en dos partes que se emitió el 1 de febrero de 2009. Fue el primer episodio emitido en domingo, en lugar de un jueves, que era el día habitual para el resto de episodios.

