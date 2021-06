Magsafe para Android: cómo conseguirlo y experiencia de uso

Pese a que en el mercado español tenemos multitud de opciones de altísima calidad en los móviles de alta gama, el iPhone sigue siendo uno de los móviles de referencia en la más elevada categoría, con tecnologías exclusivas como Magsafe.

Año tras año, los de Cupertino consiguen una experiencia sólida en un móvil que hace años que no destaca por ser el mejor en ninguna categoría y tampoco ofrece tecnologías punteras con la frecuencia de sus rivales directos, pero al final del día consiguen un producto que no flaquea en ningún aspecto. Hoy te contamos como conseguir una de las tecnologías que más nos llamó la atención del iPhone en tu móvil Android

Magsafe, introducción e historia de una de las tecnologías más curiosas de Apple

De vez en cuando existen ocasiones en las que se sacan de la manga alguna tecnología que tiene como objetivo hacer nuestro día a día un poco más cómodo. En los últimos años destacaríamos la inclusión de la tecnología UWB antes que ningún otro fabricante (que con la llegada de los Airtag ha empezado a cobrar sentido) y Magsafe, una tecnología que llegó en los iPhone 12 y que destacamos en nuestro resumen de la keynote allá por octubre.

Pero ¿qué es Magsafe? Inicialmente, fue una tecnología que Apple presentó en 2006, antes de la llegada del iPhone, para sus ordenadores portátiles. Consistía simplemente en un cable de carga magnético que se conectaba con facilidad al ordenador y que si alguien tropezaba con dicho cable se despegaba, evitando que el ordenador cayese accidentalmente hacia un destino fatal.

Este primer Magsafe disfrutó de dos generaciones en los Mac, siendo los modelos de 2015 sin USB C los últimos en disfrutar de esta tecnología. A partir de ahí, Apple hizo como si Magsafe no existiera.

En 2020 decidieron reutilizar este nombre tan querido para pulir la comodidad de la carga inalámbrica, así como crear una oportunidad para vender nuevos accesorios. Magsafe tomaba el concepto original de tener un punto magnético que ofreciese mayor facilidad de carga, aunque se dejaba de largo la protección ante un tirón de cables. La propuesta es interesante, ya que mediante un anillo magnético integrado dentro del chasis del iPhone y con un cargador especial, es imposible posar el móvil sobre el cargador y que este no cargue porque lo has colocado mal en su base.

Además de la facilidad de carga, estos imanes ofrecen compatibilidad para accesorios de todo tipo, accesorios que es posible disfrutarlos en Android con esta particular pegatina.

Magsafe para Android, el adaptador que lo hace posible

Aunque la idea de Magsafe nos gustó bastante por las comodidades que aportaba a la carga inalámbrica y las posibilidades de expansión, en la práctica no es del todo compleja de imitar. El secreto de esta tecnología consiste en una arandela magnética integrada en el propio iPhone (o en las fundas de cierto grosor).

Magsafe para Android con un adaptador

Esto ha generado que en Aliexpress surjan una oleada de adaptadores que permiten hacer tu móvil Android o tus fundas compatibles con Magsafe.

¿Sirve para todos los móviles del mercado? Dependiendo de lo que busquemos, ya que si sólo queremos acoplar una cartera ligera a la parte trasera de nuestro móvil, mientras que si queremos que sea compatible con los accesorios de carga, será necesario que nuestro móvil soporte la carga inalámbrica Qi. Incluso con ello, tendremos limitaciones en las velocidades de carga (yendo a 5 o 10 W en lugar de los 15 W que soportan los iPhone).

En mi caso, he decidido probar con esta arandela en mi móvil personal, un Galaxy Note 10+. El grosor es lo suficientemente fino como para que podamos seguir incorporando una funda trasera, aunque los anuncios suelen proponer que los coloquemos en la parte externa de la funda. Yo de momento lo coloque en la parte interna, por lo que veremos qué tal es la experiencia.

Los básicos, el cable de carga y la cartera

Con la presentación de Magsafe, Apple presentó dos accesorios clave, que de momento siguen siendo las piezas fundamentales, el núcleo de la experiencia.

El primero de ellos es el cargador inalámbrico. Como mencionamos previamente, se trata de un simple cargador Qi cuyo único valor añadido es la arandela magnética que hace que se mantenga acoplado al móvil, pase lo que pase.

Magsafe para Android

En ese sentido es realmente conveniente, ya que si lo tenemos en una mesa y colocamos el móvil se acoplará correctamente a este, siendo casi imposible ese ligero problema de muchas bases de carga sobre las que dejas posado el móvil durante la noche y a la mañana siguiente te percatas que apenas se cargó porque aunque creías que lo colocaste bien, no estaba del todo bien ubicado o durante la noche cogiste el móvil para mirar la hora y no lo dejaste bien.

La carga acoplada también permite que carguemos el móvil mientras lo estamos utilizando, aplicando una de las ventajas de la carga por cable tradicional a la carga Qi. En ese sentido nos gusta, aunque echamos en falta que su cable USB C fuese bastante más alargado, ya que 1 metro se nos antoja una longitud reducida.

El cargador también vale para auriculares

El puerto USB C funciona bajo el estándar USB Power Delivery, siendo compatible con cargadores USB C de 15 o 20 W. En nuestra prueba lo hemos probado con el mismo cargador de Aliexpress que te incluyen en la tienda por 2 euros más y que asegura ofrecer potencia suficiente para la máxima velocidad de carga (que en el caso de los iPhone 12 sería 15 W y en móviles Android de 10, 7,5 o 5 W). La calidad del cargador es la que podrías esperar, y es que no conseguimos que el móvil cargue a más de 5 W y además hace un ruido eléctrico muy molesto. Esto no es tanto una queja, ya que era de esperar que la experiencia del transformador fuese mala, sino una advertencia. Si compras el cargador procura usar un adaptador de corriente de calidad. En mi experiencia, con el cargador USB C de 15 W del Google Pixel 4A tenemos una mayor velocidad de carga y las molestias desaparecen.

La calidad de construcción del cargador en si nos gusta, siendo aluminio gran parte del bloque (salvo la parte encargada de la carga Qi). Pese a estar cargando a baja velocidad notamos bastante calor, al menos mucho más que el cargador inalámbrico de Ikea al que estoy acostumbrado a utilizar.

La cartera

El tarjetero era otro de los accesorios iniciales que teníamos ganas de probar, y de nuevo nos hemos atrevido con una copia de bajo coste que hemos encontrado por Aliexpress.

Cartera Magsafe

En esta ocasión teníamos varias elecciones, la cartera que imita el diseño propuesto por Apple en su gama de productos (la que finalmente escogimos) y otras con mayores comodidades como una base para mantener el móvil de pie o mayor seguridad para las tarjetas.

Era el accesorio al que tenía más ganas, ya que con el carné de conducir en el móvil gracias a la aplicación de MiDGT y los pagos NFC en el reloj (Fitbit Versa 3 es mi actual reloj personal) quería tener una cartera lo más ligera posible para llevar el DNI y la tarjeta del metro, dejando en casa mi cartera de mayor tamaño y sin tener que cargar con una de esas fundas con tarjetero tan voluminosas.

En el caso de la cartera, no tiene la fuerza magnética suficiente para mantenerse firme cuando utilizamos la funda.

Cartera Magsafe

Sin ella, la experiencia es ligeramente superior y se acopla algo mejor, con la fuerza suficiente como para no caerse incluso si te pones a agitar el móvil con fuerza. Por desgracia, el acoplamiento no es lo suficientemente potente como para que si dejamos el móvil dentro de la mochila no tengamos garantías de que este y la cartera se vayan cada uno por su lado. Puedes utilizarlo sin problemas pero al final te exige una prudencia que hace plantearte si merece la pena para el día a día (si no eres nada cuidadoso, ya te adelanto que no).

De nuevo, estamos ante un producto barato y desconozco si con las carteras oficiales de Apple tendremos una mejor sujeción. Para 65 euros que cuestan imagino que si, pero tampoco pondría la mano en el fuego porque en Apple son capaces de lo mejor y lo peor (a veces, incluso a la vez).

Otras opciones muy interesantes más allá de las copias

Más allá de los accesorios base de la experiencia, paseando por Aliexpress hay una serie de accesorios llamativos que no dejan de tentarme y que puede que con el tiempo se terminen convirtiendo en auténticos imprescindibles de la "experiencia Magsafe".

Powerbank Magsafe

Los más destacables son los powerbanks. Los hay de todos los colores, pero todos los compatibles con Magsafe tienen algo en común, un formato de tamaño reducido que nos permite seguir sujetando el móvil mientras cargamos el dispositivo.

Otro aspecto en común es la capacidad, y es que todos rondan los 5.000 mAh. Con los niveles de eficiencia de la carga inalámbrica eso debería servir para extender la batería de un móvil grande un 50 % su capacidad. Nada comparado con las baterías con cable de 10.000, 20.000 o 30.000 mAh, pero más que suficiente para mantener el ritmo en esos días que se alargan más de la cuenta.

Base magsafe

El otro accesorio que no puedo dejar de mirar son las bases de carga más sofisticadas, las cuales no ofrecen la comodidad de uso del cargador base pero si que son excelentes para el escritorio, pudiendo dejar el móvil en un estado "flotante", además de ofrecer una segunda base Qi más tradicional para los auriculares e incluso con opciones de carga para Apple Watch (esto no nos interesa mucho como usuarios de Android, pero si alguien en casa tiene uno y lo vas a dejar en una zona común no deja de ser un valor añadido).

Una suerte de accesorios que si que recomiendo

Magsafe para Android

Pese a que la experiencia no esté tan integrada como la que ofrece el iPhone y algunos de los accesorios no alcanzan su plenitud en cuanto a rendimiento para Android, la parte positiva de este experimento es que probar los accesorios base no es excesivamente caro, máxime si ya tienes un cargador Power Delivery de calidad en casa.

La experiencia es divertida, y es cierto que quizás si lo pruebes pueda ser el detonante para que quieras pasarte a iPhone (yo me lo he planteado y dependerá de como sigue evolucionando el mercado de accesorios Magsafe), pero también puede servir para mantenerte en Android, ya sea porque tuvieses curiosidad y al final no te termine convenciendo en el día a día, o porque realmente te guste pero sigas prefiriendo Android.