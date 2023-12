Todo lo que sabemos del Samsung Galaxy S24: modelos, especificaciones y funciones clave

Si el Samsung Galaxy S23 Ultra se ha convertido en el mejor móvil Android de este año, la renovación de la serie va camino de ser una bien especial y única. Los Galaxy S24 de Samsung estrenarán por primera vez funciones IA que se han ido viendo a lo largo del año en ChatGPT, Bard, generadores de imágenes y más.

En estos meses y semanas pasadas se han ido filtrando las especificaciones y las funciones IA que llegarán; aparte de que la misma Samsung también dio pistas sobre esas características para la inteligencia artificial con la especial actualización One UI 6.1 que se estrenará en la nueva serie. Lo que significa que se puede hacer un dibujo completo de lo que será esta serie cuando sea lanzada en España.

Primeramente, lo que más interesa saber es cuándo Samsung tiene planteado lanzar el nuevo Galaxy S24 y según diversos rumores la fecha indicada es a mediados de enero de 2024. De hecho, The Elec, un medio coreano, en noviembre reportó que la fecha elegida por Samsung sería el 17 de enero para así adelantar en dos semanas a la que se usó para la serie Galaxy S23.

Galaxy AI

Samsung ahora mismo se encuentra buscando un posible nombre para identificar a un dispositivo en el que la inteligencia artificial será la gran protagonista para muchas de sus experiencias. De hecho, quieren que se abandone la idea de que el Galaxy S24 sea un 'smartphone', o lo que sería un AI Phone (aunque el uso de este nombre lo han abandonado finalmente por lo similar que es al de su máximo competidor, Apple).

De momento, las filtraciones sobre las funciones IA han mostrado que la mayor parte son similares a lo que se ha visto en un generador de imágenes por inteligencia artificial como es DALL-E 3 o Stable Diffusion, componer correos a lo Bard o ChatGPT o la capacidad para usar esa generación para fondos de pantalla.

Sí que ha habido alguna novedad que ilustra de mejor forma lo que quiere conseguir Samsung con su nueva serie: el uso de un gesto circular sobre un elemento en la pantalla para que se realice una búsqueda automática. Si el rumor anda en lo cierto, es el ejemplo máximo de lo que busca Samsung para esas experiencias basadas en la inteligencia artificial.

En octubre ya dejó claro que el Galaxy S24 recibirá la mayor actualización hecha nunca por parte del fabricante coreano con One UI 6.1 basado en Android 14. Entra en juego también Galaxy AI, potenciado por el nuevo modelo de IA generativa llamado Samsung Gauss, y que será presentado en algún momento del año que viene, aunque se desconoce si se estrenará con el Galaxy S24. Galaxy AI es así:

No es como Bixby, el asistente personal de Samsung.

Será mucho más inteligente y capaz.

Comunicación sin la barrera del idioma.

Productividad simplificada.

Creatividad sin límites.

Galaxy AI funcionará en un sistema híbrido: dispositivo usando el propio hardwware y la IA basada en la nube o cloud.

Se han filtrado algunas de las funciones inteligentes basadas en IA que son una pinceladas sobre el cuadro completo que presentará Samsung el 17 de enero. Será un día bien interesante por todas las sorpresas que pueda mostrar el fabricante coreano en su anuncio. Estas son las filtradas hasta ahora:

Generador de fondos de pantalla por IA .

. Aplicar efectos meteorológicos sobre imágenes: soleado, nublado, con lluvia, etc.

Fondos de pantalla animados por IA.

Capacidad para mover los elementos de una imagen similar al editor mágico de Google en los Pixel.

similar al editor mágico de Google en los Pixel. Ampliación de los bordes de una fotografía; Adobe usa una función idéntica con relleno generativo.

Traducción de llamadas en tiempo real .

. Voces más claras; similar también a Clear Calling de Google.

Grabación de voz : Galaxy AI será capaz de identificar hasta 10 voces distintas en las reuniones grabadas para traducirla, hacer una transcripción a texto y un resumen.

: Galaxy AI será capaz de identificar hasta 10 voces distintas en las reuniones grabadas para traducirla, hacer una transcripción a texto y un resumen. Redacción: capaz de realizar un ensayo sobre cualquier tema al más estilo ChatGPT.

Nuevos gestos: un círculo en pantalla para realizar una búsqueda automática sobre el elemento seleccionado con el gesto.

El chip, ¿Snapdragon o Exynos?

Si la IA será la gran protagonista, no será la justificación para despreciar las especificaciones posibles de la nueva serie, al revés, ya que Samsung va a realizar cambios importantes en el hardware de los Galaxy S24. A primeras: chip Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, estreno de nueva pantalla, cambios en las cámaras y el uso de algunas nuevas tecnologías como la filtrada hoy mismo para la protección del cristal de la pantalla.

Todavía no hay confirmación sobre el chip que usará Samsung, ya que puede ser tanto el Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy o el mismo Exynos 2400 que anunció en octubre. Que exista una filtración de hace más de un mes en la que se indican las velocidades de reloj del Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (un poco más veloz que el estándar), no confirma su aparición, aunque todo parece dirigirse para que se convierta en una realidad.

Cambios en la fotografía

En la fotografía también han llegado una serie de filtraciones con los posibles cambios; no solamente en el uso de un sensor en colaboración con Sony (el IMX890 for Galaxy), sino que el Galaxy S24 Ultra se aprovecharía del sensor ISOCELL para la cámara de 200 Mpx, aunque se utilizaría la nueva versión.

Otro de los cambios importantes, filtrado hace unos días, es que Samsung sustituiría el zoom óptico 10x por un 5x; se debe a que ha sido capaz, gracias a una función híbrida que usa el óptico con el digital, de igualar la calidad en su fotografía. Incluso el gigante tecnológico tiene planteado que con un solo sensor (lo hizo oficial en septiembre) sea capaz en los próximos flagship de realizar fotos de retrato, teleobjetivo y más.

De hecho, los cambios en la fotografía no solamente están relacionados con el hardware, sino que incluiría algunas novedades importantes como un acceso directo a Instagram desde la pantalla de bloqueo. Al igual que Samsung publicó en YouTube las funciones mágicas a la hora de grabar vídeo con el Galaxy S24 con capacidades asombrosas como estas:

Zoom Anyplace : zoom automático para seguir al sujeto mientras se captura en un plano abierto toda la escena. Una única cámara para procesar un plano abierto y corto al mismo tiempo.

: zoom automático para seguir al sujeto mientras se captura en un plano abierto toda la escena. Una única cámara para procesar un plano abierto y corto al mismo tiempo. Esta función también es capaz de mantener al sujeto en primer plano en tiempo real según se mueve en la escena.

E2E AI Remosaic: reduce el tiempo procesado de la imagen para mejorar su calidad final.

Nueva pantalla

En agosto se filtró que los Galaxy S24 estrenarían nueva pantalla con picos de brillo mayores, y hace semanas que los tres modelos contarán con este nuevo panel; a diferencia de otros años que solamente el modelo Ultra se ha beneficiado de la última tecnología de Samsung en las pantallas.

Aparte de una nueva pantalla, hay otro cambio bien radical para Samsung: abandona los laterales edge de la pantalla para que sea totalmente plana; lo curvo se quedará en el marco lateral, aunque en el modelo Ultra habrá un grado de curvatura menos notable que en el Galaxy S23 Ultra de este año. Los tres modelos contarán con estas especificaciones en la pantalla según las filtraciones:

Galaxy S24 : pantalla AMOLED de 6,1 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz.

: pantalla AMOLED de 6,1 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz. Galaxy S24+ : AMOLED de 6,6 pulgadas con FHD+ y tasa de 120 Hz.

: AMOLED de 6,6 pulgadas con FHD+ y tasa de 120 Hz. Galaxy S24 Ultra: AMOLED de 6,8 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de 1 a 120 Hz.

Otros detalles importantes

Como no, los Galaxy S de Samsung también se han caracterizado por presentar una buena ristra de detalles que en su conjunto añaden más valor. Hoy mismo se ha filtrado, según Android Authority, que la serie nueva llegará con el cristal de protección GG Armor, lo nuevo de Gorilla Glass, al igual que los colores y las configuraciones de RAM e interna para cada modelo:

Samsung Galaxy S24 : 8 + 128 GB y 8 + 256 GB.

: 8 + 128 GB y 8 + 256 GB. Samsung Galaxy S24+ : 12 + 256 GB, 12 + 512 GB.

: 12 + 256 GB, 12 + 512 GB. Samsung Galaxy S24 Ultra : 12 + 256 GB, 12 + 512 GB, 12 GB + 1 TB.

: 12 + 256 GB, 12 + 512 GB, 12 GB + 1 TB. Los tres modelos llegarán en estos colores: gris, negro, violeta y amarillo.

Finalmente, el diseño seguirá siendo el mismo en la trasera según las filtraciones, incluso algunas con imágenes reales del modelo Ultra. El gran cambio será en el frontal para una pantalla plana o casi en el Ultra, así que en este sentido Samsung no va a revolucionar el aspecto visual de una serie que este año ha sido toda una grata sorpresa para los intereses del fabricante coreano.

