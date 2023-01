MagSafe para Android es oficial, pero no como te lo esperas: así es el nuevo estándar de carga

Desde que Apple presentó la nueva versión de MagSafe, el sistema de carga magnético, por primera vez en el iPhone 12, algunos fabricantes de Android como Realme se han planteado la posibilidad de adaptarlo a sus móviles, pero con poco éxito.

Como ocurre con todo lo que hace Apple, no faltaron los usuarios de Android que buscaron algo parecido para sus móviles; pero ya sea por la complejidad o por la falta de demanda, hasta ahora no hay una alternativa clara a MagSafe que sea compatible con Android. Eso va a cambiar pronto.

Así es la nueva carga inalámbrica

Con motivo del CES 2023, se ha anunciado el nuevo estándar de carga inalámbrica que usará la industria próximamente; se llama Qi2, y como su nombre indica, es la nueva versión del estándar Qi con el que ya es compatible la inmensa mayoría de dispositivos, desde smartphones a auriculares o accesorios.

MagDart de Realme fue uno de los pocos intentos de traer MagSafe a Android

La gran novedad de Qi2 es que contará con un sistema magnético, que usará imanes para alinear perfectamente la base de carga y el smartphone para así aumentar la potencia de carga de manera segura. El gran problema de la carga inalámbrica es que el usuario puede dejar el dispositivo sobre la base de carga de muchas maneras diferentes; los imanes garantizan que sólo se pueda poner de una manera concreta.

Si te suena, es por una buena razón: es el mismo concepto de MagSafe. Esta tecnología fue presentada por Apple como una alternativa más segura a Qi, ya que al garantizar que las dos partes de la carga estaban alineadas, es posible aumentar la potencia sin riesgo. En la práctica, hemos visto móviles Android con carga inalámbrica más potente que la de los iPhone, pero la idea tenía sentido.

No es que Qi2 sea una copia descargada de MagSafe, es que Apple pertenece al grupo WPC (Wireless Power Consortium), que es el responsable de determinar el estándar de carga. Aunque MagSafe y Qi2 no son idénticos, son lo suficientemente parecidos como para que la mano de Apple en el nuevo estándar sea evidente. Aunque aún no se ha confirmado explícitamente, parece obvio que los iPhone con MagSafe serán compatibles con Qi2 de serie, una gran ventaja para Apple.

Los accesorios MagSafe deberían ser compatibles con Android con Qi2 Anker Omicrono

Qi2 reemplazará al Qi original, así que todos los fabricantes de accesorios y cargadores tendrán que pasar a usar el nuevo sistema, y eso se traducirá en más dispositivos compatibles con iPhone. Pero los fabricantes Android también se beneficiarán, ya que ahora marcas como Google, Xiaomi o Samsung podrán usar algo que hasta ahora era exclusivo de los iPhone.

El nuevo Qi2 será lanzado a lo largo del 2023, y se espera que los primeros productos oficiales lleguen a tiempo para la campaña navideña, aunque se espera que todos los productos MagSafe actuales ya sean compatibles.

