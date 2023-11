Los móviles Android copiarán una de las mejores características de los iPhone

Pese a que haya algunas funciones y tecnologías a las que Apple llega tarde respecto a otros fabricantes Android, hay ocasiones en las que también sucede al revés. Y todo apunta a que es lo que podría pasar en el futuro cercano con una de las mejores funciones de carga de los iPhone: la carga inalámbrica magnética.

En Android, la carga inalámbrica es una función que tienen únicamente los móviles que son de gama alta o que se acercan a esta categoría, tales como los Samsung Galaxy S23, los Google Pixel 8, o los Xiaomi 13. Ahora, se ha presentado un nuevo estándar de carga que sustituirá al que se lleva utilizando más de 10 años.

Este compartirá algunas características con la tecnología MagSafe de Apple, que la compañía ha cedido al consorcio, con imanes que ayuden a fijar el cargador al cuerpo del dispositivo, y puede ser una gran mejora en materia de comodidad y rendimiento. Además, esto podría abrir la puerta a la creación de nuevos accesorios para Android.

Mejor carga inalámbrica

El Wireless Power Consortium ha presentado esta nueva versión de su tecnología, con el anuncio de que para finales de este año, algunos fabricantes comenzaran a lanzar accesorios compatibles. Por el momento, son los iPhone los únicos móviles que podrán aprovecharse de sus capacidades magnéticas, aunque no es su única ventaja.

Esto permitirá que se puedan crear accesorios, como tarjeteros o gafas de realidad virtual, que puedan emplear los imanes que van junto al módulo de carga inalámbrica para acoplarse fácilmente en la parte trasera del dispositivo. Por otra parte, el hecho de que los cargadores inalámbricos se alineen perfectamente con el dispositivo permitirá mejorar la eficiencia y acelerar este tipo de carga.

Accesorio de batería inalámbrica Magsafe

Hay que aclarar que no todos los accesorios llevarán este tipo de enlace magnético, sino que los fabricantes pueden crear dispositivos que cumplan con el protocolo Qi 2, pero que no incluyan imanes. Para que no haya confusiones, las marcas deberán incluir un logotipo u otro en sus productos.

Ahora, solo queda que los fabricantes Android comiencen a incluir este estándar en sus dispositivos, algo que, si la tendencia sigue como hasta ahora, solo se verá en dispositivos que pasen la barrera de la gama media. Sin embargo, es una gran noticia que esta útil tecnología de Apple pueda llegar al resto de marcas. Hasta ahora, solo algunos dispositivos como los Pixel 7 o el realme Flash contaban con algo parecido.

