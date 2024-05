El útil uso que tiene tu televisor SmartTV y no conoces: va mucho más allá de ver series y películas

La pandemia ha sido uno de los momentos de la historia de la humanidad en la que más tiempo hemos pasado frente a las pantallas. Esto no es casualidad. Al no poder salir como siempre y estar más tiempo en casa, el uso de móviles tablets y televisores se disparó. Eso hizo que muchas personas cambiaran de televisor, adelantado futuras compras.

Actualmente la inmensa mayoría de modelos, por no decir todos, son televisores inteligentes. Esto es, cuentan con sistemas operativos en los que se pueden instalar aplicaciones, sean legales, como las de streaming de música y vídeo o alegales, como las que se usan para ver las retransmisiones IPTV de listas de difusión.

Sin embargo, que un televisor tenga un sistema operativo completo abre muchas más posibilidades. Y si no lo tiene siempre se le puede poner usando dispositivos como los Chromecast o los Amazon Fire TV. Desde el televisor podremos controlar la casa y mucho más.

Controlar el hogar

La primera función que mucha gente desconoce es la de poder controlar dispositivos domóticos desde el televisor. Una de las maneras más sencillas de hacerlo es con el asistente de voz. Puede que el televisor tenga Alexa o el asistente de Google, y se podrá usar como cuando lo usamos desde el móvil o desde un altavoz inteligente.

De esta forma, es posible encender y apagar luces, crear recordatorios, añadir entradas a la agenda, etc. Pero no es la única forma. Hay aplicaciones como Xiaomi Home que se han diseñado también para televisores, lo que permite navegar por la misma controlando los diferentes aparatos.

Controla tu domótica de Xiaomi Home desde sus televisores con Android TV

Eso sí, se echa en falta tener la aplicación de Alexa o de Google Home disponible para los sistemas operativos de las mismas empresas que desarrollan esas aplicaciones. Es cierto que quizás no tengan un uso masivo, pero al igual que Xiaomi lo tiene sería lógico que Amazon y Google dispusieran de sus apps para sus propios sistemas de televisores.

Marco de fotos

Ver películas y series es algo muy normal en los televisores. De hecho, es su uso principal, junto con la reproducción de los canales de televisión en abierto, sea mediante la antena o mediante las aplicaciones de IPTV legales. Pero también se pueden ver fotos.

[10 razones para comprar una televisión con Android TV]

En el caso de los televisores con Android TV es especialmente sencillo ya que se puede usar la aplicación de Google Fotos, o cualquiera con el sistema Cast de Chrome, y ver las imágenes y videos en una pantalla mucho mayor que la del móvil. En otros sistemas operativos también se puede, clonando la pantalla completa del móvil en el televisor con sistemas Miracast o similar.

Ver cámaras de seguridad

Además de poder controlar dispositivos como la aspiradora, las luces o los enchufes inteligentes, es posible controlar las cámaras de seguridad, siempre que las mismas sean compatibles con los sistemas de Google o de Amazon. El caso más sencillo es el de Ring, una empresa de seguridad propiedad de Amazon.

Las cámaras Ring se pueden ver en los televisores con Fire TV, el sistema para este tipo de aparatos del gigante estadounidense. Además, si se tiene un timbre inteligente de la marca incluso aparece en pantalla cuando alguien llame a la puerta.

Hacer videollamadas

Algo parecido se puede hacer con las llamadas de vídeo. Actualmente no se hacen tantas como en la pandemia, pero su uso se ha normalizado. Algunos modelos de televisores tienen cámara, pero lo normal es usar el smartphone como cámara y la TV como pantalla.

a

Para ello hay que replicar la pantalla del móvil en la tele, con las funciones integradas en los sistemas operativos de las mismas. Eso sí, hay que ver si la conexión es lo suficientemente buena como para que no haya retardo en la sincronización de vídeo y audio, algo que podría echar al traste con la experiencia. Android 14 para televisores va a mejorar esto aún más, y algunos dispositivos ya integran una webcam.

Jugar sin consola

El último uso curioso para el televisor inteligente es convertirla en una consola. Gracias a las plataformas de juegos en streaming o a los juegos disponibles para estos sistemas operativos es posible usar la tele como dispositivo y sólo se necesitará o el mando de la misma o un mando bluetooth para jugar.

[5 juegos para Chromecast: juega en la TV sin consola]

Aquí sí que hay diferencias entre las diferentes opciones del mercado. Plataformas como Android tienen una gran ventaja porque es más fácil desarrollar para ellas, ya que se trata de una modificación de las propuestas que hay para los móviles. Apple también tiene un sistema propio con su Set Top Box, pero no lo ha licenciado a otras marcas como han hecho Amazon y Google.

Variedad sistemas

La clave muchas veces para poder realizar todos esos usos es contar con un sistema operativo que lo soporte. La mayor diferencia está entre los que se han centrado en el desarrollo para televisores, como Tizen de Samsung o WebOS de LG (aunque este empezara como un sistema para smartphones) y los que se basan en Android.

Matter Casting es el protocolo de envío de contenido a los Fire TV Amazon El Androide libre

Ahí entran no sólo Android TV y Google TV, sino también MIUI for TV, de Xiaomi y, sobre todo, Fire TV, la propuesta de Amazon que usa el código fuente libre del desarrollo de Google. Todos estos sistemas son compatibles con las aplicaciones Android, lo que les permite tener mucha mayor variedad de aplicaciones y juegos. Y no hay que perder de vista las nuevas propuestas, como TitanOS, un sistema español centrado en incluir publicidad, algo que interesa a los fabricantes, pero no tanto a los consumidores.