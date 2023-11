Adiós a dos programas clásicos de Windows: Microsoft confirma que los va a eliminar para siempre

Los cambios en Windows continúan. Después de la última gran actualización de Windows 11 que trajo compatibilidad con archivos RAR y otros formatos de compresión, Microsoft continúa realizando modificaciones sobre su sistema operativo de escritorio.

El último cambio va más allá de una simple modificación o de una novedad interesante: se trata de la eliminación de dos apps que hasta ahora se instalaba en todos los equipos con Windows. Hablamos de "Mapas" y de “Películas y TV” (Movies & TV); esta última es la app de reproducción multimedia que aún era usada por muchas personas, aunque evidentemente, no por las suficientes para que Microsoft continúe su desarrollo.

El cambio ya se ha aplicado a la versión más actual que tienen los usuarios de Windows Insider, la versión en desarrollo de Windows; pero en futuras actualizaciones el cambio también se aplicará a la versión comercial de Windows 11 que usan la inmensa mayoría de los usuarios.

Microsoft abandona apps de Windows

En concreto, el cambio es que Windows 11 ya no instalará las apps “Mapas “, ni “Películas y TV” por defecto en las nuevas instalaciones del sistema. Hay que aclarar que los usuarios que ya tengan esas apps instaladas no verán ningún cambio, ya que seguirán funcionando y no se desinstalarán de manera automática; por lo tanto, si ya tenemos Windows 11 instalado en nuestro ordenador, no notaremos nada.

La gran diferencia llega cuando compremos un ordenador nuevo o instalemos Windows 11 en un nuevo equipo; en ese caso, no encontraremos las apps ya instaladas como es habitual. Al menos, si realmente queremos esas apps, las podremos descargar directamente de la Microsoft Store, la tienda oficial que viene preinstalada en Windows 11; por lo tanto, los usuarios que realmente requieran estas apps no deberían perder mucho, pero normalmente, que una app sea eliminada de la instalación indica que Microsoft la ha abandonado y no continuará actualizándola. Por lo tanto, lo recomendable es buscar alternativas.

La app de Mapas de Microsoft en Windows 11 El Androide Libre

De las dos apps afectadas, “Películas y TV” es tal vez la más popular. Es una app para comprar, alquilar y ver, películas y series de televisión directamente en el ordenador, y por lo tanto hacía competencia directa a Amazon y otros servicios similares. Además, servía como gestor de vídeos, permitiendo añadir carpetas, almacenamiento extraíble y servidores multimedia para ver nuestros archivos de vídeo. Microsoft seguirá vendiendo películas a través de la Microsoft Store, pero el gestor de archivos multimedia es una pérdida mayor.

Por otra parte, la app de Mapas de Microsoft será olvidada más fácilmente. Nació como una necesidad nacida por la apuesta de Microsoft por convertir los ordenadores en tablets y smartphones; así que necesitaba una app de mapas que los usuarios pudiesen usar en cualquier parte. Sin embargo, el fracaso de esos proyectos por convertir Windows en un sistema móvil implica que la app pierde algo de sentido; y si necesitamos una app de mapas en un ordenador, es más fácil abrir un navegador con Google Maps.

